Meen Rashifal 20 January 2026: मीन राशि आय बढ़ाने का मौका, प्रमोशन और निवेश में लाभ

Meen Rashifal 20 January 2026: मीन राशि आय बढ़ाने का मौका, प्रमोशन और निवेश में लाभ

Pisces Horoscope 20 January 2026: मीन राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मीन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Jan 2026 03:20 AM (IST)
Meen Rashifal 20 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके ग्यारहवें भाव में स्थित है, जिससे आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं. दिन प्रगति देने वाला है, बशर्ते आप योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें और आलस्य से दूरी बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है. कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती, लेकिन रूटीन चेकअप को नजरअंदाज न करें. पुराने रोगों में लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है. योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करने से मानसिक और शारीरिक संतुलन बेहतर रहेगा. पर्याप्त नींद और संतुलित भोजन पर ध्यान दें, तभी दिन भर एनर्जी बनी रहेगी.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक संकेत दे रहा है. यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, तो समय अनुकूल है और भविष्य में अच्छा लाभ मिल सकता है. सर्जिकल और मेडिकल बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निर्णय लेते समय अनुभव और सलाह को प्राथमिकता दें.

जॉब और करियर राशिफल
सिद्धि योग के बनने से वर्कस्पेस पर आपकी मेहनत रंग लाएगी. प्रमोशन के चांसेज बन सकते हैं और सीनियर आपके काम से प्रभावित रहेंगे. जिन एंप्लॉयड पर्सन ने काफी समय पहले एडवांस या किसी सुविधा के लिए आवेदन किया था, उन्हें आज स्वीकृति से जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है. करियर में आगे बढ़ने के लिए निरंतरता बनाए रखना जरूरी रहेगा.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. अनावश्यक एक्सपेंडिचर आपकी सेविंग को प्रभावित कर सकता है. आय बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य की प्लानिंग पर भी ध्यान दें. सही बजट और निवेश से आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल
लाइफ पार्टनर का सहयोग आज आपकी कई परेशानियों को कम करेगा. आपसी समझ और विश्वास रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. फैमिली लाइफ में दिन हंसी-मजाक और साथ बिताने में बीतेगा. घर का माहौल सुखद रहेगा और मानसिक संतोष मिलेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए दिन बेहतर रहेगा. एकाग्रता बढ़ेगी और पढ़ाई में मन लगेगा. न्यू जनरेशन को यह समझना होगा कि जिस फील्ड में वे जुटे हैं, वहां सफलता का सबसे बड़ा मंत्र मेहनत है. शॉर्टकट की बजाय लगातार प्रयास करें.

भाग्यशाली रंग अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग. येलो
भाग्यशाली अंक. 7
अनलकी अंक. 4
उपाय. आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र या पीली वस्तु का दान करें.

FAQs
Q1. क्या आज निवेश करना लाभकारी रहेगा
हां, खासकर प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म निवेश के लिए दिन अनुकूल है.

Q2. नौकरी में प्रमोशन के योग कितने मजबूत हैं
सिद्धि योग के कारण प्रमोशन के अच्छे संकेत मिल रहे हैं.

Q3. सेहत सुधारने के लिए क्या करें
नियमित योग करें और रूटीन चेकअप को नजरअंदाज न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Tags :
Pisces Horoscope Meen Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget