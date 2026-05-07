Aaj ka Makar Rashifal: मकर राशि वालों के लिए बहुत संभलकर चलने का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो बढ़ते खर्चों और मानसिक तनाव का संकेत देते हैं. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 06:43 तक रहेगा.

आज ग्रहों की स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के कारण आपको हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या बड़ा निवेश करने से पूरी तरह बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन कठिन रह सकता है. घरेलू कलह और मानसिक अशांति का सीधा असर आपके बिजनेस पर दिखेगा, जिसके कारण आप हाथ आया कोई सुनहरा अवसर गंवा सकते हैं. बिजनेसमैन आज किसी भी तरह के गैर-कानूनी शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा सरकारी जांच या बड़ी कानूनी कार्रवाई के घेरे में आ सकते हैं. आज कोई कीमती सामान या संपत्ति खरीदना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी की प्रबल आशंका बनी हुई है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके धैर्य की परीक्षा लेंगी. यदि आप नई कंपनी जॉइन करने का विचार कर रहे हैं, तो इसे आज के लिए टाल देना ही बेहतर होगा; जॉइनिंग लेटर में सैलरी या नियमों को लेकर कोई बड़ी पेचीदगी या धोखा हो सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ 'क्रेडिट' लेने की होड़ में न पड़ें, क्योंकि कोई अन्य व्यक्ति आपके किए हुए काम को अपने नाम से सीनियर को दिखाकर बाजी मार सकता है. शांत रहकर केवल अपने काम पर ध्यान दें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता में कमी वाला रहेगा. मन में भटकाव होने के कारण आज आप पढ़ा हुआ सब भूल सकते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में भारी गिरावट आ सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है. राजनीति से जुड़े जातकों को आज सार्वजनिक मंचों पर बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच आपका विरोध बढ़ सकता है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बनी रह सकती है. घर के विवादों को कार्यक्षेत्र तक न ले जाएं. संवेदनशील मुद्दों पर अपनी राय देने से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है. अपनों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें और वाणी पर संयम रखें. आज का दिन घर पर ही शांति से बिताने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज ग्रह आपके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं. मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा और थकान महसूस हो सकती है. खान-पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. यदि कोई पुरानी बीमारी है, तो उसे लेकर लापरवाही न बरतें. खर्चों पर नियंत्रण की योजना बनाना आपको मानसिक सुकून देगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: क्रीम.

भाग्यशाली अंक: 4.

अशुभ अंक: 9.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा. भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

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