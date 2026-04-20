Aaj ka Makar Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. मकर राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 5वें भाव (संतान, बुद्धि और शिक्षा स्थान) में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. आज सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का त्रिवेणी संगम आपकी बौद्धिक क्षमताओं और आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "मार्केट कैप्चर" करने का है. वैश्विक ट्रेड वॉर की स्थितियों के कारण आज आपके प्रतिद्वंद्वी की सप्लाई चेन में बाधा आएगी, जिसका सीधा लाभ आपके बिजनेस को मिलेगा और बड़ा मार्केट शेयर आपकी ओर खिंचा चला आएगा. यदि आप एक्सक्लूसिव डीलरशिप पाना चाहते हैं, तो पश्चिम दिशा की व्यापारिक यात्रा आज सफल सिद्ध होगी. नया शोरूम खोलने के लिए आज दो शुभ मुहूर्त हैं: सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक. बड़ी संस्थाओं से वित्तीय सहायता मिलने के भी प्रबल योग हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यशैली का दबदबा रहेगा. आपकी जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किसी ठंडे पड़े प्रोडक्ट को मार्केट में फिर से "हिट" करा देगी, जिससे मैनेजमेंट आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएगा. ऑफिस के चुगलखोर सहकर्मी आज आपकी मेहनत के आगे टिक नहीं पाएंगे. जो लोग सरकारी नौकरी या उच्च पदों की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आनन्दादि योग के प्रभाव से किसी सीनियर अधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो करियर की दिशा बदल सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और लोकप्रियता वाला है. आपकी पॉजिटिव सोच सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगी और युवाओं के बीच आपकी साख बढ़ेगी. एकाग्रता के साथ की गई पढ़ाई आपको जटिल विषयों को समझने में मदद करेगी. यदि आप किसी स्कॉलरशिप या विशेष ट्रेनिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. चन्द्रमा के पंचम भाव में होने से संतान सुख की प्राप्ति होगी. संतान की किसी रचनात्मक उपलब्धि या सफलता से आपको बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आप परिवार के साथ किसी मनोरंजक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं.

सेहत के मामले में आज सितारे बुलंद हैं. आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बेहद फिट महसूस करेंगे. ऊर्जा का स्तर इतना अधिक रहेगा कि दिनभर के कामकाज के बाद भी शाम को आप किसी आउटडोर एक्टिविटी या खेलकूद का आनंद ले सकेंगे. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को जरूर दें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (गंभीरता और विश्वास का प्रतीक)

नेवी ब्लू (गंभीरता और विश्वास का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 2

2 आज का उपाय: भगवान विष्णु को नीले पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को स्टेशनरी का सामान दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज व्यापारिक यात्रा करना मकर राशि के लिए शुभ है?

हाँ, विशेष रूप से पश्चिम दिशा की यात्रा आपको एक्सक्लूसिव डीलरशिप या कोई बड़ा व्यापारिक अनुबंध दिला सकती है.

2. संतान के भविष्य को लेकर आज क्या योजना बनाएं?

आज उनकी रचनात्मकता को सपोर्ट करें. उनके नाम पर कोई छोटा निवेश शुरू करना भविष्य में सुखद परिणाम देगा.

3. कार्यस्थल पर विरोधियों से कैसे निपटें?

आज आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है; आपकी कार्यशैली और सफलता ही आपके विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए काफी होगी.

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