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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun August Rashifal 2026: मिथुन राशि वाले इस महीने रहें सावधान! वक्री शनि और ग्रहों की चाल दे रही है ये बड़ा इशारा

Mithun August Rashifal 2026: मिथुन राशि वाले इस महीने रहें सावधान! वक्री शनि और ग्रहों की चाल दे रही है ये बड़ा इशारा

Gemini August Horoscope 2026: मिथुन राशिफल, गुरु-आदित्य योग से बढ़ेगा व्यापार और होगा बड़ा धन लाभ. कार्यक्षेत्र में दबाव संभव, वाद-विवाद से बचें. लव लाइफ शुभ, दांपत्य में धैर्य रखें.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jul 2026 02:41 PM (IST)
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Gemini August Horoscope 2026: ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, यह महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. ग्रहों की बदलती चाल विशेषकर दूसरे भाव में बन रहा गुरु-आदित्य योग और दशम भाव में शनि की वक्री स्थिति, आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेगी. एक तरफ जहाँ आपको आर्थिक और व्यापारिक लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ करियर, स्वास्थ्य और दांपत्य जीवन में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है.

जानिए मिथुन राशि के लिए पारिवारिक जीवन, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य का पूरा मासिक राशिफल:

पारिवारिक जीवन, गुरूआदित्य योग से वाणी में आएगी मिठास

संवाद में बदलाव: आपकी राशि के दूसरे भाव में गुरूआदित्य योग का निर्माण हो रहा है. इसके प्रभाव से आपके बातचीत करने के तौर-तरीकों में सकारात्मक बदलाव आएगा.

परिजनों का सहयोग: घर के सभी सदस्यों से पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण बेहद सौहार्दपूर्ण और खुशनुमा बना रहेगा.

अनुशासन और मर्यादा: दशम भाव में शनि वक्री स्थिति में हैं. इसके कारण परिवार के छोटे-बड़े सदस्यों के बीच मर्यादा और अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य है.

माता-पिता की सेहत: इस अवधि में माता-पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, इसलिए उनकी सेहत पर विशेष ध्यान दें और किसी भी समस्या को हलके में न लें.

व्यापार तथा नौकरी, बड़े निवेश से होगा धन लाभ

व्यापारियों के लिए सुनहरा अवसर: कारोबारियों को इस माह कड़ी मेहनत का बेहतरीन फल मिलेगा. यदि आप बड़ी पूंजी निवेश करने का प्लान बना रहे हैं, तो इससे अच्छे धन लाभ के संकेत हैं.

पिता के व्यवसाय से मुनाफा: जो जातक अपने पिता का व्यापार संभाल रहे हैं, उन्हें विशेष सफलता मिलेगी. गुरु धन भाव में स्थित होकर आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे.

नौकरीपेशा जातकों को सलाह: कार्यक्षेत्र में वक्री शनि के प्रभाव से काम का दबाव बन सकता है. अपने काम पर पूरा फोकस रखें और बेवजह दूसरों के मामलों में दखलअंदाजी करने से बचें. आने वाले समय में आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा.

शिक्षा तथा करियर, विद्यार्थियों को मिलेगी बड़ी सफलता

पढ़ाई में लगेगा मन: विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है और सितारे आपका पूरा सहयोग करेंगे. किसी प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला (Admission) पाने का प्रयास सफल होगा.

प्रतियोगी परीक्षा: कॉलेज के छात्र अपनी मेहनत बढ़ाएं; शिक्षा में आनंद की अनुभूति होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय अनुकूल है.

करियर में उन्नति: यद्यपि शनि अस्त स्थिति में हैं, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि के कारण करियर में लगातार उन्नति के योग बन रहे हैं. बस किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहने का प्रयास करें.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन, बातचीत में बरतें सावधानी

लव लाइफ: प्रेम संबंधों को लेकर उत्साह बना रहेगा. चौथे भाव में शुक्र के होने से पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा. साथ ही बाहर घूमने की योजना बन सकती है.

पार्टनर के साथ ऐसा कोई अमर्यादित आचरण न करें जिससे उनका मन दुखे या वे गुस्सा हो जाएं.

वैवाहिक जीवन: शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा उथल-पुथल रह सकता है. जीवनसाथी से संवाद करते समय वाणी पर संयम रखें और छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें.

स्वास्थ्य, खान-पान में न करें लापरवाही

डॉक्टर की लें सलाह: आपकी राशि के पहले भाव में मंगल और बुध की युति है तथा शनि वक्री हैं. यदि शरीर में किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें.

बीपी और शुगर के मरीज: मंगल के प्रभाव के कारण ब्लड प्रेशर (BP) और डायबिटीज से ग्रसित मरीज अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें. बाहरी, तैलीय और अस्वस्थ भोजन से पूरी तरह परहेज करें.

  • लकी नंबर: 6
  • लकी कलर: सफेद

इस महीने के ज्योतिषीय उपाय

  • शनिवार का उपाय: शनिवार के दिन शनिदेव के दर्शन करें, मंदिर में सरसों का तेल व काले तिल का दान करें.
  • मानवता की सेवा: किसी भी असहाय या अपाहिज व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य अनुसार मदद करें.
  • शुक्रवार का उपाय: शुक्रवार के दिन चावल का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 27 Jul 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
Monthly Horoscope Rashifal Gemini August Horoscope Mithun August Rashifal 2026
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