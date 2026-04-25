Aaj ka Makar Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. मकर राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 7वें भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा की यह स्थिति व्यापारिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, इसलिए रात के समय पार्टनर के साथ बातचीत में सावधानी बरतें.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "सम्पत्ति से लाभ" का है. गण्ड योग के शुभ प्रभाव से विदेशी व्यापार में आज शानदार प्रगति होगी. बिजनेस की कोई ऐसी संपत्ति जो बेकार पड़ी थी, उसे आज लीज पर देने का फैसला आपके बैंक बैलेंस में भारी इजाफा कर सकता है. हालांकि, चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक बहस होने की आशंका है, इसलिए शांत रहकर बातचीत करें. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए निवेश की योजना सफल रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन "तकनीकी बढ़त" का है. ऑफिस में टेक्नोलॉजी पर आपकी पकड़ आपको अन्य सहयोगियों से अलग रखेगी और करियर की दौड़ में आपको सबसे आगे कर देगी. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन बेहद शानदार है; आपके पुराने अटके हुए इंसेंटिव (Incentive) आज आपके खाते में आ सकते हैं. आपकी कार्यक्षमता और समर्पण की सराहना मैनेजमेंट द्वारा की जाएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी विशिष्टता साबित करने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में आज आपके लीक से हटकर (Creative) दिए गए जवाब परीक्षकों को प्रभावित करेंगे, जो आपको अच्छे अंक दिला सकते हैं. समाज के वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आज आपके कठिन कार्यों को सरल बना देगा. उनके अनुभव का सम्मान करें, वे आपको भविष्य के लिए एक नई दृष्टि और प्रेरणा देंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. विवाहित जोड़ों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा; आप शाम को कहीं बाहर डिनर का प्रोग्राम बना सकते हैं. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. हालांकि, रात 08:05 के बाद चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण जीवनसाथी के साथ छोटी सी बात पर विवाद न होने दें. मधुर वाणी और आपसी तालमेल आज दिन को और भी बेहतर बना देगा.

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. काफी समय से परेशान कर रहा हड्डियों का दर्द (Bone Pain) आज गायब होगा, जिससे आप खुद को चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिसकी बदौलत आप शाम को लंबी सैर या किसी शारीरिक गतिविधि का आनंद ले पाएंगे. मानसिक शांति के लिए योग का अभ्यास जारी रखें.

भाग्यशाली रंग: रेड (ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक)

रेड (ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: शाम के समय हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में काले तिल या छाया पात्र का दान करना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. पार्टनर के साथ बहस से बचने के लिए क्या करें?

आज पार्टनर की बात को धैर्य से सुनें. कोई भी बड़ा फैसला दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत) के बीच लें, जब ग्रहों की स्थिति अधिक अनुकूल होगी.

2. प्रॉपर्टी लीज पर देने के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है?

अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर 12:15 से 01:30 बजे का समय किसी भी लीज एग्रीमेंट या वित्तीय समझौते के लिए सर्वोत्तम है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा उत्तम रहेगी?

पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत सुखद और सफल रहेगा.

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