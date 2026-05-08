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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 8 May 2026: मकर राशि कानूनी दांवपेच से मिलेगी राहत और अटकी हुई पेमेंट होगी क्लियर, करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

Aaj Ka Makar Rashifal 8 May 2026: मकर राशि कानूनी दांवपेच से मिलेगी राहत और अटकी हुई पेमेंट होगी क्लियर, करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

Capricorn Horoscope 8 May 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन कानूनी जीत और आर्थिक मजबूती का है. जानिए मकर राशि के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा ?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal: मकर राशि के लोगों के लिए मानसिक शांति और बड़ी सफलताओं का पैगाम लेकर आया है. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' के अवसर पर चन्द्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका मन शांत और खुशनुमा बना रहेगा.

ग्रहों की शुभ स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे. आज का दिन रुके हुए कार्यों को गति देने और भविष्य की मजबूत नींव रखने के लिए उत्तम है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. बिजनेसमैन को लंबे समय से चल रहे कानूनी मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं, जिससे आपकी बड़ी चिंता दूर हो सकती है. शुभ योगों के प्रभाव से मार्केट में अटके हुए पेमेंट्स तेजी से क्लियर होंगे और बैंक से जुड़े कार्य बिना किसी बाधा के पूरे हो जाएंगे. यदि आप बिजनेस के लिए लोन या फंडिंग की तलाश में हैं, तो आज नए अवसर मिल सकते हैं. एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिन आपके पक्ष में है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपका दबदबा रहेगा. आपकी कार्यशैली और ईमानदारी के बॉस कायल रहेंगे और आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स आज कमाल करेंगी, जिससे आप असंभव लगने वाली डील्स को भी क्लोज करने में सफल रहेंगे. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपकी सटीकता टीम के लिए मिसाल बनेगी, जिससे आपको कोई विशेष रिवॉर्ड या सम्मान मिल सकता है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में मधुरता और प्रेम बढ़ेगा. लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव और डिनर की प्लानिंग आपके रिश्ते में नई ताजगी और जान फूंक देगी. परिवार के साथ समय बिताने से आप खुद को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे. बच्चों की ओर से भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन गर्व करने वाला साबित होगा. अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्कॉलरशिप के लिए आपका चयन होने की प्रबल संभावना है, जिससे न केवल आपके परिवार बल्कि समाज का नाम भी रोशन होगा. आपकी मेहनत और लगन का फल आज आपको सफलता के रूप में मिलेगा. उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को अपनी पसंदीदा संस्था से बुलावा आ सकता है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन खुद को बेहतर बनाने का है. फल और हरी सब्जियों का अधिक सेवन आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करेगा, जो लंबे समय तक आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा. शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, बस बाहर के जंक फूड से परहेज करें. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके मानसिक सुकून को और बढ़ाएगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिश्री का दान करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 May 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मानसिक शांति और बड़ी सफलताएं लेकर आया है। ग्रहों की शुभ स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी।

व्यापारियों के लिए आज क्या अच्छी खबर है?

बिजनेसमैन को लंबे समय से चल रहे कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है। रुके हुए भुगतान तेजी से क्लियर होंगे और नए फंडिंग के अवसर मिल सकते हैं।

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन कैसा है?

कार्यक्षेत्र में आज आपका दबदबा रहेगा और बॉस आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। मार्केटिंग फील्ड के लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स कमाल करेंगी।

पारिवारिक जीवन में क्या सुधार की उम्मीद है?

पारिवारिक जीवन में मधुरता और प्रेम बढ़ेगा। लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में ताजगी आएगी और बच्चों से सुखद समाचार मिल सकता है।

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन गर्व करने वाला साबित होगा। अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्कॉलरशिप मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे समाज का नाम रोशन होगा।

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