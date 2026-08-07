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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Dhanu Rashifal 7 August 2026: पुराने क्लाइंट लौटेंगे, बढ़ेगी कमाई की रफ्तार

Aaj Ka Dhanu Rashifal 7 August 2026: पुराने क्लाइंट लौटेंगे, बढ़ेगी कमाई की रफ्तार

Sagittarius Horoscope Today: क्या आज पुराने ग्राहक फिर से आपका साथ देंगे? क्या यात्रा से नए अवसर और लाभ मिल सकते हैं? जानिए धनु राशि वालों के लिए आज सफलता का कौन-सा दरवाजा खुल सकता है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Aug 2026 11:31 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 7 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दोपहर 4:37 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. कृतिका नक्षत्र शाम 6:43 बजे तक रहेगा, फिर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और वृद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 8:15 बजे से 10:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 1:15 बजे से 2:15 बजे तक
राहुकाल: सुबह 10:30 बजे से 12:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

धनु राशि के लोगों के लिए 7 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में शानदार परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा षष्ठ भाव में होने से पुरानी परेशानियां कम होंगी और कामकाज में गति आएगी. आपकी बेहतरीन पब्लिक डीलिंग और क्लाइंट रिटेंशन पॉलिसी का लाभ मिलेगा. पुराने नाराज ग्राहक दोबारा आपके साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कारोबार में नई मजबूती आएगी.

बिजनेस यूनिट के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा. आपकी कार्यशैली, बेहतर कस्टमर सपोर्ट और सेवा की गुणवत्ता ही आपके कारोबार का सबसे बड़ा प्रचार बनेगी. वृद्धि योग के प्रभाव से आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं और व्यापार विस्तार की योजनाएं भी सफल हो सकती हैं.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. ऑफिस और निजी दोनों तरह की यात्राएं नए अवसर लेकर आ सकती हैं और भविष्य में आर्थिक लाभ भी दिला सकती हैं.

काम के दौरान कुछ समय के लिए नीरसता महसूस हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद नई जिम्मेदारी या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होने के योग हैं. आपकी स्मार्ट वर्किंग और क्रिएटिव आइडियाज वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे और सफलता दिलाएंगे.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा. आय में वृद्धि होने की संभावना है और यात्रा या नए संपर्कों के माध्यम से भी धन लाभ मिल सकता है. निवेश से पहले पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

विवाह योग्य लोगों के रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ मजबूत होगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलने के संकेत हैं. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

प्रतियोगी परीक्षा और सामान्य पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. नियमित अभ्यास और अनुशासित अध्ययन से भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 4

उपाय(Remedy)

शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें तथा किसी जरूरतमंद को पीले फल या भोजन का दान करें. इससे आर्थिक उन्नति, व्यापार में लाभ और करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Aug 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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