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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Rashifal 29 July 2026 (Guru Purnima): तुला राशि वाले 4ठे चंद्रमा से रहें सतर्क, बिजनेस में पारदर्शिता से मजबूत होंगे संपर्क

Tula Rashifal 29 July 2026 (Guru Purnima): तुला राशि वाले 4ठे चंद्रमा से रहें सतर्क, बिजनेस में पारदर्शिता से मजबूत होंगे संपर्क

Libra Horoscope 29 July 2026: गुरु पूर्णिमा पर तुला राशि वाले 4ठे चंद्रमा से रहें सतर्क. बिजनेस में पारदर्शिता से मजबूत होंगे संपर्क! पढ़ें पंचांग, शुभ अंक-रंग व सटीक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal: 29 जुलाई 2026, बुधवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है. पंचांग के अनुसार आज रात्रि 08:06 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसके बाद श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी. दोपहर 03:37 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, इसके बाद श्रवण नक्षत्र लगेगा.

आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और प्रीति योग का बेहद शुभ महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव (चतुर्थ भाव यानी सुख, माता व वाहन स्थान) में मकर राशि में संचार करेंगे. चौथे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से भौतिक सुख-सुविधाओं में थोड़ी रुकावट या कमी का अनुभव हो सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से परिस्थितियां नियंत्रण में रहेंगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार की दृष्टि से आज का दिन मिले-जुले परिणाम लेकर आया है. बिजनेसमैन के कामकाज को लेकर बनाई गई कोई नई योजना (प्लैनिंग) में थोड़ा विलंब (Delay) हो सकता है. हालांकि, राहत की बात यह है कि आपको धन संबंधी बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और आर्थिक स्थिति बनी रहेगी. व्यावसायिक पार्टियों के साथ पैसों का हिसाब-किताब करते समय पूरी पारदर्शिता रखें, इससे बाजार में आपका भरोसा और व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे. सेल्स और नेटवर्किंग से जुड़े लोगों के लिए आज का समय ज्यादा अनुकूल नहीं है; गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें.

करियर और JOB राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों को आज कार्यक्षेत्र में व्यर्थ की मानसिक चिंताओं से बचना होगा. बेवजह की परेशानियां आपको थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकती हैं, इसलिए खुद के गुस्से पर नियंत्रण रखें. दफ्तर में सहकर्मियों या लोगों के बीच बहुत सोच-समझकर ही अपनी बात कहें, वरना अनजाने में हंसी के पात्र बन सकते हैं. शांत रहकर केवल अपने काम पर ध्यान देना ही सबसे सही रहेगा.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज रिश्तों की डोर को मजबूत बनाए रखने पर ध्यान देना होगा. घर के माहौल को सुखद रखने के लिए सभी सदस्यों के साथ प्रेम और आत्मीयता से बात करें. चौथे चंद्रमा के प्रभाव से माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा. जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल प्रदान करेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का समय कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है. भविष्य में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में किसी भी तरह की ढिलाई न बरतें. अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहें और एकाग्रता बनाए रखें; संभलकर और लगन के साथ कदम बढ़ाना ही सफलता दिलाएगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन से बचना जरूरी है. काम के बीच में आराम लें और योग या प्राणायाम करें. उचित खान-पान और अच्छी नींद से आप तरोताजा महसूस करेंगे.

  • शुभ रंग: नेवी ब्लू (गहरा नीला)
  • शुभ अंक: 8
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: गुरु पूर्णिमा व बुधवार के पावन अवसर पर भगवान श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और 'ॐ गं गणपतये नमः' का जाप करें. साथ ही शिवजी पर जल अर्पित कर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लें.

FAQs 

Q1. 29 जुलाई 2026 (गुरु पूर्णिमा) को तुला राशि के व्यापारियों को क्या खास ध्यान रखना चाहिए?
Ans. व्यावसायिक पार्टियों के साथ हिसाब-किताब में पूरी पारदर्शिता रखें और सेल्स-नेटवर्किंग में विरोधियों से सतर्क रहें.

Q2. आज तुला राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी बरतनी होगी?
Ans. व्यर्थ की चिंताओं और चिड़चिड़ेपन से बचें तथा दूसरों के सामने अपनी बात बहुत सोच-समझकर ही रखें.

Q3. आज तुला राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में क्या रणनीति अपनानी चाहिए?
Ans. यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल भी ढिलाई न बरतें और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jul 2026 03:35 AM (IST)
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