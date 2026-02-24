Makar Rashifal 24 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा पंचम भाव में होने से विद्यार्थियों के लिए ध्यान भटकने और पढ़ाई में रुकावट की स्थिति बन सकती है. हालांकि सही योजना और अनुशासन से आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं. दिन मेहनत और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों को सैलरी या फाइनेंस से जुड़े दस्तावेजों में कोई गलती या कटौती नजर आ सकती है. एचआर से बातचीत करने पर समस्या हल हो जाएगी, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी और आप अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से निभाएंगे.

बिजनेस और वित्त राशिफल:

व्यापार के लिए समय अनुकूल है. सहयोग और साझेदारी से अच्छे परिणाम मिलेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ी मेहनत से बड़ी सफलता मिलने की संभावना है. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और नए कार्यों में सफलता मिल सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल:

आंखों में जलन, पानी आना या थकान की समस्या हो सकती है, खासकर स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से. 20-20-20 नियम अपनाएं (हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें). स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेम जीवन में रोमांस रहेगा और पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या घूमने की योजना बन सकती है. पारिवारिक जीवन में हल्की खटास हो सकती है, इसलिए संयम और समझदारी से बात करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

विद्यार्थियों को स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है और खर्च भी बढ़ सकता है. पढ़ाई में फोकस बनाए रखने के लिए टाइम टेबल बनाना फायदेमंद रहेगा.

लकी नंबर: 5

लकी कलर: रेड

उपाय: आज शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज मकर राशि वालों को नौकरी में परेशानी होगी?

छोटी समस्या आ सकती है, लेकिन बातचीत से समाधान हो जाएगा.

2. क्या व्यापार में लाभ होगा?

हाँ, पार्टनरशिप और सहयोग से सफलता मिलने के योग हैं.

3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

आंखों का ध्यान रखें और स्क्रीन टाइम कम करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.