Aaj ka Makar Rashifal 23 June 2026: आज दोपहर 04:40 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि फिर दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:54 तक हस्त नक्षत्र फिर चित्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, वरियान योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कन्या राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सूझबूझ से रुकावटें दूर करने और संतुलित बजट बनाकर चलने का संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन आज मार्केट में आ रही पुरानी तकनीकी व व्यावहारिक दिक्कतों को अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता से दूर करते हुए तेजी से आगे बढ़ेंगे और बिजनेस की ग्रॉथ में गजब का इजाफा करेंगे.

बिजनेसमैन के लिए आज अपने गोदाम के सभी पेंडिंग कार्यों को समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है, तो वहीं दूसरी ओर अपने काम का डिजिटल प्रचार-प्रसार करने से बंपर लाभ होगा. हालांकि, आज आय और व्यय दोनों बराबर मात्रा में लगे रहेंगे; इसलिए खर्च के मामले में आपको थोड़ा संभलकर चलने की सख्त जरूरत है, फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए मंगलवार का दिन बड़ा आधिकारिक पुरस्कार और मान-प्रतिष्ठा दिलाने वाला महाशुभ दिन साबित होगा. आज आपकी कुंडली में वरियान योग का महाशुभ प्रभाव रहने से, वर्कप्लेस पर आप दोबारा 'एंप्लॉयड ऑफ दी मंथ' (Employee of the month) का प्रतिष्ठित खिताब व प्राइज हासिल करने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे, सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे. ग्रहों की चाल के कारण आज आपके कार्यों में थोड़ा इजाफा हो सकता है, जिस कारण आज के दिन भागदौड़ अधिक बनी रहने वाली है.

ज्योतिषाचार्य की एक कड़ा और सख्त सलाह है एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को आज कार्यस्थल पर अपनी वाणी में ज़रा सी भी 'विषाक्तता' (कड़वाहट या घमंड) बिल्कुल नहीं रखनी है, और न ही गलत या रूखे तरीके से दफ्तर में किसी भी व्यक्ति से बात करनी है, अन्यथा अधिकारियों से बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन सुस्ती को त्याग कर सक्रिय होने का कड़ा संकेत दे रहा है. नवम चंद्रमा भाग्य को मजबूत तो करेगा, लेकिन नक्षत्र गोचर के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज का पूरा दिन स्टूडेंट्स के लिए थोड़े आलस्य और लेजीनेस से भरा रह सकता है; जिससे पढ़ाई में फोकस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है. सुस्ती त्यागें और कड़ा अभ्यास शुरू करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियां और कोई सुखद सरप्राइज लेकर आने वाला साबित होगा. नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज लव लाइफ मजबूत रहेगी; आज वीकेंड या मंगलवार की शाम अपने 'पार्टनर' के साथ किसी सुंदर 'शॉर्ट ट्रिप' (लघु यात्रा) या लॉन्ग ड्राइव पर जाने की एक बहुत ही सुखद व रोमांटिक प्लानिंग अचानक बन सकती है, जिससे आपसी प्रेम और गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज नवम चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, फिट और अच्छी बनी रहेगी. दफ्तर में एंप्लॉयड ऑफ द मंथ का खिताब मिलने और बिजनेस की ग्रोथ बढ़ने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और वरियान योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूधमिश्रित शुद्ध जल अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Ramayan: आखिर कौन-सी शक्ति थी जिसने सीता को दुनिया की सबसे अडिग नारी बना दिया?

यह भी पढ़े- Numerology: जन्म की तिथि से खुलता है आपका दिव्य रहस्य! जानिए कौन-से देवता हैं आपके अदृश्य रक्षक और कैसे पाएं उनकी कृपा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.