Aaj ka Dhanu Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने का साबित होगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा होने से आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से प्रॉफिटेबल रहेगा. यदि आप बाजार में कोई 'नया बिजनेस प्लान' (New Business Plan) कर रहे हैं या अपनी कोई नई ब्रांच (व्यावसायिक शाखा) खोलने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए बहुत ही अनुकूल और श्रेष्ठ है. नई ब्रांच को लेकर पिछले समय से जो भी कागजी बातचीत या डील्स चल रही थीं, आज उसमें आपको शत-प्रतिशत सकारात्मक जवाब मिल सकता है.

ग्रहों की अद्भुत स्थिति यह साफ कह रही है कि आज व्यापार में कोई भी 'बोल्ड डिसीजन' (साहसिक और बड़ा फैसला) लेने से आपको भविष्य में बहुत बड़ा वित्तीय फायदा होगा. पब्लिक सेक्टर (सरकारी क्षेत्र) से जुड़े बिजनेसमैन के लिए भी आज का दिन काफी बेहतर रहेगा, उनके हाथ कोई बहुत बड़े सरकारी टेंडर्स या नए ऑर्डर्स लग सकते हैं. बाजार में छोटे व्यापारियों को आज उम्मीद से अच्छा मुनाफा मिलने की पूरी स्थिति साफ दिखाई दे रही है, लेकिन बड़े उद्योगपतियों को कोई भी बहुत बड़ा और नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लेनी होगी, जल्दबाजी से बचें. आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत बनी रहेगी, इसलिए फिक्र न करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुरुवार का दिन खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आएगा. आज आपकी कुंडली में वरियान योग का महाप्रभाव रहने से कॉलेज के युवाओं को 'कैंपस प्लेसमेंट' (Campus Placement) में जबरदस्त सफलता मिल सकती है और उनका किसी प्रतिष्ठित कंपनी में शानदार सिलेक्शन (चयन) होने के मजबूत योग हैं, जिससे पूरे परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा.

वर्कप्लेस पर आज काम की अधिकता रहने के कारण एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को दफ्तर में कुछ समय के लिए 'ओवरटाइम' (Overtime) भी करना पड़ सकता है, इसलिए मानसिक रूप से स्वयं को पहले से ही पूरी तरह प्रिपेयर (तैयार) रखें. एंप्लॉयड पर्सन आज कार्यस्थल पर अपनी गजब की सूझबूझ और चतुराई से दफ्तर के भारी वर्कलोड को बेहद आसानी से कम कर पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि वे दफ्तर या बाजार में किसी भी प्रकार के नेगेटिव पर्सन (नकारात्मक और कामचोर लोगों) के संपर्क में आने से पूरी तरह बचें, अन्यथा उनकी संगति आपके काम को प्रभावित कर सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कैंपस प्लेसमेंट में बड़ी उड़ान भरने का साबित होगा. ग्यारहवां चंद्रमा आपकी बौद्धिक क्षमता को प्रखर बनाएगा. स्टूडेंट्स को आज उनके संबंधित फील्ड (विषय या प्रोजेक्ट) में शिक्षकों, सीनियर्स और सहपाठियों की तरफ से हर मोड़ पर पूरा सपोर्ट (सहयोग) मिलेगा, जिससे वे अपनी आगामी प्रतियोगिताओं में सफलता के झंडे गाड़ने में कामयाब रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को दुगना करने वाला रहेगा. कैंपस प्लेसमेंट में बच्चों के सिलेक्शन की खबर से घर का माहौल आनंदमय हो जाएगा. आज शाम के समय आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ पल निकालकर लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ काफी बेहतर और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे आपसी समझ और प्रेम और ज्यादा गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें चंद्रमा और वरियान योग के शुभ प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य काफी मजबूत और सुदृढ़ बना रहेगा. मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा. हालांकि, मार्केटिंग के जातकों को अधिक भागदौड़ और कर्मचारियों को ओवरटाइम के कारण रात को हल्की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या को अनुशासित रखें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज कैंपस प्लेसमेंट में बड़ी सफलता पाने और वरियान योग की शुभता के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज गुरुवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उस पर हल्दी का तिलक लगाएं और बृहस्पति स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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