हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Rashifal 23 January 2026: मीन राशि के लिए मिश्रित दिन, करियर में अवसर और मानसिक उतार-चढ़ाव

Meen Rashifal 23 January 2026: मीन राशि के लिए मिश्रित दिन, करियर में अवसर और मानसिक उतार-चढ़ाव

Pisces Horoscope 23 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Jan 2026 04:30 AM (IST)
Preferred Sources

Meen Rashifal 23 January 2026 in Hindi: बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मीन राशि वालों के लिए दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील लेकिन व्यावहारिक रूप से लाभ देने वाला रहेगा. चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित होने से मन विचलित, भावुक और कभी-कभी उदास रह सकता है. ऐसे में मां सरस्वती की आराधना आपको मानसिक शांति और सही दिशा देने में सहायक होगी. आज सही समय प्रबंधन और संयम से आप कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है. वसा युक्त और भारी भोजन से दूरी बनाएं क्योंकि पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. मानसिक तनाव भी महसूस हो सकता है, इसलिए ध्यान, भजन या संगीत से मन को शांत रखें. दिन की शुरुआत में थकान रहेगी लेकिन शाम तक स्थिति बेहतर होगी.

बिजनेस राशिफल
पॉलिटिकल टर्म से जुड़े बिजनेसमैन को लाभ मिलने की संभावना है, जिससे बिजनेस की ग्रोथ में तेजी आएगी. इंफॉर्मेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, कंसल्टेंसी सर्विस, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े व्यापारी यदि समय का सही उपयोग करें तो अच्छे परिणाम मिलेंगे. सुबह के समय ज्यादा से ज्यादा काम निपटाने का प्रयास करें, यही आपकी सफलता की कुंजी बनेगा.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन की शुरुआत में कुछ जोखिम और चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. यही जोखिम आगे चलकर लाभ दिलाने वाले सिद्ध होंगे. लेखन, कंटेंट, मीडिया या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को किसी बड़े प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिल सकता है, जिससे करियर में नई पहचान बनेगी.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है. आज किसी को उधार देने से बचें, खासकर न्यू जनरेशन को साफ मना करना ही बेहतर रहेगा. झूठे आश्वासन भविष्य में परेशानी बढ़ा सकते हैं. आय के नए स्रोत बनने के संकेत हैं लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी के साथ क्वालिटी समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. यदि आप परिवार के मुखिया हैं तो सभी की बात सुनकर ही अंतिम निर्णय लें, इससे घर का माहौल संतुलित और सौहार्दपूर्ण रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
आईटीआई और पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए दिन थोड़ा कठिन हो सकता है. पढ़ाई में मन कम लगेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से स्थिति संभल जाएगी. धैर्य और अनुशासन बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग वाइट
भाग्यशाली अंक 9
अभाग्यशाली अंक 7

उपाय
बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को सफेद वस्त्र अर्पित करें और ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs
प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस में ग्रोथ संभव है?
उत्तर हां सही समय प्रबंधन से अच्छा लाभ मिल सकता है.

प्रश्न 2 नौकरीपेशा लोगों को किन बातों से सावधान रहना चाहिए?
उत्तर शुरुआती जोखिमों से घबराएं नहीं धैर्य रखें.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?
उत्तर मेहनत वाला दिन है निरंतर प्रयास से सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Jan 2026 04:30 AM (IST)
Pisces Horoscope Meen Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget