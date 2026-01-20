हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 20 January 2026: मकर राशि के लिए शुभ दिन, धन-सम्मान और यात्रा के संकेत

Makar Rashifal 20 January 2026: मकर राशि के लिए शुभ दिन, धन-सम्मान और यात्रा के संकेत

Capricorn Horoscope 20 January 2026: मकर राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मकर राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Jan 2026 02:45 AM (IST)
Capricorn Rashifal 20 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे मन शांत, स्थिर और खुशनुमा रहेगा. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और आप हर काम को संतुलित तरीके से करने की कोशिश करेंगे. दिन कुल मिलाकर आपके पक्ष में रहने वाला है, लेकिन सेहत और जिम्मेदारियों को लेकर सजग रहना जरूरी होगा.

हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन लापरवाही नुकसान दे सकती है. बदलते मौसम के कारण थकान, सिरदर्द या नींद की कमी महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें. हल्का योग और प्राणायाम करने से मानसिक शांति मिलेगी. बुजुर्गों को विशेष रूप से दवाइयों में नियमितता रखनी चाहिए.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन अच्छा संकेत दे रहा है. बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा. आसपास के लोगों और संपर्कों से बातचीत बनाए रखें, क्योंकि किसी के सहयोग से व्यापारिक समस्या का समाधान निकल सकता है. नए ऑर्डर या पुराने अटके काम आगे बढ़ सकते हैं. आज लिया गया सही निर्णय भविष्य में लाभ देगा.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है. टीम के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो सभी मिलकर टारगेट पूरा करेंगे और इसका श्रेय आपको मिलेगा. सीनियर आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. करियर में आगे बढ़ने के मौके बन रहे हैं, इसलिए अवसर को हाथ से न जाने दें और पूरे फोकस के साथ काम करें.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं या पहले किए गए प्रयासों का लाभ मिल सकता है. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना जरूरी है. बिजनेस या पर्सनल ट्रैवल के कारण खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. सेविंग को नजरअंदाज न करें.

लव और फैमिली राशिफल
लाइफ पार्टनर के साथ दिन रोमांच और रोमांस से भरा रहेगा. आपसी समझ बढ़ेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी. परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और घर का माहौल सुखद रहेगा. दिन ज्यादातर चीजें आपके मन के अनुसार होंगी, जिससे संतुष्टि मिलेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए दिन अनुकूल है. परीक्षा में बेहतर रिजल्ट मिलने के योग हैं. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित रहेगा और मेहनत का फल मिलेगा. जो छात्र भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है.

भाग्यशाली रंग अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग. ग्रे
भाग्यशाली अंक. 7
अनलकी अंक. 3
उपाय. आज किसी जरूरतमंद को काले तिल या अन्न का दान करें और शिवजी का स्मरण करें.

FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में लाभ होगा
हां, फाइनेंशियल स्थिति में सुधार और लाभ के योग हैं.

Q2. नौकरी में नई जिम्मेदारी का क्या प्रभाव होगा
यह जिम्मेदारी आपके करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगी.

Q3. सेहत ठीक रखने के लिए क्या करें
समय पर नींद लें, संतुलित आहार करें और योग को दिनचर्या में शामिल करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Jan 2026 02:45 AM (IST)
Capricorn Horoscope. Makar Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
