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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 28 May 2026: धनु राशि नया बिजनेस प्लान करने के लिए बेहद अनुकूल है दिन, बोल्ड डिसीजन लेने से होगा बड़ा लाभ

Aaj ka Dhanu Rashifal 28 May 2026: धनु राशि नया बिजनेस प्लान करने के लिए बेहद अनुकूल है दिन, बोल्ड डिसीजन लेने से होगा बड़ा लाभ

Sagittarius Horoscope 28 May 2026: वरियान योग से धनु राशि वालों को कैंपस प्लेसमेंट में मिलेगी बड़ी सफलता, क्या गुरुवार को बोल्ड डिसीजन लेने से चमकेगा नया बिजनेस प्लान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 28 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने का साबित होगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा होने से आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से प्रॉफिटेबल रहेगा. यदि आप बाजार में कोई 'नया बिजनेस प्लान' (New Business Plan) कर रहे हैं या अपनी कोई नई ब्रांच (व्यावसायिक शाखा) खोलने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन उसके लिए बहुत ही अनुकूल और श्रेष्ठ है. नई ब्रांच को लेकर पिछले समय से जो भी कागजी बातचीत या डील्स चल रही थीं, आज उसमें आपको शत-प्रतिशत सकारात्मक जवाब मिल सकता है. 

ग्रहों की अद्भुत स्थिति यह साफ कह रही है कि आज व्यापार में कोई भी 'बोल्ड डिसीजन' (साहसिक और बड़ा फैसला) लेने से आपको भविष्य में बहुत बड़ा वित्तीय फायदा होगा. पब्लिक सेक्टर (सरकारी क्षेत्र) से जुड़े बिजनेसमैन के लिए भी आज का दिन काफी बेहतर रहेगा, उनके हाथ कोई बहुत बड़े सरकारी टेंडर्स या नए ऑर्डर्स लग सकते हैं. बाजार में छोटे व्यापारियों को आज उम्मीद से अच्छा मुनाफा मिलने की पूरी स्थिति साफ दिखाई दे रही है, लेकिन बड़े उद्योगपतियों को कोई भी बहुत बड़ा और नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लेनी होगी, जल्दबाजी से बचें. आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत बनी रहेगी, इसलिए फिक्र न करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुरुवार का दिन खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आएगा. आज आपकी कुंडली में वरियान योग का महाप्रभाव रहने से कॉलेज के युवाओं को 'कैंपस प्लेसमेंट' (Campus Placement) में जबरदस्त सफलता मिल सकती है और उनका किसी प्रतिष्ठित कंपनी में शानदार सिलेक्शन (चयन) होने के मजबूत योग हैं, जिससे पूरे परिवार में उत्सव का माहौल बनेगा. 

वर्कप्लेस पर आज काम की अधिकता रहने के कारण एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को दफ्तर में कुछ समय के लिए 'ओवरटाइम' (Overtime) भी करना पड़ सकता है, इसलिए मानसिक रूप से स्वयं को पहले से ही पूरी तरह प्रिपेयर (तैयार) रखें. एंप्लॉयड पर्सन आज कार्यस्थल पर अपनी गजब की सूझबूझ और चतुराई से दफ्तर के भारी वर्कलोड को बेहद आसानी से कम कर पाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे. मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि वे दफ्तर या बाजार में किसी भी प्रकार के नेगेटिव पर्सन (नकारात्मक और कामचोर लोगों) के संपर्क में आने से पूरी तरह बचें, अन्यथा उनकी संगति आपके काम को प्रभावित कर सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कैंपस प्लेसमेंट में बड़ी उड़ान भरने का साबित होगा. ग्यारहवां चंद्रमा आपकी बौद्धिक क्षमता को प्रखर बनाएगा. स्टूडेंट्स को आज उनके संबंधित फील्ड (विषय या प्रोजेक्ट) में शिक्षकों, सीनियर्स और सहपाठियों की तरफ से हर मोड़ पर पूरा सपोर्ट (सहयोग) मिलेगा, जिससे वे अपनी आगामी प्रतियोगिताओं में सफलता के झंडे गाड़ने में कामयाब रहेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को दुगना करने वाला रहेगा. कैंपस प्लेसमेंट में बच्चों के सिलेक्शन की खबर से घर का माहौल आनंदमय हो जाएगा. आज शाम के समय आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ पल निकालकर लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ काफी बेहतर और क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जिससे आपसी समझ और प्रेम और ज्यादा गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें चंद्रमा और वरियान योग के शुभ प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य काफी मजबूत और सुदृढ़ बना रहेगा. मन में सकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा. हालांकि, मार्केटिंग के जातकों को अधिक भागदौड़ और कर्मचारियों को ओवरटाइम के कारण रात को हल्की शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. दिनचर्या को अनुशासित रखें.

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज कैंपस प्लेसमेंट में बड़ी सफलता पाने और वरियान योग की शुभता के लिए देवगुरु बृहस्पति का पूजन करें. आज गुरुवार के दिन सुबह या शाम को केले के वृक्ष के पास देशी घी का दीपक जलाएं, उस पर हल्दी का तिलक लगाएं और बृहस्पति स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

यह भी पढ़े- Kal ka Rashifal 28 May 2026: मेष और कन्या राशि वालों पर होगी धनवर्षा, इंटरव्यू में मिलेगी मनचाही सफलता. पढ़ें कल का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 May 2026 03:45 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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