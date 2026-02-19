Meen Rashifal 19 February 2026 in Hindi: मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण और संभलकर चलने वाला रहेगा. चंद्रमा का आपके बारहवें भाव में होना फिजूलखर्ची की ओर इशारा कर रहा है,आज आपको अपने बजट और खर्चों को नियंत्रित करने की सख्त प्लानिंग करनी चाहिए. आज आप सामाजिक स्तर पर अपनी पुरानी किसी गलती को याद करके पछतावा महसूस कर सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के प्रति आज आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है. चंद्रमा-राहु की स्थिति के कारण आपको सीने में दर्द (Chest Pain) या बेचैनी जैसी समस्या परेशान कर सकती है. इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श लें.

बिजनेस और नौकरी राशिफल (Business & Job)

बिजनेस के क्षेत्र में आज की गई थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. आपकी "आज नहीं तो कल" वाली टालमटोल की आदत और आंतरिक गलतियों के कारण कोई महत्वपूर्ण टेंडर आपके हाथ से निकल सकता है, जिससे आप तनाव में रहेंगे. व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी देनदारियों जैसे टैक्स और लोन की किश्तों को समय पर चुकाने का प्रयास करें, अन्यथा कानूनी अड़चनें आ सकती हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)

प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में आज आपकी योजनाएं बाधित हो सकती हैं. आप अपने लव या लाइफ पार्टनर के साथ किसी ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, तो पारिवारिक समस्याओं या किसी आकस्मिक कारण से इसे कैंसिल करना पड़ सकता है. रिश्तों में तालमेल बनाए रखने के लिए धैर्य का परिचय दें.

शिक्षा और खेल राशिफल (Student & Education)

छात्रों के लिए आज का दिन काफी कठिनाइयों भरा रहने वाला है. एकाग्रता की कमी और विषय की जटिलता आपको परेशान कर सकती है, इसलिए पढ़ाई में अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता है. वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों (Sports Person) के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक हो सकता है; किसी कारणवश या नियमों की अनदेखी के चलते किसी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट से आपका नाम कट सकता है.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद) - जो आपको मानसिक शांति और स्पष्टता देगा.

व्हाइट (सफेद) - जो आपको मानसिक शांति और स्पष्टता देगा. शुभ अंक: 8

8 अशुभ अंक: 5

5 विशेष उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल और केसर का तिलक अर्पित करें. "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. आज बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए क्या करें?

आज पिता या घर के किसी बुजुर्ग से सलाह लेकर ही बड़ा निवेश करें. संचार और नेटवर्किंग के माध्यम से नए क्लाइंट्स से जुड़ना फायदेमंद रहेगा.

2. वेलेंटाइन डे पर पार्टनर के साथ विवाद से कैसे बचें?

आज चंद्रमा आपके पक्ष में है, बस अपनी वाणी में मधुरता रखें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. सफेद रंग का कोई उपहार देना शुभ रहेगा.

3. आज मीन राशि वालों के लिए कौन सा समय जोखिम भरा हो सकता है?

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान कोई भी नया व्यावसायिक अनुबंध (Contract) करने से बचें.

