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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 23 June 2026: मकर राशि नौवें चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर संग बनेगी शॉर्ट ट्रिप की योजना, छात्र त्यागें अपना आलस्य

Aaj ka Makar Rashifal 23 June 2026: मकर राशि नौवें चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर संग बनेगी शॉर्ट ट्रिप की योजना, छात्र त्यागें अपना आलस्य

Capricorn Horoscope 23 June 2026:वरियान योग से मकर राशि के कर्मचारी जीतेंगे एंप्लॉयड ऑफ द मंथ का खिताब, क्या मंगलवार को वाणी में कड़वाहट रखने से बिगड़ सकते हैं बने-बनाए काम? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा.  वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सूझबूझ से रुकावटें दूर करने और संतुलित बजट बनाकर चलने का संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन आज मार्केट में आ रही पुरानी तकनीकी व व्यावहारिक दिक्कतों को अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता से दूर करते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे और बिजनेस की ग्रॉथ में गजब का इजाफा करेंगे. 

बिजनेसमैन के लिए आज अपने गोदाम के सभी पेंडिंग कार्यों को समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है, तो वहीं दूसरी ओर अपने काम का डिजिटल प्रचार-प्रसार करने से बंपर लाभ होगा. हालांकि, आज आय और व्यय दोनों बराबर मात्रा में लगे रहेंगे; इसलिए खर्च के मामले में आपको थोड़ा संभलकर चलने की सख्त जरूरत है, फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन बड़ा आधिकारिक पुरस्कार और मान-प्रतिष्ठा दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वरियान योग का महाशुभ प्रभाव रहने से, वर्कप्लेस पर आप दोबारा 'एंप्लॉयड ऑफ दी मंथ' (Employee of the month) का प्रतिष्ठित खिताब व प्राइज हासिल करने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे, सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे. ग्रहों की चाल के कारण आज आपके कार्यों में थोड़ा इजाफा हो सकता है, जिस कारण आज के दिन भागदौड़ अधिक बनी रहने वाली है. 

ज्योतिषाचार्य की एक कड़ा और सख्त सलाह है एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज कार्यस्थल पर अपनी वाणी में ज़रा सी भी 'विषाक्तता' (कड़वाहट या घमंड) बिल्कुल नहीं रखनी है, और न ही गलत या रूखे तरीके से दफ्तर में किसी भी व्यक्ति से बात करनी है, अन्यथा अधिकारियों से बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सुस्ती को त्याग कर सक्रिय होने का कड़ा संकेत दे रहा है. नवम चंद्रमा भाग्य को मजबूत तो करेगा, लेकिन नक्षत्र गोचर के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज का पूरा दिन स्टूडेंट्स के लिए थोड़े आलस्य और लेजीनेस से भरा रह सकता है; जिससे पढ़ाई में फोकस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. सुस्ती त्यागें और कड़ा अभ्यास शुरू करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और कोई सुखद सरप्राइज लेकर आने वाला साबित होगा. नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज लव लाइफ मजबूत रहेगी; आज वीकेंड या मंगलवार की शाम अपने 'पार्टनर' के साथ किसी सुंदर 'शॉर्ट ट्रिप' (लघु यात्रा) या लॉन्ग ड्राइव पर जाने की एक बहुत ही सुखद व रोमांटिक प्लानिंग अचानक बन सकती है, जिससे आपसी प्रेम और गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज नवम चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, फिट और अच्छी बनी रहेगी. दफ्तर में एंप्लॉयड ऑफ द मंथ का खिताब मिलने और बिजनेस की ग्रोथ बढ़ने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और वरियान योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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