Aaj ka Meen Rashifal 14 May 2026: गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11.21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10.34 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा. मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है क्योंकि चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि में विराजमान हैं, जिससे आपका मन शांत और खुशनुमा रहेगा. आज वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिल रहा है. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 07.00 से 08.00 बजे तक और शाम 05.00 से 06.00 बजे तक. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य समय में कार्य करना लाभकारी होगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. मार्केट में आपकी पकड़ बहुत मजबूत होगी और नए प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनाने का अवसर मिलेगा. अपनी सूझबूझ और अनुभव के बल पर आज आप किसी बड़े होने वाले नुकसान को मुनाफे में बदलने में सफल रहेंगे. आपके नए इनोवेटिव आइडियाज बिजनेस को नई दिशा देंगे. यदि आप किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च या शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज का दिन सर्वोत्तम है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज आपका वर्क-लाइफ बैलेंस बहुत सटीक रहेगा, जिससे आपको थकान या तनाव महसूस नहीं होगा. जो लोग विदेश में जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपनी कंपनी की ओर से आज कोई विशेष भत्ता (Allowance) या रहने की बेहतर सुविधा मिल सकती है. ऑफिस में आपकी कार्यशैली की सराहना होगी और आपके सुझावों को गंभीरता से लिया जाएगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आज आप अपने व्यस्त समय से निकालकर घरेलू कार्यों में हाथ बटाएंगे, जिससे जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में निकटता आएगी. घर का वातावरण सुखद रहेगा. हालांकि, राजनीति से जुड़े जातकों को अपने जिद्दी स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा यह आपके पतन का कारण बन सकता है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन अपनी फिटनेस साबित करने का है. मैदान पर आपकी सतर्कता आपको चोट से बचाएगी और आप अपनी गजब की फिटनेस के बल पर प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ने में सफल रहेंगे. छात्रों के लिए भी आज का दिन नई चीजें सीखने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अनुकूल है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे. चंद्रमा के आपकी ही राशि में होने से मानसिक शांति बनी रहेगी. बस ध्यान रखें कि सामाजिक कार्यों या भागदौड़ में अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें और खान-पान में संतुलन बनाए रखें.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन 'वरदान' साबित हो सकता है. प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिन अत्यंत शुभ है. वास्तु के अनुसार उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा में किया गया निवेश आपके घर में लक्ष्मी का वास कराएगा और सुख-वैभव में निरंतर वृद्धि होगी. हालांकि, समाज सेवा के नाम पर धन का दुरुपयोग करने से बचें, वरना कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)

भाग्यशाली अंक: 1

अनलक्की अंक: 4

विशेष उपाय: भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें. "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का जाप करें. उत्तर-पूर्व दिशा में निवेश करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा.

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