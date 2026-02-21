हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka makar Rashifal 21 February 2026: मकर राशि प्रॉपर्टी के रुके काम होंगे शुरू, दोपहर के समय नया बिजनेस शुरू करना रहेगा शुभ

Capricorn Horoscope 21 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Makar Rashifal 21 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके साहस और पराक्रम (Courage) में वृद्धि होगी. आप मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे. हालांकि, आज आप अपने जीवन को लेकर थोड़े चिंतित और चिंतनशील भी रह सकते हैं.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो समय का विशेष ध्यान रखें. सुबह से दोपहर 1:01 बजे तक भद्रा रहेगी, जिसमें शुभ कार्य वर्जित होते हैं. नया काम शुरू करने के लिए दोपहर 2:30 से 3:30 बजे के मध्य का समय सर्वश्रेष्ठ है. इसके अलावा, प्रॉपर्टी से संबंधित रुके हुए कार्यों में आज गति आएगी और नई गतिविधियां शुरू होंगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

ऑफिस में आज का दिन आपके लिए 'गोल्डन चांस' लेकर आया है. टीम मीटिंग में आपके एक आईडिया की जमकर सराहना होगी, जिससे बॉस भी काफी प्रभावित होंगे. वे आपको किसी नए और बड़े प्रोजेक्ट में शामिल करने का संकेत दे सकते हैं. हालांकि, वर्कस्पेस पर उन लोगों के साथ गंभीर चर्चा में समय बर्बाद न करें जिनके पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है. यदि आप टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे हैं, तो खुद को अपडेट करने की सख्त जरूरत है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student)

विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज सावधानी बरतने का दिन है. स्पोर्ट्स पर्सन अपनी प्रैक्टिस के दौरान विशेष सतर्क रहें, क्योंकि चोट लगने के योग बन रहे हैं. अपनी सुरक्षा उपकरणों का सही इस्तेमाल करें.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. आप अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर परिवार के साथ चर्चा कर सकते हैं. रिश्तों में ईमानदारी बरतें और अपनों की सलाह को महत्व दें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है. कोई नई स्वास्थ्य समस्या विकसित होने या घायल होने की संभावना है. आपको अपने खान-पान पर नियंत्रण रखना चाहिए और परहेजी खाना ही खाना चाहिए. हल्का व्यायाम आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
  • भाग्यशाली अंक: 3
  • अशुभ अंक: 8
  • आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं.

(FAQs)

1. भद्रा काल में काम शुरू क्यों नहीं करना चाहिए?
    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा में किए गए कार्यों में विघ्न आने की संभावना रहती है, इसलिए दोपहर 1:01 के बाद ही कोई बड़ा फैसला लें.

2. करियर में ग्रोथ के लिए आज क्या खास करें?
    अपनी स्किल्स, खासकर टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाने पर ध्यान दें. आज का आईडिया आपके करियर की दिशा बदल सकता है.

3. चोट और दुर्घटना से बचने के लिए क्या सावधानी बरतें?
    भारी मशीनरी या खेल के मैदान में जल्दबाजी न करें. वाहन चलाते समय भी अतिरिक्त सतर्कता बरतें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
