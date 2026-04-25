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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 25 April 2026: मकर राशिफल विदेशी व्यापार में शानदार प्रगति और अटके हुए इंसेंटिव मिलने का योग

Aaj ka Makar Rashifal 25 April 2026: मकर राशिफल विदेशी व्यापार में शानदार प्रगति और अटके हुए इंसेंटिव मिलने का योग

Capricorn Horoscope: मकर राशि वालों को आज विदेशी व्यापार से बड़ा मुनाफा होगा अटकी हुई संपत्ति से आय बढ़ेगी और ऑफिस में अटके इंसेंटिव मिलेंगे. वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और हड्डियों के दर्द से राहत मिलेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 25 Apr 2026 03:16 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. मकर राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 7वें भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा की यह स्थिति व्यापारिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, इसलिए रात के समय पार्टनर के साथ बातचीत में सावधानी बरतें.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "सम्पत्ति से लाभ" का है. गण्ड योग के शुभ प्रभाव से विदेशी व्यापार में आज शानदार प्रगति होगी. बिजनेस की कोई ऐसी संपत्ति जो बेकार पड़ी थी, उसे आज लीज पर देने का फैसला आपके बैंक बैलेंस में भारी इजाफा कर सकता है. हालांकि, चन्द्रमा के सप्तम भाव में होने से बिजनेस पार्टनर के साथ वैचारिक बहस होने की आशंका है, इसलिए शांत रहकर बातचीत करें. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए निवेश की योजना सफल रहेगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन "तकनीकी बढ़त" का है. ऑफिस में टेक्नोलॉजी पर आपकी पकड़ आपको अन्य सहयोगियों से अलग रखेगी और करियर की दौड़ में आपको सबसे आगे कर देगी. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन बेहद शानदार है; आपके पुराने अटके हुए इंसेंटिव (Incentive) आज आपके खाते में आ सकते हैं. आपकी कार्यक्षमता और समर्पण की सराहना मैनेजमेंट द्वारा की जाएगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी विशिष्टता साबित करने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) में आज आपके लीक से हटकर (Creative) दिए गए जवाब परीक्षकों को प्रभावित करेंगे, जो आपको अच्छे अंक दिला सकते हैं. समाज के वरिष्ठ और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आज आपके कठिन कार्यों को सरल बना देगा. उनके अनुभव का सम्मान करें, वे आपको भविष्य के लिए एक नई दृष्टि और प्रेरणा देंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. विवाहित जोड़ों के लिए आज का दिन यादगार रहेगा; आप शाम को कहीं बाहर डिनर का प्रोग्राम बना सकते हैं. घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा. हालांकि, रात 08:05 के बाद चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण जीवनसाथी के साथ छोटी सी बात पर विवाद न होने दें. मधुर वाणी और आपसी तालमेल आज दिन को और भी बेहतर बना देगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. काफी समय से परेशान कर रहा हड्डियों का दर्द (Bone Pain) आज गायब होगा, जिससे आप खुद को चुस्त-दुरुस्त महसूस करेंगे. शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा, जिसकी बदौलत आप शाम को लंबी सैर या किसी शारीरिक गतिविधि का आनंद ले पाएंगे. मानसिक शांति के लिए योग का अभ्यास जारी रखें.

  • भाग्यशाली रंग: रेड (ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: शाम के समय हनुमान जी को चोला चढ़ाएं या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में काले तिल या छाया पात्र का दान करना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. पार्टनर के साथ बहस से बचने के लिए क्या करें?
    आज पार्टनर की बात को धैर्य से सुनें. कोई भी बड़ा फैसला दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत) के बीच लें, जब ग्रहों की स्थिति अधिक अनुकूल होगी.

2. प्रॉपर्टी लीज पर देने के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है?
    अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर 12:15 से 01:30 बजे का समय किसी भी लीज एग्रीमेंट या वित्तीय समझौते के लिए सर्वोत्तम है.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा उत्तम रहेगी?
    पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत सुखद और सफल रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Apr 2026 03:16 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
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