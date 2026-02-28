हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 28 February 2026: मीन राशि संतान सुख में होगी वृद्धि, अटके हुए व्यापारिक कार्यों को मिलेगी रफ्तार

Aaj ka Meen Rashifal 28 February 2026: मीन राशि संतान सुख में होगी वृद्धि, अटके हुए व्यापारिक कार्यों को मिलेगी रफ्तार

Pisces Horoscope 28 February 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Feb 2026 02:55 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Rashifal 28 February 2026 in Hindi: चन्द्रमा 5वें भाव में होने से आज संतान पक्ष से सुख और गर्व की अनुभूति होगी. क्रिएटिविटी, लव और इंटेलिजेंस से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी.

करियर राशिफल

ऑफिस में किसी बड़े अचीवमेंट का सेलिब्रेशन हो सकता है. टीम ने जो प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, उसकी सराहना होगी और लीडरशिप को क्रेडिट मिलेगा. ध्यान रखें कि अपनी टीम को भी बराबर अप्रीसिएशन दें. पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ काम करें और आसपास का माहौल भी प्रेरणादायक बनाए रखें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करने का सही समय है. पुराने प्रोसेसेज़ को रिवाइज़ करें और नॉलेज बेस तैयार करें ताकि नया स्टाफ जल्दी सीख सके. इससे बिजनेस स्केलेबल बनेगा. सौभाग्य योग के प्रभाव से व्यापार में नई रफ्तार आएगी और पेंडिंग काम तेजी से पूरे होंगे.

शिक्षा और विद्यार्थी

विद्यार्थियों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना होगा. सेहत बिगड़ने पर पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार जरूरी है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लानिंग पर चर्चा अत्यंत लाभकारी रहेगी. रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की एजुकेशन फंड और लॉन्ग टर्म गोल्स पर बातचीत से आप दोनों एकमत होंगे. परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाएं और दान-पुण्य करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य राशिफल

सुबह पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें, शनि देव से प्रार्थना करें और काले तिल का दान करें. नाश्ते में चने या सत्तू शामिल करें, दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी.

राजनीति से जुड़े लोग

पार्टी मीटिंग में लिए गए निर्णयों पर आपका फोकस रहेगा और रणनीतिक सोच से लाभ होगा.

लकी कलर: रेड
लकी नंबर: 5
अनलकी नंबर: 9

उपाय

“ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें और जरूरतमंदों को काले तिल दान करें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज आर्थिक दबाव बढ़ेगा?
हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ने से बजट पर दबाव आ सकता है, सावधानी रखें.

प्रश्न 2: ऑफिस में तनाव कैसे संभालें?
धैर्य रखें, प्रोफेशनल व्यवहार अपनाएं और गुणवत्ता पर ध्यान दें.

प्रश्न 3: विद्यार्थियों के लिए क्या सलाह है?
गलत संगत से बचें और लक्ष्य पर एकाग्रता बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Feb 2026 02:55 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Pisces Horoscope Meen Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Meen Rashifal 28 February 2026: मीन राशि संतान सुख में होगी वृद्धि, अटके हुए व्यापारिक कार्यों को मिलेगी रफ्तार
Aaj ka Meen Rashifal 28 February 2026: मीन राशि संतान सुख में होगी वृद्धि, अटके हुए व्यापारिक कार्यों को मिलेगी रफ्तार
राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 28 February 2026: कुंभ राशि कर्ज से मिलेगा छुटकारा, नौकरी में तबादले के बन रहे हैं शुभ संयोग
Aaj ka Kumbh Rashifal 28 February 2026: कुंभ राशि कर्ज से मिलेगा छुटकारा, नौकरी में तबादले के बन रहे हैं शुभ संयोग
राशिफल
Aaj ka makar Rashifal 28 February 2026: मकर राशि बिजनेस में नए प्रोडक्ट से होगा मुनाफा, वैवाहिक जीवन की दूरियां होंगी कम
Aaj ka makar Rashifal 28 February 2026: मकर राशि बिजनेस में नए प्रोडक्ट से होगा मुनाफा, वैवाहिक जीवन की दूरियां होंगी कम
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 28 February 2026: धनु राशि लेन-देन के मामलों में बरतें सावधानी, सेहत का रखें खास ख्याल
Aaj ka Dhanu Rashifal 28 February 2026: धनु राशि लेन-देन के मामलों में बरतें सावधानी, सेहत का रखें खास ख्याल
Advertisement

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: किस बात पर बीच डिबेट गुस्साए फडणवीस ? । Ideas Of India Summit
UP News: Amity School की बड़ी लापरवाही, बस में कैद रहा मासूम, 7 घंटे बाद रोता मिला... | Noida
Crime News: बैंड, बाजा और 'हाहाकार' ! | Sansani
Ishan Khattar Full Interview: बदलते समाज की आईना बन पाया बॉलीवुड ? । Ideas Of India Summit
Pranav Adani Full Interview: धारावी बनेगा महाराष्ट्र की धरा का वीर ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Who is Koel Mallick: कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ayodhya News: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, बोले- 'CM योगी संत आदमी, उनका आशीर्वाद रहा तो...'
अयोध्या: 19 महीने बाद रिहा हुए सपा नेता मोईद खान, 'CM योगी संत, वो कभी गलत नहीं करेंगे'
क्रिकेट
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
Jobs 2026: सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
यूटिलिटी
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget