Aaj ka Makar Rashifal 20 June 2026: जून का यह तीसरा शनिवार मकर राशि के जातकों के लिए आत्मनिरीक्षण (Self-reflection) और अपने व्यावसायिक रिश्तों को सुधारने का संकेत दे रहा है.

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज चंद्रमा आपके 8वें भाव (Eighth House) यानी गुप्त समस्याओं, रुकावटों और अनपेक्षित खर्चों के घर में गोचर कर रहे हैं. इसके साथ ही, वहां चंद्रमा और केतु की युति से 'ग्रहण दोष' भी बन रहा है. वहीं, बुद्धि और निर्णय के कारक मंगल आपकी राशि से 5वें भाव (वृषभ राशि) में मौजूद हैं.

करियर और वर्कप्लेस: व्यवहार में सुधार आपको दिलाएगा विशिष्ट पहचान

आज कार्यस्थल पर आपकी पर्सनालिटी और बातचीत का तरीका ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

व्यवहार में सकारात्मक बदलाव: ऑफिस में आज आपका बदला हुआ और पॉलाइट रवैया आपको वर्कस्पेस पर सबसे अलग खड़ा कर सकता है. अपने व्यवहार में थोड़ा लचीलापन और सुधार लाएं, जो भविष्य में सीनियर्स के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स के लिए राहत: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सामान्य (Normal) रहेगा. आज आपको काम के साथ-साथ आराम करने का भी पर्याप्त मौका मिलेगा, जिससे आप खुद को रीचार्ज कर पाएंगे.

बिजनेस और फाइनेंस: पार्टनरशिप में गलतफहमी से बचें, पेमेंट रिकवरी के लिए अपनाएं ये तरीका

व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बहुत फूंक-फूंक कर कदम रखने का है, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी बड़ा नुकसान करा सकती है.

ग्रहण दोष और पार्टनरशिप पर असर: 8वें घर में बन रहा चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष व्यापार में अविश्वास पैदा कर सकता है. अगर आप पार्टनरशिप (साझेदारी) में बिजनेस करते हैं, तो आज अपने पार्टनर के साथ हर डील और बातचीत में 100% ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) रखें. कोई भी बात छुपाने से गलतफहमी बढ़ सकती है, जिससे काम प्रभावित होगा.

कम्युनिकेशन गैप से बचें: अगर आप किसी बड़ी कंपनी के ओनर हैं, तो अपनी मैनेजमेंट टीम और सीईओ (CEO) के साथ समय-समय पर मीटिंग्स करते रहें. संवाद की कमी (Communication Gap) के कारण बिजनेस को नए लेवल पर ले जाने की आपकी प्लानिंग अटक सकती है.

रुका हुआ पैसा वापस पाने के योग: यदि लंबे समय से आपकी पेमेंट रिकवरी में दिक्कत आ रही है, तो आज पैनिक करने के बजाय किसी लीगल एक्सपर्ट की सलाह लें या क्लाइंट को बहुत विनम्रता से एक अंतिम रिमाइंडर भेजें. सही कानूनी या व्यावहारिक अप्रोच से आज रुका हुआ पैसा वापस आने के मजबूत योग हैं.

पर्सनल लाइफ और स्टूडेंट्स: फैमिली में आर्थिक संकट, छात्रों के लिए सेल्फ-एनालिसिस जरूरी

पारिवारिक मोर्चे पर मनी प्रॉब्लम: आज परिवार के किसी सदस्य को अचानक बड़ी वित्तीय समस्या (Money Problem) का सामना करना पड़ सकता है. एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते इसका सीधा असर आपकी मानसिक स्थिति और लाइफस्टाइल पर पड़ेगा, इसलिए बजट का ध्यान रखें.

रिश्तों में अनबन से बचें: 8वें घर का चंद्रमा ननिहाल या ददियाल (कुटुंब के लोगों) के साथ किसी बात पर अनबन करा सकता है. शांत रहकर विवादों को टालें.

छात्रों के लिए करियर काउंसलिंग की सलाह: 5वें भाव में बैठे मंगल के कारण स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन या करियर को लेकर किसी असमंजस में हो सकते हैं. आज कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें. पहले पूरी तरह सेल्फ-एनालिसिस (आत्म-मूल्यांकन) करें और जरूरत पड़ने पर किसी प्रोफेशनल करियर काउंसलर की मदद लें, इससे आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग (Lucky Color): रेड (लाल - जो आपके आत्मबल और साहस को बढ़ाएगा)

रेड (लाल - जो आपके आत्मबल और साहस को बढ़ाएगा) भाग्यशाली अंक (Lucky Number): 1

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