हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 29 June 2026: नए कानूनी दांवपेच सीखने पर दें ध्यान, भावुकता के बजाय प्रैक्टिकल होकर लें करियर के फैसले

Makar Rashifal 29 June 2026: नए कानूनी दांवपेच सीखने पर दें ध्यान, भावुकता के बजाय प्रैक्टिकल होकर लें करियर के फैसले

Capricorn Horoscope: क्या मकर राशि वालों को आज बिजनेस पार्टनर्स से अनबन के कारण हो सकता है बड़ा लॉस? जानिए 29 जून 2026 को अपनी नौकरी, कंपनी कर्ज व लव लाइफ के बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपको संघर्ष करने और सही राह चुनने की आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है. बाजार में आज कस्टमर्स (ग्राहकों) को संतुष्ट करना आपके लिए एक बड़ी चुनौती रहेगा, क्योंकि उनकी अजीबो-गरीब डिमांड्स आपके व्यापार के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती हैं, जिसे लेकर आप थोड़े चिंतित रहेंगे. 

मार्केट में बड़ी पार्टियों या सप्लायर्स के साथ तालमेल सही नहीं बैठ पाने के कारण बिजनेस में अचानक लॉस (नुकसान) का सामना करना पड़ सकता है. बिजनेसमैन को आज विशेष सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कंपनी या वेंडर से अत्यधिक मात्रा में कर्ज (उधार) पर माल या सामान बिल्कुल न लें, अन्यथा आने वाले समय में आपको बड़ी वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है. धन का नया निवेश करने के मामले में दिन आपके फेवर में नहीं है, इसलिए आज किसी भी बड़ी योजना या सट्टा बाजार में पैसा लगाने से पूरी तरह बचें. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी के बहकावे में आकर कोई वित्तीय जोखिम न उठाएं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सूझबूझ से काम लेने का है. एंप्लॉयड पर्सन को आज ऑफिस में अत्यधिक भावुकता के साथ कोई भी डिसीजन (निर्णय) लेने से हर हाल में बचना होगा; आपको इमोशनली नहीं बल्कि पूरी तरह प्रैक्टिकली सोच-विचार करते हुए ही किसी सही नतीजे पर पहुंचना चाहिए. 

वर्कप्लेस पर किया गया थोड़ा सा भी आलस्य आज आपके करियर पर भारी पड़ सकता है, इसलिए अपने काम के प्रति एक्टिव रहें. जो एंप्लॉयड पर्सन आज अवकाश (छुट्टी) पर हैं, उन्हें भी अचानक घर से कुछ जरूरी काम (Work From Home) करने के लिए ऑफिस से निर्देश मिल सकते हैं, जिसके लिए तैयार रहें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन आत्म-अनुशासन बढ़ाने का है. आप सभी को सलाह दी जाती है कि अपने मन को एकाग्र करने और मानसिक तनाव को दूर भगाने के लिए सुबह जल्दी उठकर योग, प्राणायाम और मेडिटेशन (ध्यान) को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें, इससे आपके परफॉर्मेंस में सुधार होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से आपको नए कानूनी दांवपेच सीखने और सतर्क रहने की जरूरत है. आज परिवार में माता-पिता को आपकी किसी पुरानी या गलत बात पर अचानक गुस्सा आ सकता है, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है. घरेलू समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए आपको अपने जीवनसाथी (लाइफ पार्टनर) से खुलकर चर्चा करनी चाहिए; साथ मिलकर प्रयास करने से ही किसी उचित समाधान तक पहुंचा जा सकेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
मानसिक चिंताओं और काम के दबाव के कारण आज आप शारीरिक रूप से कमजोरी और भीतरी थकान महसूस कर सकते हैं. गुस्से और उत्तेजना से दूर रहें, क्योंकि इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा. उचित मात्रा में आराम करें और प्राणायाम से खुद को शांत रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Maroon(मैरून)
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के शुभ योग पर भगवान भोलेनाथ का कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर अभिषेक करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें और चंद्र देव के मंत्रों का जाप करें. घर से बाहर निकलने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद लेना न भूलें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Makar Rashifal 29 June 2026: नए कानूनी दांवपेच सीखने पर दें ध्यान, भावुकता के बजाय प्रैक्टिकल होकर लें करियर के फैसले
नए कानूनी दांवपेच सीखने पर दें ध्यान, भावुकता के बजाय प्रैक्टिकल होकर लें करियर के फैसले
राशिफल
Dhanu Rashifal 29 June 2026: टीम वर्क से वर्कप्लेस पर चूमेंगी सफलता के कदम, पेंडिंग पेमेंट मिलने से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति
टीम वर्क से वर्कप्लेस पर चूमेंगी सफलता के कदम, पेंडिंग पेमेंट मिलने से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति
राशिफल
Vrishchik Rashifal 29 June 2026: मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बढ़ेगी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, क्वालिटी कंट्रोल की दिक्कतें होंगी दूर
मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बढ़ेगी प्रोडक्शन एफिशिएंसी, क्वालिटी कंट्रोल की दिक्कतें होंगी दूर
राशिफल
Tula Rashifal 29 June 2026: साहस और पराक्रम में होगी अभूतपूर्व वृद्धि, पुराने रुके हुए कार्य पूरा होने से बढ़ेगा उत्साह
साहस और पराक्रम में होगी अभूतपूर्व वृद्धि, पुराने रुके हुए कार्य पूरा होने से बढ़ेगा उत्साह
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Ram Mandir Donation Scam | Champat Rai | Mahadangal: मंदिर का पैसा और 'चोरी' का खेल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुश्किल दौर से गुजर रहा रूस', राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
'मुश्किल दौर से गुजर रहा रूस', राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान, जानें क्यों कहा ऐसा
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
उद्धव ठाकरे का निशाना, 'BJP मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देती थी, अब समझ आया क्यों...'
बॉलीवुड
Sunday BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
'वेलकम टू द जंगल' 63 करोड़ के हुई पार, 'कॉकटेल 2' कर रही धांसू कमाई, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
एक दिन में 2 हार, 'ब्लैक डे' से कम नहीं रहा संडे, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड से हारी टीम इंडिया
एक दिन में 2 हार, 'ब्लैक डे' से कम नहीं रहा संडे, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर आयरलैंड से हारी टीम इंडिया
विश्व
France Plane Crash: फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
फ्रांस में बड़ा विमान हादसा, पैराशूटिंग स्कूल का प्लेन क्रैश, 5 छात्रों समेत 11 की मौत
इंडिया
बीजेपी कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकी के बाद हुमायूं कबीर पर कार्रवाई, पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया अरेस्ट
हुमायूं कबीर को पुलिस ने किया अरेस्ट, BJP कार्यकर्ताओं को जान से मारने की दी थी धमकी
जनरल नॉलेज
Dead Body Sweating: क्या गर्मी में लाश को भी आ सकता है पसीना, जानें क्या कहता है विज्ञान?
क्या गर्मी में लाश को भी आ सकता है पसीना, जानें क्या कहता है विज्ञान?
शिक्षा
UP Home Guard Result 2026: यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम 
यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, ऐसे चेक करें अपना परिणाम 
ENT LIVE
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
Huma Qureshi ने Yash की तारीफ की, बोलीं- Toxic फैंस के लिए होगी बड़ा सरप्राइज
ENT LIVE
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
Huma Qureshi ने इंडस्ट्री सपोर्ट पर तोड़ी चुप्पी, कही बड़ी बात
ABP NEWS
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
शादी की रस्मों के बीच 'छोटा चोर' बैग लेकर भाग गया।
ABP NEWS
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
गेट काफी देर तक बंद रहा, पुलिस इंतज़ार करती रही।
ABP NEWS
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
पुलिस और महिलाओं के बीच हुई झड़प का वीडियो वायरल हो गया है।
Embed widget