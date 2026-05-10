Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से खर्च बढ़ेंगे.

दोपहर के बाद ग्रहण दोष से मानसिक शांति प्रभावित होगी.

व्यापार में लाभ नहीं, आर्थिक समझौते टालें.

नौकरी में सहकर्मियों से सहयोग की उम्मीद न करें.

Aaj ka Meen Rashifal 10 May 2026: मीन राशि के लोगों के लिए अत्यधिक सावधानी और धैर्य बरतने का संकेत दे रहा है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज चन्द्रमा के बारहवें भाव में होने से खर्चों का ग्राफ तेजी से बढ़ सकता है.

दोपहर 12:13 के बाद चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष आपकी मानसिक शांति और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा. आज किसी भी प्रकार का जोखिम लेना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन 'नो प्रॉफिट' (No Profit) की स्थिति वाला रहेगा. खर्चों की अधिकता और आमदनी की कमी आपकी बैलेंस शीट को प्रभावित कर सकती है. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज कोई भी महत्वपूर्ण आर्थिक समझौता टाल देना ही समझदारी होगी. किसी भी नई वस्तु, वाहन या प्रॉपर्टी की खरीद करना आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है, जिससे भारी धन हानि के प्रबल योग हैं. संडे के दिन फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके पक्ष में नहीं दिख रही हैं. विदेशी प्रोजेक्ट्स या मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले एंप्लॉयड पर्सन के लिए यह रविवार भारी मानसिक तनाव लेकर आएगा. ऑफिस के सहकर्मियों (Co-workers) से सहयोग की उम्मीद न करें, बल्कि वे आपके पिछले कामों की कमियां निकालकर सीनियर्स के कान भर सकते हैं. खुद को विवादों से दूर रखें और पेंडिंग काम को शांति से निपटाने की कोशिश करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य की कमी महसूस हो सकती है. ग्रहण दोष के कारण घर के सदस्यों के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. रविवार होने के बावजूद आपको वह मानसिक शांति नहीं मिलेगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे. अकारण चिड़चिड़ापन आपके रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए बातचीत के दौरान अपने शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. आज परिवार के साथ किसी भी बड़े निवेश या संपत्ति पर चर्चा करने से बचें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए यह समय मानसिक भारीपन लेकर आ सकता है. ग्रहण दोष के प्रभाव से एकाग्रता (Concentration) की भारी कमी रहेगी, जिससे रचनात्मक कार्यों में बाधा आएगी. नींद की कमी और तनाव आपकी शैक्षणिक प्रगति को प्रभावित कर सकता है. पढ़ाई में मन लगाने के लिए शांत वातावरण का चुनाव करें और किसी भी नए प्रोजेक्ट को आज शुरू करने से बचें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपको अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना होगा. अनिद्रा और चिड़चिड़ापन आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकता है. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, रात को कमरे में कपूर जलाकर सोने से आपको मानसिक शांति मिलेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी. पर्याप्त आराम करें और योग के माध्यम से मन को स्थिर रखने का प्रयास करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का यथासंभव जाप करें और पक्षियों को पानी पिलाएं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, ग्रहण दोष की शांति के लिए शाम के समय शिव मंदिर में दर्शन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा.

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