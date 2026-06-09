Aaj ka Makar Rashifal 9 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:39 तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र फिर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, प्रीति योग, सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा वहीं मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और व्यापारिक विस्तार का साबित होगा. तीसरे भाव का चंद्रमा होने से आज आपके पराक्रम और निर्णय क्षमता में गजब की बढ़ोतरी होगी; आपके द्वारा लिए गए बड़े 'साहसिक फैसले' (Bold Decisions) आज आपके पूरे व्यापार को एक नई और शानदार दिशा प्रदान करेंगे.

जो जातक विशेष रूप से दवाओं (Pharma) और माइनिंग (खनन) के बिजनेस से जुड़े हैं, आज उन्हें बाजार से अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ा बंपर वित्तीय लाभ होने के मजबूत योग दिखाई दे रहे हैं. बिज़नेस का विस्तार सुगमता से होगा; आज किसी बड़े राजनेता या प्रतिष्ठित व्यक्ति से अचानक हुई आपकी भेंट, आपके किसी लंबे समय से रुके हुए सरकारी काम को पूरा कराने की उम्मीदें बहुत ज्यादा जगा देगी जिससे आत्मविश्वास मजबूत होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मंगलवार का दिन मानसिक शांति और अनुकूलता लेकर आया है. आज ऑफिस में आप 'वर्क-लाइफ बैलेंस' (काम और निजी जीवन में संतुलन) बहुत अच्छे और कुशल तरीके से बनाकर रखेंगे, जिससे आपको और आपके पूरे परिवार को एक असीम मानसिक शांति और बड़ी राहत मिलेगी.

जो एंप्लॉयड पर्सन इन दिनों वेतन भोगी हैं, आज वे दफ्तर में बिना किसी फालतू के तनाव या सहकर्मियों के बीच प्रतिस्पर्धा के डर के, पूरी मुस्तैदी व खुशी से अपना काम कर पाएंगे. वर्कप्लेस पर ज्यादा फालतू सोचने के बजाय केवल अपने मुख्य काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, तो स्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में पूरी तरह हो जाएंगी. ऑफिस में आज गजब की शांति बनी रहेगी, क्योंकि आपके हिडन एनिमी (गुप्त शत्रुओं) के पास आपके खिलाफ कुछ भी गलत साबित करने के लिए कोई मुद्दा या सबूत बिल्कुल नहीं बचेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा मिश्रित और संभलकर अभ्यास करने का कड़ा संकेत दे रहा है. तीसरा चंद्रमा पराक्रम तो मजबूत करेगा, लेकिन नक्षत्र गोचर के प्रभाव के कारण आज का दिन स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए मन में कोई अनचाही मानसिक उलझन या भ्रम की स्थिति प्रदान करने वाला रह सकता है; जिससे पढ़ाई में फोकस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि मन को भटकने न दें और बड़ों का सहयोग लें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और बड़ों का विशेष आशीर्वाद दिलाने वाला साबित होगा. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने सगे-संबंधियों और रिश्तेदारों से हर मोड़ पर बड़ी मदद मिलेगी, जिससे घरेलू कार्य आसान होंगे. पूरे परिवार और फैमिली का भरपूर साथ मिलने से बिजनेसमैन का आत्मविश्वास गजब के तरीके से बढ़ेगा, जिससे आपके सामाजिक कार्य भी सुगमता से आगे बढ़ेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से उत्तम रहेगा. वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर रहने से आप खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट और शांत महसूस करेंगे. मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और भाग्य को और मजबूत करने के लिए हनुमान जी की आराधना करें. आज मंगलवार के दिन सुबह या शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Astrology: कड़ा धारण करने से पहले जरूर जानें ये नियम, वरना नहीं मिलेगा पूरा लाभ!

यह भी पढ़े- Mahabharat: सफलता के लिए क्यों जरूरी हैं धैर्य, दूरदर्शिता और सही रणनीति?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.