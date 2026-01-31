हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Makar Rashifal 31 January 2026: मकर राशि पुरानी बीमारी से मिलेगा छुटकारा, फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है

Capricorn Horoscope 31 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Jan 2026 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Capricorn Rashifal 31 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 6th हाउस में स्थित है, जिससे पुरानी शारीरिक परेशानी से राहत मिलने के संकेत हैं. दिन व्यावहारिक सोच, अनुशासन और जिम्मेदारी निभाने का रहेगा. जो लोग इंटरव्यू, मीटिंग या प्रजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, वे पूरी तैयारी के साथ जाएं, सफलता की संभावना मजबूत है. कार्यस्थल पर वरिष्ठों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे आपके काम की सराहना होगी. यात्रा के दौरान सतर्कता बरतें.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत पहले से बेहतर महसूस होगी, लेकिन पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है. बाहर का खाना अवॉइड करें और हल्का, सात्विक भोजन लें. पर्याप्त पानी पिएं.

बिजनेस राशिफल विष्कुम्भ योग के प्रभाव से रुकी हुई पेमेंट मिलने के योग हैं. मार्केट में फंसा पैसा वापस आने से राहत मिलेगी. नई पार्टनरशिप करने से पहले सभी शर्तों पर स्पष्ट चर्चा करें. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें.

जॉब और करियर राशिफल नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन स्थिर रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आपकी कार्यशैली प्रोफेशनल छवि मजबूत करेगी. इंटरव्यू देने वालों के लिए दिन शुभ है.

फाइनेंस राशिफल आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. रुका धन प्राप्त होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. खर्च संतुलित रखें.

लव और फैमिली राशिफल परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. जीवनसाथी से किसी बात पर नाराजगी हो सकती है, लेकिन शांत व्यवहार से स्थिति संभल जाएगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. मेहनत रंग लाएगी.

भाग्यशाली रंग और अंक लक्की कलर ऑरेंज, लक्की नंबर 5, अनलक्की नंबर 3.

उपाय हनुमान चालीसा का पाठ करें और गरीबों को गुड़ दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज मकर राशि वालों को संतान से सुख मिलेगा?
हाँ, संतान पक्ष से संतोष और शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं.

Q2. कार्यक्षेत्र में सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
रिश्तों को खराब न करें और किसी भी काम को हल्के में न लें.

Q3. बिजनेस में लाभ किन क्षेत्रों से होगा?
कमीशन और परामर्श से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा संभव है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
