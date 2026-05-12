Aaj ka Meen Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति जहां वाशि, सुनफा और बुधादित्य योग बना रही है, वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.

मीन राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का गोचर मिला-जुला परिणाम देने वाला रहेगा. चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात आपकी अपनी राशि मीन में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कानूनी सजगता का है. चन्द्रमा के 12th हाउस में होने से नए संपर्कों के कारण काम में कुछ रुकावटें या समस्याएं आ सकती हैं. बिजनेसमैन किसी भी व्यावसायिक सौदे में कानूनी पहलुओं की अनदेखी न करें, अन्यथा भविष्य में वाद-विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. किसी भी बड़े समझौते को अंतिम रूप देने से पहले अपने वकील से सलाह जरूर लें. अपने ज्ञान का उपयोग पुरानी समस्याओं को दोहराने के बजाय नए और रचनात्मक समाधान खोजने में करें.

नौकरी और करियर (Job & Career):

कार्यस्थल पर आज का दिन मानसिक रूप से भारी रह सकता है. शाम 07:25 तक ग्रहण दोष और उसके बाद विष दोष के प्रभाव से नई जिम्मेदारियां आपको बोझ महसूस हो सकती हैं. जो लोग नई जॉब जॉइन कर रहे हैं, उन्हें टीम के साथ तालमेल बिठाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. ऑफिस पॉलिटिक्स से सावधान रहें; आपके जूनियर या को-वर्कर बॉस को आपके विरुद्ध भड़काने या आपके प्रोजेक्ट की नकल करने की कोशिश कर सकते हैं. अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और पेशेवर बने रहें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का मंत्र 'गहराई' है. केवल तथ्यों को रटने के बजाय कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरें, क्योंकि आने वाले समय में आपकी बुद्धि और समझ की ही परख होगी. एकाग्रता बनाए रखने के लिए योग का सहारा लें और अपने अध्ययन की रणनीति को आधुनिक जरूरतों के अनुसार ढालें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में आज धैर्य की परीक्षा हो सकती है. काम के तनाव को घर न लाएं, अन्यथा रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है. शाम के समय जब चंद्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तो मन में व्याकुलता बढ़ सकती है; ऐसे में प्रियजनों के साथ शांत बातचीत करना ही समाधान होगा.

स्वास्थ्य (Health):

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन 'सतर्कता' का है. अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, क्योंकि एक छोटी सी शारीरिक लापरवाही आपकी महीनों की कड़ी मेहनत, प्रैक्टिस और स्टडी को प्रभावित कर सकती है. संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 1

विशेष उपाय: आज हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान अष्टक का पाठ करें. ग्रहण दोष के शांति के लिए शाम को शिवजी का अभिषेक करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.