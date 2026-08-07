Aaj Ka Dhanu Rashifal 7 August 2026: पुराने क्लाइंट लौटेंगे, बढ़ेगी कमाई की रफ्तार

Aaj Ka Dhanu Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक

राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

धनु राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में शानदार परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा षष्ठ भाव में होने से पुरानी परेशानियां कम होंगी और कामकाज में गति आएगी. आपकी बेहतरीन पब्लिक डीलिंग और क्लाइंट रिटेंशन पॉलिसी का लाभ मिलेगा. पुराने नाराज ग्राहक दोबारा आपके साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कारोबार में नई मजबूती आएगी.

बिजनेस यूनिट के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. आपकी कार्यशैली, बेहतर कस्टमर सपोर्ट और सेवा की गुणवत्ता ही आपके कारोबार का सबसे बड़ा प्रचार बनेगी. वृद्धि योग के प्रभाव से आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं और व्यापार विस्तार की योजनाएं भी सफल हो सकती हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. ऑफिस और निजी दोनों तरह की यात्राएं नए अवसर लेकर आ सकती हैं और भविष्य में आर्थिक लाभ भी दिला सकती हैं.

काम के दौरान कुछ समय के लिए नीरसता महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद नई जिम्मेदारी या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होने के योग हैं. आपकी स्मार्ट वर्किंग और क्रिएटिव आइडियाज वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे और सफलता दिलाएंगे.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा. आय में वृद्धि होने की संभावना है और यात्रा या नए संपर्कों के माध्यम से भी धन लाभ मिल सकता है. निवेश से पहले पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

विवाह योग्य लोगों के रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलने के संकेत हैं. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

प्रतियोगी परीक्षा और सामान्य पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. नियमित अभ्यास और अनुशासित अध्ययन से भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें तथा किसी जरूरतमंद को पीले फल या भोजन का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, व्यापार में लाभ और करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे.

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