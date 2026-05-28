Aaj ka Tula Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके ब्रांड की वैल्यू को आसमान पर ले जाने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वरियान योग सक्रिय रहने से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'ब्रांड बिल्डिंग' (Brand Building) के लिए सबसे बेस्ट दिन है; आज सोशल मीडिया पर आपका कोई मुख्य व्यावसायिक कंटेंट अचानक वायरल हो सकता है, जिससे डिजिटल मार्केटिंग पर पिछले समय में जो भी पैसा आपने लगाया था, उसका शानदार और बड़ा रिजल्ट आज आपको साफ दिखेगा.

पार्टनरशिप बिजनेस (साझेदारी के व्यापार) में आज आप उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा लाभ कमा पाएंगे, जिससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा. गारमेंट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए दिन उत्तम है; आप अपने विनम्र व्यवहार और कुशल रणनीतियों के बल पर बाजार से कोई बड़ा 'गारमेंट कॉन्ट्रैक्ट' हासिल करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे बड़ा धन लाभ होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन उनके करियर का सबसे सफलताओं से भरा दिन साबित हो सकता है. जिन कर्मचारियों को दफ्तर में लंबे समय से अपनी सैलरी नेगोशिएशन (वेतन वृद्धि पर चर्चा) करनी है या मैनेजमेंट के सामने इंक्रीमेंट की बात उठानी है, आज उसके लिए सबसे सटीक और सही समय है; आज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स (संवाद शैली) बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रभावी रहेंगी, इसलिए अपनी बात को पूरी ताकत और कॉन्फिडेंटली (आत्मविश्वास से) रखिए, मैनेजमेंट से शत-प्रतिशत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की पूरी उम्मीद है.

जिन लोगों को आज ऑफिस में कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देनी है या कोई मुख्य क्लाइंट मीटिंग है, आज का पूरा दिन केवल आपका है; आपकी बोलने की कला आज चरम पर होगी, आप जो भी बात रखेंगे वह क्लाइंट को सीधे इम्प्रेस (प्रभावित) करेगी. आज आपको स्टेज फियर (मंच का डर) या प्रेजेंटेशन एंग्जायटी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी. हालांकि, काम की अत्यधिक अधिकता की वजह से नौकरीपेशा व्यक्तियों को आज थोड़ा ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है, जिसके कारण आप अपनी व्यस्तता की वजह से परिवार को ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन अपने व्यक्तित्व को और ज्यादा निखारने का रहेगा. प्रथम भाव का चंद्रमा आपकी तार्किक क्षमता और बुद्धि को बढ़ाएगा. समाज के प्रतिष्ठित और विद्वान लोगों के साथ आज आपका समय व्यतीत होगा; सामाजिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेना आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगा, जिससे आपको अपने करियर की नई दिशा तय करने में बड़ों का सही मार्गदर्शन मिलेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन मानसिक संबल और खुशियों से भरा रहेगा. आज घर-परिवार के सभी सदस्यों और पारिवारिक जनों का पूरा सहयोग व स्नेह आपको हर मोड़ पर मिलेगा, जो आपके भीतर एक गजब का विश्वास और आत्मबल बनाकर रखेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध बेहद मधुर बने रहेंगे और वे आपके हर निर्णय की सराहना करेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार और ऊर्जा से भरा रहेगा. आपकी राशि का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से स्फूर्तिमय बनाए रखेगा. ओवरटाइम के कारण शाम को हल्की शारीरिक सुस्ती हो सकती है, लेकिन आपका मानसिक उत्साह और आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज वरियान योग की महाशुभता पाने और प्रेजेंटेशन व नेगोशिएशन में बड़ी सफलता के लिए मां लक्ष्मी और भगवान नारायण की आराधना करें. आज शाम के समय लक्ष्मी-नारायण के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं और उन्हें गुलाब का इत्र तथा मखाने की खीर का भोग लगाएं.

यह भी पढ़े- Kal ka Rashifal 28 May 2026: मेष और कन्या राशि वालों पर होगी धनवर्षा, इंटरव्यू में मिलेगी मनचाही सफलता. पढ़ें कल का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.