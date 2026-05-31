Aaj ka Vrishchik Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिमों से पूरी तरह बचने का है. बिजनेसमैन को आज 'सप्लाई चेन' में गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है, डिलीवरी में देरी होगी; फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस शूट-अप हो सकता है, बैकअप वेंडर्स तैयार रखिए. शुक्र देव के पुनर्वसु नक्षत्र में होने से सितारों का साथ न मिलने से काम में मन नहीं लगेगा; स्वयं का बिजनेस किसी के भरोसे ना छोड़ें, दिल से काम करें. अगर किसी प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही करें अन्यथा लॉस का सामना करना पड़ेगा; शॉर्टकट से दूर रहें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों के लिए रविवार का दिन कड़े परिश्रम का है. आज ऑफिस में पॉलिटिक्स का माहौल रहेगा, कलीग्स के साथ गलतफहमी हो सकती है, बैकबाइटिंग से बचिए. जिन लोगों का नाइट शिफ्ट है या इररेग्युलर स्लीप साइकल चल रहा है, आज बहुत थकान महसूस होगी, एनर्जी बहुत लो रहेगी, चिड़चिड़ापन आ सकता है; कैफीन पर ज्यादा डिपेंड मत करिए, उसकी जगह शॉर्ट झपकी लीजिए लेकिन मशीनरी आइटम से दूर रहकर. जॉब में किसी कलीग से मनमुटाव हो सकता है. सिद्ध योग बनने से वर्कप्लेस पर नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास (कड़ी मेहनत) करना होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन नैतिकता के मार्ग पर चलने का संदेश दे रहा है. आपकी ही राशि का चंद्रमा आत्मविश्वास तो बढ़ाएगा, लेकिन विपरीत गोचर भटकाव दे सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन, स्टूडेंट्स एंड आर्टिस्ट गलत तरीकों से फायदा पाने या शॉर्टकट से बचे रहेंगे तो ठीक रहेगा; केवल अपनी प्रामाणिक मेहनत पर ही भरोसा रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव रखने का है. संडे के दिन आपका वैवाहिक जीवन सामान्य नहीं रहेगा; जीवनसाथी के साथ मामूली बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. समय की बर्बादी और व्यर्थ के तर्क-वितर्क से पूरी तरह बचें और खुद को शांत रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज राशि के चंद्रमा के कारण आत्मविश्वास तो मजबूत रहेगा, लेकिन भयंकर शारीरिक थकान और लो-एनर्जी आपको परेशान कर सकती है. अनियमित नींद के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन उभर सकता है. भारी मशीनों और उपकरणों का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज मानसिक स्थिरता और परिध व सिद्ध योग की शुभता पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज शाम के समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद बर्फी का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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