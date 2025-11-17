Makar Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए मध्यम परिणाम देने वाला रहेगा. शुरुआती दिनों में कार्यभार अधिक रहेगा और समय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कई बार आप खुद को एक साथ कई जिम्मेदारियों में उलझा पाएंगे. धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सप्ताह के अंत तक परिस्थिति आपके पक्ष में आने लगेगी.

करियर एवं जॉब राशिफल:

एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में वर्कलोड बढ़ने से तनाव महसूस होगा. मिले हुए टारगेट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और मेहनत देनी पड़ सकती है. वर्किंग वुमन को ऑफिस और घर दोनों जगह संतुलन बनाए रखना मुश्किल लग सकता है.

व्यवसाय राशिफल:

बिजनेस में धन के लेन-देन में सतर्क रहें. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना हानिकारक साबित हो सकता है. पार्टनरशिप में चल रहे व्यापार में गलतफहमियां दूर करें और निर्णय सोच-समझकर लें. फिलहाल किसी बड़े निवेश या विस्तार से बचना बेहतर होगा.

लव और पारिवारिक राशिफल:

लव लाइफ में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा. पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से रिश्ते में खटास आ सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और किसी भी विवाद को समय रहते सुलझाएं. परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्य और शांति से संभालें.

युवा और छात्र राशिफल:

युवा जातकों को करियर से जुड़ी योजनाओं में बाधाएं महसूस हो सकती हैं. छात्रों को पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने की जरूरत है, अन्यथा ध्यान भटक सकता है. समय का सदुपयोग करें और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है. नशे और जंक फूड से परहेज करें. नियमित योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी. नींद पूरी लें और जल का सेवन अधिक करें.

भाग्यशाली अंक: 8

भाग्यशाली रंग: गहरा नीला

साप्ताहिक उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs:

Q1: क्या नौकरी में सुधार के संकेत हैं?

A1: हां, सप्ताहांत तक सीनियर आपकी मेहनत की सराहना करेंगे.

Q2: क्या बिजनेस में निवेश करना उचित है?

A2: नहीं, फिलहाल स्थिति को स्थिर होने दें, जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है.

Q3: क्या पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा?

A3: हां, लेकिन धैर्य और बातचीत से मतभेद दूर किए जा सकते हैं.

Q4: क्या स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए?

A4: बिल्कुल, खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है.

Q5: क्या यह समय विदेश से जुड़ी योजनाओं के लिए सही है?

A5: फिलहाल नहीं, कुछ अड़चनें और देरी संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.