Makar Rashifal 21 January 2026: मकर राशि के लिए करियर अवसर, लोन अप्रूवल और मान-सम्मान

Capricorn Horoscope 21 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Capricorn Rashifal 21 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके द्वितीय भाव में स्थित है, जिसके कारण पारिवारिक मामलों और धन से जुड़े विषयों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक रहेगा. पैतृक संपत्ति की देखभाल करें और उससे जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें. दिन जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है, लेकिन सही निर्णय आपको लाभ दिलाएंगे.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में आज केवल मेहनत ही नहीं बल्कि दिमागी रणनीति और दांव पेंच का इस्तेमाल करना होगा. तभी आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे. किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपका लोन अप्रूवल मिलने की संभावना बन रही है, जिससे व्यापार विस्तार के रास्ते खुलेंगे. लेखन और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों का कोई आर्टिकल या काम चर्चा में आ सकता है, जिससे मान सम्मान और पहचान दोनों बढ़ेंगे.

जॉब और करियर राशिफल
बुधादित्य और लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से करियर में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे. जो लोग फिलहाल बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छे करियर ऑप्शन मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों का वर्कस्पेस पर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वे अपने कार्यों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे. ऑफिस में आपकी बातों और काम को गंभीरता से लिया जाएगा, जिससे आगे चलकर उन्नति के अवसर बनेंगे.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन मध्यम से अच्छा रहेगा. लोन अप्रूवल और भविष्य की योजनाओं से धन संबंधी चिंताएं कम होंगी. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. पारिवारिक या मांगलिक कार्यक्रमों में कुछ अतिरिक्त खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपकी आर्थिक स्थिति को ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार के साथ ससुराल पक्ष के किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बन सकती है, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. जीवनसाथी के साथ बैठकर खुलकर बातचीत करेंगे, जिससे आपसी समझ और भरोसा मजबूत होगा. प्रेम संबंधों में भी पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

हेल्थ राशिफल
आज सिर दर्द या पेट दर्द की शिकायत हो सकती है. खानपान का विशेष ध्यान रखें और बाहर का तला भुना भोजन कम करें. समय पर भोजन और पर्याप्त नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों को अपने प्रोजेक्ट्स पर अधिक फोकस करने की जरूरत है. न्यू जनरेशन को इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है. अपनी वाणी और आत्मविश्वास से इंटरव्यू पैनल को प्रभावित करने का प्रयास करें, सफलता के आसार बनेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग रेड
भाग्यशाली अंक 4
अनलक्की अंक 3

उपाय
आज हनुमान जी की पूजा करें और लाल वस्त्र या लाल फल का दान करें. इससे आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज बिजनेस में लोन अप्रूवल मिल सकता है?
उत्तर. हां, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन अप्रूवल के योग बन रहे हैं.

प्रश्न 2. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन कैसा है?
उत्तर. दिन शुभ है और अच्छे करियर ऑप्शन मिलने की संभावना है.

प्रश्न 3. स्वास्थ्य को लेकर किस बात का ध्यान रखें?
उत्तर. खानपान संतुलित रखें और सिर व पेट से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Jan 2026 04:00 AM (IST)
Capricorn Horoscope. Makar Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget