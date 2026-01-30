हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKanya Rashifal 31 January 2026: कन्या राशि नए काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा, पति-पत्नी के बीच बढ़ेगा प्यार

Kanya Rashifal 31 January 2026: कन्या राशि नए काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा, पति-पत्नी के बीच बढ़ेगा प्यार

Virgo Horoscope 31 January 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कन्या राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Jan 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 31 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा 10वें भाव में स्थित है, जो करियर, प्रतिष्ठा और कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों को सक्रिय करेगा. हालांकि यह स्थिति संकेत दे रही है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है. शांत रहकर और समझदारी से काम लेना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी.

स्वास्थ्य राशिफल सेहत को लेकर लापरवाही न करें. संक्रमण, एलर्जी या पेट से जुड़ी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, बाहर का भोजन कम करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं. योग और प्राणायाम मानसिक तनाव कम करेंगे.

बिजनेस राशिफल व्यापार में कार्यप्रणाली में बदलाव और नई तकनीक अपनाना आपके लिए लाभदायक रहेगा. एंसेस्ट्रल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यह सही समय है, लेकिन बिना प्लानिंग के विस्तार न करें. मार्केट की स्थिति को समझकर ही निवेश करें. नई रणनीति से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

जॉब और करियर राशिफल टीम लीड करने का अवसर मिल सकता है. सीनियर्स की नजर में अच्छा प्रदर्शन करना जरूरी होगा. कोवर्कर्स के साथ विवाद से बचें. वर्किंग वुमन अपने लंबित कार्य पूरे करने की योजना बना सकती हैं. करियर ग्रोथ के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी रहेगा.

फाइनेंस राशिफल आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. सोच-समझकर निवेश करें. पुराने रुके हुए धन मिलने के संकेत हैं.

लव और फैमिली राशिफल विष्कुम्भ योग के प्रभाव से विवाहित जीवन में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा. दाम्पत्य जीवन की बाधाएं दूर होंगी. परिवार के साथ तालमेल बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने को मिलेगा. एकाग्रता बढ़ेगी और जिज्ञासा शांत होगी.

भाग्यशाली रंग और अंक लक्की कलर गोल्डन, लक्की नंबर 7, अनलक्की नंबर 1.

उपाय गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और हरी मूंग दान करें.

FAQs

Q1. क्या आज कन्या राशि वालों का झुकाव अध्यात्म की ओर रहेगा?
हाँ, चन्द्रमा नवम भाव में होने से आध्यात्मिक सोच मजबूत होगी.

Q2. बिजनेस में समस्या कब दूर होगी?
पार्टनरशिप से जुड़े कार्यों के कारण स्थिति में सुधार के संकेत हैं.

Q3. स्टूडेंट्स को किस बात पर ध्यान देना चाहिए?
आलस्य छोड़कर निरंतर मेहनत पर, तभी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी.

ये पढ़ें: Mesh Rashifal 31 January 2026: मेष राशि दफ्तर में होगी आपकी तारीफ, बिजनेस में भी मिलेगा पार्टनर का साथ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 30 Jan 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Kanya Rashifal Virgo Horoscope Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी के बीच HAL को मिला नया CMD, सामने होंगी ये चुनौतियां
तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी के बीच HAL को मिला नया CMD, सामने होंगी ये चुनौतियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस
बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Sadhvi Prem Baisa Death: साध्वी की मौत, आत्महत्या या साजिश? Instagram Post का राज चौंका देगा | ABP
Bollywood News: बदलता बॉलीवुड और गोविंदा की दूरी, क्या यही है करियर ठहराव की वजह?
Tum se Tum Tak: 😲Anu को हो रही है तकलीफ, क्या mummy-papa समझ पाएंगे उसका दर्द ? #sbs (30.01.2026)
Sadhvi Prem Baisa Death: Congress ने Rajasthan सरकार पर उठाए सवाल और कड़ी जांच की मांग की
India-US Trade Deal 2026? | 50% Tariff Shock के बाद Economic Survey का बड़ा Signal | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी के बीच HAL को मिला नया CMD, सामने होंगी ये चुनौतियां
तेजस फाइटर जेट की डिलीवरी में देरी के बीच HAL को मिला नया CMD, सामने होंगी ये चुनौतियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस
बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने रोका योगी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का काफिला, जमकर हुई बहस
बॉलीवुड
Mardaani 3 Box Office Day 1 LIVE: 'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें शाम पांच बजे तक का कलेक्शन
'बॉर्डर 2' के तूफान में भी अच्छा कमा रही है 'मर्दानी 3', जानें फर्स्ट डे का कलेक्शन
इंडिया
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', शशि थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
'सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखर आवाज', थरूर ने की राहुल गांधी की जमकर तारीफ, जानें क्या कहा?
इंडिया
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
कुवैत से आ रही इंडिगो फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग, बम से उड़ाने की मिली धमकी
शिक्षा
देश में कितनी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें कितने हैं दलित-आदिवासी और ओबीसी कुलपति?
देश में कितनी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इनमें कितने हैं दलित-आदिवासी और ओबीसी कुलपति?
हेल्थ
कितनी खतरनाक है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूज़न बीमारी, जिससे छिन सकती है इमरान खान की आंखों की रोशनी
कितनी खतरनाक है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूज़न बीमारी, जिससे छिन सकती है इमरान खान की आंखों की रोशनी
यूटिलिटी
गलत बिजली बिल आ जाए तो कहां करें शिकायत, जानें आसान तरीका
गलत बिजली बिल आ जाए तो कहां करें शिकायत, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Embed widget