Makar Rashifal 31 January 2026: मकर राशि पुरानी बीमारी से मिलेगा छुटकारा, फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है
Capricorn Horoscope 31 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.
Capricorn Rashifal 31 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 6th हाउस में स्थित है, जिससे पुरानी शारीरिक परेशानी से राहत मिलने के संकेत हैं. दिन व्यावहारिक सोच, अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने का रहेगा. जो लोग इंटरव्यू, मीटिंग या प्रजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, वे पूरी तैयारी के साथ जाएं, सफलता की संभावना मजबूत है. कार्यस्थल पर वरिष्ठों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे आपके काम की सराहना होगी. यात्रा के दौरान सतर्कता बरतें.
स्वास्थ्य राशिफल सेहत पहले से बेहतर महसूस होगी, लेकिन पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है. बाहर का खाना अवॉइड करें और हल्का, सात्विक भोजन लें. पर्याप्त पानी पिएं.
बिजनेस राशिफल विष्कुम्भ योग के प्रभाव से रुकी हुई पेमेंट मिलने के योग हैं. मार्केट में फंसा पैसा वापस आने से राहत मिलेगी. नई पार्टनरशिप करने से पहले सभी शर्तों पर स्पष्ट चर्चा करें. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें.
जॉब और करियर राशिफल नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन स्थिर रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आपकी कार्यशैली प्रोफेशनल छवि मजबूत करेगी. इंटरव्यू देने वालों के लिए दिन शुभ है.
फाइनेंस राशिफल आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रुका धन प्राप्त होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. खर्च संतुलित रखें.
लव और फैमिली राशिफल परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. जीवनसाथी से किसी बात पर नाराजगी हो सकती है, लेकिन शांत व्यवहार से स्थिति संभल जाएगी.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. मेहनत रंग लाएगी.
भाग्यशाली रंग और अंक लक्की कलर ऑरेंज, लक्की नंबर 5, अनलक्की नंबर 3.
उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें और गरीबों को गुड़ दान करें.
FAQs
Q1. क्या आज मकर राशि वालों को संतान से सुख मिलेगा?
हाँ, संतान पक्ष से संतोष और शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं.
Q2. कार्यक्षेत्र में सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
रिश्तों को खराब न करें और किसी भी काम को हल्के में न लें.
Q3. बिजनेस में लाभ किन क्षेत्रों से होगा?
कमीशन और परामर्श से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा संभव है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL