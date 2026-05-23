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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal: मीन राशि वाले प्रतियोगी छात्रों को रिजल्ट में मिलेगी बड़ी सफलता, अपनों से मिलेगा मनचाहा गिफ्ट!

Aaj Ka Meen Rashifal: मीन राशि वाले प्रतियोगी छात्रों को रिजल्ट में मिलेगी बड़ी सफलता, अपनों से मिलेगा मनचाहा गिफ्ट!

Pisces Horoscope 23 May 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का शनिवार लाया है बंपर आर्थिक लाभ और परीक्षाओं में बड़ी सफलता! नया कर्ज लेने से पहले जरूर पढ़ें यह सलाह. पढ़ें मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 23 March 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 6ठे भाव (रोग, ऋण, शत्रु और चुनौतियों के स्थान) में गोचर कर रहे हैं.

ग्रहों की इस बदलती चाल के साथ आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का भी प्रभाव देखने को मिलेगा, जो आपको वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी के साथ-साथ करियर और व्यापार में उन्नति के कुछ बेहद शानदार और व्यावहारिक अवसर भी प्रदान करेगा.

व्यापार और वित्त: नया लोन लेने से पहले बनाएं रीपेमेंट प्लान और विदेशी बाजार से गुड न्यूज

वर्तमान समय के बदलते और अनिश्चित आर्थिक परिवेश के बीच, आज का दिन मीन राशि के व्यवसायियों के लिए वित्तीय संतुलन और समझदारी दिखाने का है. 6ठे भाव का चंद्रमा यह साफ संकेत देता है कि यदि आज आप अपने बिजनेस के विस्तार या किसी अन्य काम के लिए कोई नया कर्ज या लोन (New Debt/Loan) लेने का मन बना रहे हैं, तो रुक जाएं. कोई भी नया वित्तीय बोझ उठाने से पहले उसे चुकाने की पूरी प्लानिंग (Repayment Plan) लिखित में तैयार कर लें, अन्यथा भविष्य में यह कर्ज आपकी मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है.

ध्रुव और व्याघात योग के शुभ प्रभाव से बिजनेस करने वालों को आज कोई बड़ा आर्थिक फायदा (Big Profit) हो सकता है, जिससे उनकी लंबे समय से चली आ रही व्यावसायिक और मानसिक चिंताएं पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी. इसके अलावा, जो लोग ग्लोबल मार्केट या विदेशी व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें सुदूर क्षेत्रों से कोई बेहद उत्साहजनक और अच्छी खबर मिल सकती है. विशेष रूप से जो जातक कमीशन बेस्ड बिजनेस (Commission Business) में हैं, वे आज इस वीकेंड पर अपनी रणनीतियों से एक मजबूत और बेहतर इनकम जनरेट करने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

नौकरी और करियर: को-वर्कर्स से तालमेल और सामाजिक दायरे का विस्तार

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर आज का दिन टीम वर्क और आपके सौम्य व्यवहार की परीक्षा लेगा. दफ्तर के माहौल में आज काम के बढ़ते दबाव के कारण किसी से वैचारिक मतभेद होने की आशंका है.

एंप्लॉयड पर्सन आज वर्कप्लेस पर अपने सहकर्मियों और को-वर्कर्स (Co-workers) के साथ अपना तालमेल बहुत मजबूत बनाकर चलें. यदि कोई पुरानी गलतफहमी है, तो खुद आगे बढ़कर उसे दूर करें; आपकी यही पहल ऑफिस में हो रहे किसी भी बड़े विवाद की स्थिति पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप (Full Stop) लगा देगी. इसके साथ ही, नौकरीपेशा लोगों को केवल दफ्तर की चारदीवारी तक सीमित रहने के बजाय अपने काम के सिलसिले में अपने सामाजिक दायरे (Social Networking) को भी बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए.

शिक्षा और छात्र: प्रतियोगी परीक्षाओं का मनचाहा रिजल्ट और अपनों से उपहार

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का शनिवार खुशियों की सौगात लेकर आ सकता है. यदि हाल ही में आपने कोई परीक्षा दी है, तो आज उसके परिणाम (Results) पूरी तरह आपके पक्ष में आने के प्रबल संकेत हैं. इस बड़ी सफलता के चलते आज आपको अपने माता-पिता या करीबियों से कोई ऐसा मनचाहा गिफ्ट (Gift) मिल सकता है, जिसे पाकर आपका वीकेंड बेहद खास बन जाएगा और आप खुशी से झूमते नजर आएंगे.

पारिवारिक ताना-बाना और स्वास्थ्य: भाइयों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा और पाचन पर ध्यान

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन भाइयों के बीच के रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ बनाने का है. इस सप्ताहांत थोड़ा समय निकालकर अपने भाइयों के साथ बैठें और वक्त व्यतीत करें. परिवार या संपत्ति से जुड़े किसी भी महत्वपूर्ण या जटिल विषय पर मिलकर की गई चर्चा आज आपको किसी एक बेहद सटीक और बेहतर निर्णय (Decision) पर पहुँचने में बड़ी मदद करेगी.

इस भीषण गर्मी के मौसम में मीन राशि वालों को अपनी सेहत की मूल जड़ को समझना होगा. ज्योतिषीय और व्यावहारिक दृष्टिकोण कहता है कि "यदि आपका पेट (Digestion) पूरी तरह सही है, तो आपके आधे रोग ऐसे ही खत्म हो जाते हैं." आज के दिन बाहर के अशुद्ध पानी, गरिष्ठ भोजन और ठंडी-गर्म चीजों के असंतुलित सेवन से पूरी तरह बचें. अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने के लिए हल्का भोजन लें और पेट से जुड़ी दिक्कतों के प्रति पूरी तरह सजग रहें.

  • सकारात्मक रंग: स्काई ब्लू (यह रंग आज आपको मानसिक गहराई, शीतलता और विचारों में स्पष्टता प्रदान करेगा)
  • सहायक अंक: 3 (जो आपकी तार्किक क्षमता और आंतरिक बौद्धिक कौशल को मजबूती देगा)
  • असंतुलन का अंक: 5 (आज अति-उत्साह में आकर किसी भी नए वित्तीय दस्तावेज या लोन एग्रीमेंट पर बिना सोचे-समझे साइन न करें)

  • आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा और दोपहर 04:41 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. इन दोनों ही अशुभ अवधियों को टालकर ही अपनी व्यावसायिक डील्स को अंतिम रूप दें. शाम के समय हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें. पूर्व दिशा की ओर की गई यात्राएं आपके दृष्टिकोण को नया विस्तार देंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 May 2026 03:55 AM (IST)
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