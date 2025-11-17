हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Capricorn Weekly Horoscope (16 से 22 नवंबर 2025): मकर राशि इस सप्ताह आलस्य करियर ग्रोथ रोक सकता है, दान-पुण्य से मान-सम्मान बढ़ेगा

Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें मकर साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Nov 2025 12:13 AM (IST)
Makar Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए मध्यम परिणाम देने वाला रहेगा. शुरुआती दिनों में कार्यभार अधिक रहेगा और समय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कई बार आप खुद को एक साथ कई जिम्मेदारियों में उलझा पाएंगे. धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सप्ताह के अंत तक परिस्थिति आपके पक्ष में आने लगेगी.

करियर एवं जॉब राशिफल:
एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में वर्कलोड बढ़ने से तनाव महसूस होगा. मिले हुए टारगेट को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और मेहनत देनी पड़ सकती है. वर्किंग वुमन को ऑफिस और घर दोनों जगह संतुलन बनाए रखना मुश्किल लग सकता है. 

व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में धन के लेन-देन में सतर्क रहें. किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना हानिकारक साबित हो सकता है. पार्टनरशिप में चल रहे व्यापार में गलतफहमियां दूर करें और निर्णय सोच-समझकर लें. फिलहाल किसी बड़े निवेश या विस्तार से बचना बेहतर होगा.

लव और पारिवारिक राशिफल:
लव लाइफ में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा. पार्टनर की भावनाओं की अनदेखी करने से रिश्ते में खटास आ सकती है. जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें और किसी भी विवाद को समय रहते सुलझाएं. परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्य और शांति से संभालें.

युवा और छात्र राशिफल:
युवा जातकों को करियर से जुड़ी योजनाओं में बाधाएं महसूस हो सकती हैं. छात्रों को पढ़ाई पर फोकस बनाए रखने की जरूरत है, अन्यथा ध्यान भटक सकता है. समय का सदुपयोग करें और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है. नशे और जंक फूड से परहेज करें. नियमित योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त होगी. नींद पूरी लें और जल का सेवन अधिक करें.

भाग्यशाली अंक: 8
भाग्यशाली रंग: गहरा नीला
साप्ताहिक उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs:
Q1: क्या नौकरी में सुधार के संकेत हैं?
A1: हां, सप्ताहांत तक सीनियर आपकी मेहनत की सराहना करेंगे.

Q2: क्या बिजनेस में निवेश करना उचित है?
A2: नहीं, फिलहाल स्थिति को स्थिर होने दें, जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है.

Q3: क्या पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा?
A3: हां, लेकिन धैर्य और बातचीत से मतभेद दूर किए जा सकते हैं.

Q4: क्या स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए?
A4: बिल्कुल, खानपान और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है.

Q5: क्या यह समय विदेश से जुड़ी योजनाओं के लिए सही है?
A5: फिलहाल नहीं, कुछ अड़चनें और देरी संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Nov 2025 12:13 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Saptahik Rashifal
Embed widget