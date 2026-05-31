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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 31 May 2026: वृश्चिक राशि सप्लाई चेन में गड़बड़ी से डिलीवरी में होगी देरी, लॉजिस्टिक्स खर्चे बढ़ने से व्यापारी रहें अलर्ट

Aaj ka Vrishchik Rashifal 31 May 2026: वृश्चिक राशि सप्लाई चेन में गड़बड़ी से डिलीवरी में होगी देरी, लॉजिस्टिक्स खर्चे बढ़ने से व्यापारी रहें अलर्ट

Scorpio Horoscope 31 May 2026: सप्लाई चेन गड़बड़ी और लॉजिस्टिक्स खर्चों से रहना होगा सावधान, क्या रविवार को ऑफिस पॉलिटिक्स और थकान से लो रहेगी आपकी ऊर्जा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 31 May 2026 03:35 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिमों से पूरी तरह बचने का है. बिजनेसमैन को आज 'सप्लाई चेन' में गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है, डिलीवरी में देरी होगी; फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से लॉजिस्टिक्स एक्सपेंस शूट-अप हो सकता है, बैकअप वेंडर्स तैयार रखिए. शुक्र देव के पुनर्वसु नक्षत्र में होने से सितारों का साथ न मिलने से काम में मन नहीं लगेगा; स्वयं का बिजनेस किसी के भरोसे ना छोड़ें, दिल से काम करें. अगर किसी प्रोडक्ट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही करें अन्यथा लॉस का सामना करना पड़ेगा; शॉर्टकट से दूर रहें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों के लिए रविवार का दिन कड़े परिश्रम का है. आज ऑफिस में पॉलिटिक्स का माहौल रहेगा, कलीग्स के साथ गलतफहमी हो सकती है, बैकबाइटिंग से बचिए. जिन लोगों का नाइट शिफ्ट है या इररेग्युलर स्लीप साइकल चल रहा है, आज बहुत थकान महसूस होगी, एनर्जी बहुत लो रहेगी, चिड़चिड़ापन आ सकता है; कैफीन पर ज्यादा डिपेंड मत करिए, उसकी जगह शॉर्ट झपकी लीजिए लेकिन मशीनरी आइटम से दूर रहकर. जॉब में किसी कलीग से मनमुटाव हो सकता है. सिद्ध योग बनने से वर्कप्लेस पर नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास (कड़ी मेहनत) करना होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन नैतिकता के मार्ग पर चलने का संदेश दे रहा है. आपकी ही राशि का चंद्रमा आत्मविश्वास तो बढ़ाएगा, लेकिन विपरीत गोचर भटकाव दे सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन, स्टूडेंट्स एंड आर्टिस्ट गलत तरीकों से फायदा पाने या शॉर्टकट से बचे रहेंगे तो ठीक रहेगा; केवल अपनी प्रामाणिक मेहनत पर ही भरोसा रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव रखने का है. संडे के दिन आपका वैवाहिक जीवन सामान्य नहीं रहेगा; जीवनसाथी के साथ मामूली बात पर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. समय की बर्बादी और व्यर्थ के तर्क-वितर्क से पूरी तरह बचें और खुद को शांत रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज राशि के चंद्रमा के कारण आत्मविश्वास तो मजबूत रहेगा, लेकिन भयंकर शारीरिक थकान और लो-एनर्जी आपको परेशान कर सकती है. अनियमित नींद के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन उभर सकता है. भारी मशीनों और उपकरणों का प्रयोग करते समय विशेष सावधानी बरतें.

भाग्यशाली रंग: ग्रे
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज मानसिक स्थिरता और परिध व सिद्ध योग की शुभता पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज शाम के समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद बर्फी का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 May 2026 03:35 AM (IST)
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