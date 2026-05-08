Aaj ka Makar Rashifal: मकर राशि के लोगों के लिए मानसिक शांति और बड़ी सफलताओं का पैगाम लेकर आया है. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' के अवसर पर चन्द्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपका मन शांत और खुशनुमा बना रहेगा.

ग्रहों की शुभ स्थिति आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, जिससे आप कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना मुस्कुराहट के साथ करेंगे. आज का दिन रुके हुए कार्यों को गति देने और भविष्य की मजबूत नींव रखने के लिए उत्तम है.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. बिजनेसमैन को लंबे समय से चल रहे कानूनी मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं, जिससे आपकी बड़ी चिंता दूर हो सकती है. शुभ योगों के प्रभाव से मार्केट में अटके हुए पेमेंट्स तेजी से क्लियर होंगे और बैंक से जुड़े कार्य बिना किसी बाधा के पूरे हो जाएंगे. यदि आप बिजनेस के लिए लोन या फंडिंग की तलाश में हैं, तो आज नए अवसर मिल सकते हैं. एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिन आपके पक्ष में है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपका दबदबा रहेगा. आपकी कार्यशैली और ईमानदारी के बॉस कायल रहेंगे और आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. मार्केटिंग फील्ड से जुड़े लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स आज कमाल करेंगी, जिससे आप असंभव लगने वाली डील्स को भी क्लोज करने में सफल रहेंगे. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपकी सटीकता टीम के लिए मिसाल बनेगी, जिससे आपको कोई विशेष रिवॉर्ड या सम्मान मिल सकता है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में मधुरता और प्रेम बढ़ेगा. लाइफ पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव और डिनर की प्लानिंग आपके रिश्ते में नई ताजगी और जान फूंक देगी. परिवार के साथ समय बिताने से आप खुद को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे. बच्चों की ओर से भी कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन गर्व करने वाला साबित होगा. अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्कॉलरशिप के लिए आपका चयन होने की प्रबल संभावना है, जिससे न केवल आपके परिवार बल्कि समाज का नाम भी रोशन होगा. आपकी मेहनत और लगन का फल आज आपको सफलता के रूप में मिलेगा. उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को अपनी पसंदीदा संस्था से बुलावा आ सकता है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन खुद को बेहतर बनाने का है. फल और हरी सब्जियों का अधिक सेवन आपके शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करेगा, जो लंबे समय तक आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा. शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, बस बाहर के जंक फूड से परहेज करें. योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके मानसिक सुकून को और बढ़ाएगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में मिश्री का दान करें और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.

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