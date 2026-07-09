Aaj ka Tula Rashifal 9 July 2026: बिजनेस में बढ़ेगा मुनाफा, करियर में मिलेगा सम्मान और नए अवसर

Aaj ka Tula Rashifal 9 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 10:38 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. अश्विनी नक्षत्र दोपहर 2:56 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, सुकर्मा योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि वालों को भद्र योग का विशेष लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक रूप से आप सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगी. लंबे समय से चली आ रही थकान में भी राहत महसूस हो सकती है.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन बेहद लाभदायक रहने वाला है. आपकी बेहतरीन कस्टमर सर्विस पुराने ग्राहकों का विश्वास और मजबूत करेगी, जिससे नए रेफरल्स और कारोबार में वृद्धि के अवसर मिलेंगे. आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं. व्यापार विस्तार के लिए बैंक से लोन मिलने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है. टैक्स से जुड़े पुराने मामलों में राहत मिलने की संभावना है. साझेदारी में किया गया काम अपेक्षा से बेहतर परिणाम देगा और नए व्यावसायिक समझौते भविष्य के लिए लाभदायक साबित होंगे.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आपके नए और रचनात्मक विचारों की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे और उन्हें लागू करने का अवसर भी मिल सकता है. टीम मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल्स के कारण रुके हुए प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे होंगे. कंपनी की ओर से सम्मान, पुरस्कार, बोनस या विशेष प्रोत्साहन मिलने के भी योग बन रहे हैं. कार्यस्थल पर आपकी विश्वसनीयता पहले से अधिक मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी और बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा. छोटे भाई-बहनों के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और किसी नए काम या स्टार्टअप को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में भी आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और पुराने निवेश से भी लाभ मिलने के संकेत हैं. बैंकिंग और लोन से जुड़े कार्य पूरे हो सकते हैं. यदि किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रह सकता है. बचत और निवेश दोनों में संतुलन बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहजनक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं. फ्रीलांसिंग, डिजाइन, आईटी, कंटेंट या कला के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों और कलाकारों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है. नई स्किल सीखने के लिए भी समय अनुकूल है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 7

भाग्यशाली रंग: पर्पल.

अशुभ अंक: 3.

उपाय:

आज मां लक्ष्मी को गुलाबी कमल या सुगंधित पुष्प अर्पित करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद कन्या को मिठाई या वस्त्र भेंट करें. इससे आर्थिक समृद्धि, व्यापार में वृद्धि और पारिवारिक सुख बना रहेगा.

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