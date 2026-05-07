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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 7 May 2026: मकर राशि खर्चों और विवादों से बढ़ सकती है परेशानी, महत्वपूर्ण कार्यों में बरतें विशेष सावधानी

Aaj Ka Makar Rashifal 7 May 2026: मकर राशि खर्चों और विवादों से बढ़ सकती है परेशानी, महत्वपूर्ण कार्यों में बरतें विशेष सावधानी

Capricorn Horoscope: मकर राशिफल 7 मई 2026 बढ़ते खर्चों और घरेलू कलह से व्यापार प्रभावित हो सकता है. नई नौकरी की जॉइनिंग टालें और विवादों से बचें. जानें आज का मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 07 May 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal: मकर राशि वालों के लिए बहुत संभलकर चलने का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो बढ़ते खर्चों और मानसिक तनाव का संकेत देते हैं. आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 10:14 तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी. पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 06:43 तक रहेगा.

आज ग्रहों की स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के कारण आपको हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा. दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए काम की शुरुआत या बड़ा निवेश करने से पूरी तरह बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन कठिन रह सकता है. घरेलू कलह और मानसिक अशांति का सीधा असर आपके बिजनेस पर दिखेगा, जिसके कारण आप हाथ आया कोई सुनहरा अवसर गंवा सकते हैं. बिजनेसमैन आज किसी भी तरह के गैर-कानूनी शॉर्टकट लेने से बचें, अन्यथा सरकारी जांच या बड़ी कानूनी कार्रवाई के घेरे में आ सकते हैं. आज कोई कीमती सामान या संपत्ति खरीदना आपके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी की प्रबल आशंका बनी हुई है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज स्थितियां आपके धैर्य की परीक्षा लेंगी. यदि आप नई कंपनी जॉइन करने का विचार कर रहे हैं, तो इसे आज के लिए टाल देना ही बेहतर होगा; जॉइनिंग लेटर में सैलरी या नियमों को लेकर कोई बड़ी पेचीदगी या धोखा हो सकता है. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ 'क्रेडिट' लेने की होड़ में न पड़ें, क्योंकि कोई अन्य व्यक्ति आपके किए हुए काम को अपने नाम से सीनियर को दिखाकर बाजी मार सकता है. शांत रहकर केवल अपने काम पर ध्यान दें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता में कमी वाला रहेगा. मन में भटकाव होने के कारण आज आप पढ़ा हुआ सब भूल सकते हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में भारी गिरावट आ सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है. राजनीति से जुड़े जातकों को आज सार्वजनिक मंचों पर बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच आपका विरोध बढ़ सकता है.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज तनाव की स्थिति बनी रह सकती है. घर के विवादों को कार्यक्षेत्र तक न ले जाएं. संवेदनशील मुद्दों पर अपनी राय देने से बचें, वरना बात बिगड़ सकती है. अपनों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें और वाणी पर संयम रखें. आज का दिन घर पर ही शांति से बिताने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज ग्रह आपके पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं. मानसिक तनाव के कारण अनिद्रा और थकान महसूस हो सकती है. खान-पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. यदि कोई पुरानी बीमारी है, तो उसे लेकर लापरवाही न बरतें. खर्चों पर नियंत्रण की योजना बनाना आपको मानसिक सुकून देगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: क्रीम.
भाग्यशाली अंक: 4.
अशुभ अंक: 9.

उपाय: आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना शुभ रहेगा. भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 May 2026 03:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन संभलकर चलने वाला है. चंद्रमा 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो बढ़ते खर्चों और मानसिक तनाव का संकेत दे रहे हैं.

व्यापार और धन के मामले में मकर राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन कठिन रह सकता है. किसी भी गैर-कानूनी शॉर्टकट से बचें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है. कीमती सामान या संपत्ति खरीदने से भी बचें.

नौकरीपेशा मकर राशि वालों के लिए आज क्या सलाह है?

कार्यक्षेत्र में धैर्य की परीक्षा होगी. नई कंपनी जॉइन करने का विचार आज टाल दें. ऑफिस में क्रेडिट लेने की होड़ से बचें और केवल अपने काम पर ध्यान दें.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता में कमी रहेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी. राजनीति से जुड़े जातकों को सार्वजनिक मंचों पर बोलने से बचना चाहिए.

स्वास्थ्य के लिहाज से मकर राशि वालों को आज क्या ध्यान रखना चाहिए?

सेहत के मामले में आज ग्रह पक्ष में नहीं हैं. मानसिक तनाव से अनिद्रा और थकान महसूस हो सकती है. खान-पान और दिनचर्या व्यवस्थित रखें और पुरानी बीमारियों में लापरवाही न बरतें.

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