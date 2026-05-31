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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Tula Rashifal 31 May 2026: तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज 'सिद्ध योग' लेकर आया महा-मौका, ऐसे कमाएं बंपर मुनाफा

Aaj ka Tula Rashifal 31 May 2026: तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज 'सिद्ध योग' लेकर आया महा-मौका, ऐसे कमाएं बंपर मुनाफा

Libra Horoscope 31 May 2026: तुला राशि सिद्ध योग से आपका प्रोडक्ट नेशनल लेवल पर पहचान बनाएगा. क्रिएटिव बिजनेस में बड़ा मुनाफा. दोपहर बाद ऑफिस से मिलेगी बड़ी गुड न्यूज़. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 May 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj ka Tula Rashifal: रविवार, 31 मई का दिन तुला राशि के जातकों के लिए रचनात्मकता को धन में बदलने, नेशनल लेवल पर पहचान बनाने और बड़ी उपलब्धियां हासिल करने का है। चंद्रमा आज भी आपकी राशि से दूसरे भाव (2nd House) में बने रहेंगे, जो आपकी वाणी को प्रभावशाली और संचित धन को मजबूत बनाएगा। आज की गई मेहनत और आपकी क्रिएटिव अप्रोच आपको हर क्षेत्र में बड़ी सफलता दिलाएगी। आइए विस्तार से जानते हैं आज का राशिफल

आज का विशेष शुभ समय (Auspicious Timings):

  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक (मार्केटिंग कैंपेन और नई क्रिएटिव डील्स के लिए सर्वश्रेष्ठ)।
  • शुभ का चौघड़िया: दोपहर 02:00 से दोपहर 03:00 बजे तक (पार्टनर के साथ प्लान या शॉपिंग के लिए उपयुक्त)।
  • अलर्ट: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी नया या शुभ काम शुरू न करें।
  • यात्रा सलाह: आज आपके लिए पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद शुभ और भाग्यशाली रहेगा।

व्यापार और धन (Business & Wealth)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन आपके ब्रांड को एक नई और बड़ी पहचान देने वाला साबित होगा।

नेशनल लेवल पर पहचान और सिद्ध योग: आज बन रहे बेहद शुभ 'सिद्ध योग' के प्रभाव से बिजनेस करने वालों को समाज और बाजार में जबरदस्त सराहना मिलेगी। मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की जमकर वाहवाही होगी और आपका कोई खास प्रोडक्ट नेशनल लेवल (राष्ट्रीय स्तर) पर आपके ब्रांड की नई पहचान बनाएगा।

क्रिएटिव बिजनेस में महा-मौका (विशेष सलाह): यदि आप डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, फैशन, डेकोरेशन या आर्ट जैसे किसी भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, तो आज आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। अपनी इस क्रिएटिविटी को बिजनेस ऑर्डर्स में कन्वर्ट करें; आज आपको बड़े कांट्रैक्ट्स मिल सकते हैं जिससे मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा।

स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी: आज बिजनेसमैन अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कुछ बेहतरीन और आधुनिक बदलाव करके अपने बिजनेस की ग्रोथ को तेजी से आगे बढ़ाएंगे।

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज आपका दबदबा रहेगा और दोपहर बाद का समय आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा।

दोपहर बाद मिलेगी गुड न्यूज़: अनुकूल ग्रह गोचर के प्रभाव से आज ऑफिस में दोपहर के बाद आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ (जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी या अप्रेजल से जुड़ा संकेत) मिल सकती है। यह गुड न्यूज़ आपकी पुरानी कड़ी मेहनत का ही मीठा नतीजा होगी।

मजबूत आत्मविश्वास: नौकरी के सिलसिले में आज आपको बेहतरीन और सकारात्मक नतीजे हासिल होंगे, जिससे आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) सातवें आसमान पर रहेगा।

प्रेम, परिवार और वीकेंड लाइफ (Love & Lifestyle)

मूवी और शॉपिंग का प्लान: आज बन रहे शुभ 'आनन्दादि योग' के प्रभाव से लव पार्टनर के साथ चल रही पुरानी अनबन दूर होगी। वीकेंड का भरपूर आनंद लेते हुए आज आप पार्टनर के साथ किसी मॉल में शॉपिंग या मूवी देखने जाने की खूबसूरत प्लानिंग बना सकते हैं।

सत्कर्म और पुण्य कर्म: दूसरे भाव का चंद्रमा आज आपको परोपकार की तरफ प्रेरित करेगा। आज का दिन सत्कर्म, दान-पुण्य और धार्मिक कार्यों में समय बिताने के लिए बेहद उत्तम है, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी।

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) और जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे तुला राशि के छात्रों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। अगर हाल ही में आपने कोई एग्जाम दिया है या किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आज आप बड़ी सफलता का स्वाद चख सकते हैं। आपकी एकाग्रता आपको आपके लक्ष्यों के बेहद करीब ले जाएगी।

  • भाग्यशाली रंग: ग्रे (Grey)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 May 2026 03:30 AM (IST)
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