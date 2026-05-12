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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 12 May 2026: मीन राशि ग्रहण और विष दोष से रहे सतर्क, करियर में बढ़ सकती है प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां

Aaj ka Meen Rashifal 12 May 2026: मीन राशि ग्रहण और विष दोष से रहे सतर्क, करियर में बढ़ सकती है प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां

Pisces Horoscope 12 May 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मीन राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 May 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहां वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग बना रही है, वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.

मीन राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का गोचर मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात आपकी अपनी राशि मीन में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कानूनी सजगता का है. चन्द्रमा के 12th हाउस में होने से नए संपर्कों के कारण काम में कुछ रुकावटें या समस्याएं आ सकती हैं. बिजनेसमैन किसी भी व्यावसायिक सौदे में कानूनी पहलुओं की अनदेखी न करें, अन्यथा भविष्य में वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. किसी भी बड़े समझौते को अंतिम रूप देने से पहले अपने वकील से सलाह जरूर लें. अपने ज्ञान का उपयोग पुरानी समस्याओं को दोहराने के बजाय नए और रचनात्मक समाधान खोजने में करें.

नौकरी और करियर (Job & Career):
कार्यस्थल पर आज का दिन मानसिक रूप से भारी रह सकता है. शाम 07:25 तक ग्रहण दोष और उसके बाद विष दोष के प्रभाव से नई जिम्मेदारियां आपको बोझ महसूस हो सकती हैं. जो लोग नई जॉब जॉइन कर रहे हैं, उन्हें टीम के साथ तालमेल बिठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें; आपके जूनियर या को-वर्कर बॉस को आपके विरुद्ध भड़काने या आपके प्रोजेक्ट की नकल करने की कोशिश कर सकते हैं. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और पेशेवर बने रहें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का मंत्र 'गहराई' है. केवल तथ्यों को रटने के बजाय कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी बुद्धि और समझ की ही परख होगी. एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग का सहारा लें और अपने अध्ययन की रणनीति को आधुनिक जरूरतों के अनुसार ढालें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में आज धैर्य की परीक्षा हो सकती है. काम के तनाव को घर न लाएं, अन्यथा रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है. शाम के समय जब चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तो मन में व्याकुलता बढ़ सकती है; ऐसे में प्रियजनों के साथ शांत बातचीत करना ही समाधान होगा.

स्वास्थ्य (Health):
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन 'सतर्कता' का है. अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि एक छोटी सी शारीरिक लापरवाही आपकी महीनों की कड़ी मेहनत, प्रैक्टिस और स्टडी को प्रभावित कर सकती है. संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: आज हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान अष्टक का पाठ करें. ग्रहण दोष के शांति के लिए शाम को शिवजी का अभिषेक करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 May 2026 03:55 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मीन राशि वालों के लिए आज ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी?

आज चंद्रमा कुंभ राशि में राहु के साथ ग्रहण दोष और फिर मीन राशि में शनि के साथ विष दोष बनाएंगे, जिससे मिला-जुला परिणाम मिलेगा।

व्यापार में आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

व्यापार में कानूनी पहलुओं की अनदेखी न करें और किसी भी बड़े सौदे से पहले वकील से सलाह अवश्य लें।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां बोझिल लग सकती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें और अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।

छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्या सलाह है?

तथ्यों को रटने के बजाय कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरें और एकाग्रता के लिए योग का सहारा लें।

स्वास्थ्य के प्रति आज क्या ध्यान रखना चाहिए?

अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें।

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