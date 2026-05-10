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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 10 May 2026: मीन राशि खर्चों की अधिकता से बिगड़ेगा बजट और ग्रहण दोष के कारण निवेश में हो सकती है बड़ी धन हानि

Aaj Ka Meen Rashifal 10 May 2026: मीन राशि खर्चों की अधिकता से बिगड़ेगा बजट और ग्रहण दोष के कारण निवेश में हो सकती है बड़ी धन हानि

Pisces Horoscope 10 May 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन खर्चों की अधिकता और मानसिक तनाव का है. जानिए मीन राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 May 2026 03:55 AM (IST)
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  • चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से खर्च बढ़ेंगे.
  • दोपहर के बाद ग्रहण दोष से मानसिक शांति प्रभावित होगी.
  • व्यापार में लाभ नहीं, आर्थिक समझौते टालें.
  • नौकरी में सहकर्मियों से सहयोग की उम्मीद न करें.

Aaj ka Meen Rashifal 10 May 2026: मीन राशि के लोगों के लिए अत्यधिक सावधानी और धैर्य बरतने का संकेत दे रहा है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज चन्द्रमा के बारहवें भाव में होने से खर्चों का ग्राफ तेजी से बढ़ सकता है.

दोपहर 12:13 के बाद चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष आपकी मानसिक शांति और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा. आज किसी भी प्रकार का जोखिम लेना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन 'नो प्रॉफिट' (No Profit) की स्थिति वाला रहेगा. खर्चों की अधिकता और आमदनी की कमी आपकी बैलेंस शीट को प्रभावित कर सकती है. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक समझौता टाल देना ही समझदारी होगी. किसी भी नई वस्तु, वाहन या प्रॉपर्टी की खरीद करना आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है, जिससे भारी धन हानि के प्रबल योग हैं. संडे के दिन फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में नहीं दिख रही हैं. विदेशी प्रोजेक्ट्स या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले एंप्लॉयड पर्सन के लिए यह रविवार भारी मानसिक तनाव लेकर आएगा. ऑफिस के सहकर्मियों (Co-workers) से सहयोग की उम्मीद न करें, बल्कि वे आपके पिछले कामों की कमियां निकालकर सीनियर्स के कान भर सकते हैं. खुद को विवादों से दूर रखें और पेंडिंग काम को शांति से निपटाने की कोशिश करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है. ग्रहण दोष के कारण घर के सदस्यों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. रविवार होने के बावजूद आपको वह मानसिक शांति नहीं मिलेगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे. अकारण चिड़चिड़ापन आपके रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए बातचीत के दौरान अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. आज परिवार के साथ किसी भी बड़े निवेश या संपत्ति पर चर्चा करने से बचें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए यह समय मानसिक भारीपन लेकर आ सकता है. ग्रहण दोष के प्रभाव से एकाग्रता (Concentration) की भारी कमी रहेगी, जिससे रचनात्मक कार्यों में बाधा आएगी. नींद की कमी और तनाव आपकी शैक्षणिक प्रगति को प्रभावित कर सकता है. पढ़ाई में मन लगाने के लिए शांत वातावरण का चुनाव करें और किसी भी नए प्रोजेक्ट को आज शुरू करने से बचें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आपको अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना होगा. अनिद्रा और चिड़चिड़ापन आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकता है. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, रात को कमरे में कपूर जलाकर सोने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी. पर्याप्त आराम करें और योग के माध्यम से मन को स्थिर रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप करें और पक्षियों को पानी पिलाएं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, ग्रहण दोष की शांति के लिए शाम के समय शिव मंदिर में दर्शन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

10 मई 2026 को मीन राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा?

यह दिन मीन राशि वालों के लिए अत्यधिक सावधानी और धैर्य बरतने का संकेत दे रहा है. खर्चों में वृद्धि और मानसिक शांति में कमी का अनुभव हो सकता है.

आज मीन राशि वालों के लिए व्यापार और धन के मामले में क्या सलाह है?

व्यापार में 'नो प्रॉफिट' की स्थिति रह सकती है. महत्वपूर्ण आर्थिक समझौते टालना और नई खरीद से बचना समझदारी होगी.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में मीन राशि वालों को आज किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

कार्यक्षेत्र में स्थितियां पक्ष में नहीं दिख रही हैं. सहकर्मियों से सहयोग की उम्मीद न करें और विवादों से दूर रहें.

मीन राशि वालों के पारिवारिक जीवन में आज क्या बदलाव आ सकते हैं?

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है. सदस्यों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, इसलिए सोच-समझकर बोलें.

विद्यार्थियों के लिए 10 मई 2026 कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए यह समय मानसिक भारीपन वाला हो सकता है. एकाग्रता की कमी से रचनात्मक कार्यों में बाधा आ सकती है.

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