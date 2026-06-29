Makar Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको संघर्ष करने और सही राह चुनने की आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. बाजार में आज कस्टमर्स (ग्राहकों) को संतुष्ट करना आपके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि उनकी अजीबो-गरीब डिमांड्स आपके व्यापार के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती हैं, जिसे लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे.

मार्केट में बड़ी पार्टियों या सप्लायर्स के साथ तालमेल सही नहीं बैठ पाने के कारण बिजनेस में अचानक लॉस (नुकसान) का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन को आज विशेष सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कंपनी या वेंडर से अत्यधिक मात्रा में कर्ज (उधार) पर माल या सामान बिल्कुल न लें, अन्यथा आने वाले समय में आपको बड़ी वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है. धन का नया निवेश करने के मामले में दिन आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आज किसी भी बड़ी योजना या सट्टा बाजार में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी के बहकावे में आकर कोई वित्तीय जोखिम न उठाएं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सूझबूझ से काम लेने का है. एंप्लॉयड पर्सन को आज ऑफिस में अत्यधिक भावुकता के साथ कोई भी डिसीजन (निर्णय) लेने से हर हाल में बचना होगा; आपको इमोशनली नहीं बल्कि पूरी तरह प्रैक्टिकली सोच-विचार करते हुए ही किसी सही नतीजे पर पहुंचना चाहिए.

वर्कप्लेस पर किया गया थोड़ा सा भी आलस्य आज आपके करियर पर भारी पड़ सकता है, इसलिए अपने काम के प्रति एक्टिव रहें. जो एंप्लॉयड पर्सन आज अवकाश (छुट्टी) पर हैं, उन्हें भी अचानक घर से कुछ जरूरी काम (Work From Home) करने के लिए ऑफिस से निर्देश मिल सकते हैं, जिसके लिए तैयार रहें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन आत्म-अनुशासन बढ़ाने का है. आप सभी को सलाह दी जाती है कि अपने मन को एकाग्र करने और मानसिक तनाव को दूर भगाने के लिए सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और मेडिटेशन (ध्यान) को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें, इससे आपके परफॉर्मेंस में सुधार होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से आपको नए कानूनी दांवपेच सीखने और सतर्क रहने की जरूरत है. आज परिवार में माता-पिता को आपकी किसी पुरानी या गलत बात पर अचानक गुस्सा आ सकता है, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. घरेलू समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए आपको अपने जीवनसाथी (लाइफ पार्टनर) से खुलकर चर्चा करनी चाहिए; साथ मिलकर प्रयास करने से ही किसी उचित समाधान तक पहुंचा जा सकेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

मानसिक चिंताओं और काम के दबाव के कारण आज आप शारीरिक रूप से कमजोरी और भीतरी थकान महसूस कर सकते हैं. गुस्से और उत्तेजना से दूर रहें, क्योंकि इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा. उचित मात्रा में आराम करें और प्राणायाम से खुद को शांत रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Maroon(मैरून)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के शुभ योग पर भगवान भोलेनाथ का कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें और चंद्र देव के मंत्रों का जाप करें. घर से बाहर निकलने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद लेना न भूलें.

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