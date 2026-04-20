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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमकर राशिफल 20 अप्रैल 2026: वैश्विक ट्रेड वॉर से बिजनेस में होगा बड़ा फायदा, संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी

मकर राशिफल 20 अप्रैल 2026: वैश्विक ट्रेड वॉर से बिजनेस में होगा बड़ा फायदा, संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी

Capricorn Horoscope 20 April 2026: मकर राशि ट्रेड वॉर से प्रतिद्वंद्वी की सप्लाई चेन टूटेगी और मार्केट आपके पास आएगा. संतान से सरप्राइज मिलेगा. मार्केटिंग रणनीति हिट होगी और सेहत शानदार रहेगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Apr 2026 02:37 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 20 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है. मकर राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 5वें भाव (संतान, बुद्धि और शिक्षा स्थान) में अपनी उच्च राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं. आज सौभाग्य, सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत योग का त्रिवेणी संगम आपकी बौद्धिक क्षमताओं और आर्थिक स्थिति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "मार्केट कैप्चर" करने का है. वैश्विक ट्रेड वॉर की स्थितियों के कारण आज आपके प्रतिद्वंद्वी की सप्लाई चेन में बाधा आएगी, जिसका सीधा लाभ आपके बिजनेस को मिलेगा और बड़ा मार्केट शेयर आपकी ओर खिंचा चला आएगा. यदि आप एक्सक्लूसिव डीलरशिप पाना चाहते हैं, तो पश्चिम दिशा की व्यापारिक यात्रा आज सफल सिद्ध होगी. नया शोरूम खोलने के लिए आज दो शुभ मुहूर्त हैं: सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक. बड़ी संस्थाओं से वित्तीय सहायता मिलने के भी प्रबल योग हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यशैली का दबदबा रहेगा. आपकी जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किसी ठंडे पड़े प्रोडक्ट को मार्केट में फिर से "हिट" करा देगी, जिससे मैनेजमेंट आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएगा. ऑफिस के चुगलखोर सहकर्मी आज आपकी मेहनत के आगे टिक नहीं पाएंगे. जो लोग सरकारी नौकरी या उच्च पदों की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आनन्दादि योग के प्रभाव से किसी सीनियर अधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो करियर की दिशा बदल सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन रचनात्मकता और लोकप्रियता वाला है. आपकी पॉजिटिव सोच सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगी और युवाओं के बीच आपकी साख बढ़ेगी. एकाग्रता के साथ की गई पढ़ाई आपको जटिल विषयों को समझने में मदद करेगी. यदि आप किसी स्कॉलरशिप या विशेष ट्रेनिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. चन्द्रमा के पंचम भाव में होने से संतान सुख की प्राप्ति होगी. संतान की किसी रचनात्मक उपलब्धि या सफलता से आपको बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, जिससे घर में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आप परिवार के साथ किसी मनोरंजक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज सितारे बुलंद हैं. आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को बेहद फिट महसूस करेंगे. ऊर्जा का स्तर इतना अधिक रहेगा कि दिनभर के कामकाज के बाद भी शाम को आप किसी आउटडोर एक्टिविटी या खेलकूद का आनंद ले सकेंगे. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान (Meditation) को जरूर दें.

  • भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू (गंभीरता और विश्वास का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: भगवान विष्णु को नीले पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को स्टेशनरी का सामान दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज व्यापारिक यात्रा करना मकर राशि के लिए शुभ है?
    हाँ, विशेष रूप से पश्चिम दिशा की यात्रा आपको एक्सक्लूसिव डीलरशिप या कोई बड़ा व्यापारिक अनुबंध दिला सकती है.

2. संतान के भविष्य को लेकर आज क्या योजना बनाएं?
    आज उनकी रचनात्मकता को सपोर्ट करें. उनके नाम पर कोई छोटा निवेश शुरू करना भविष्य में सुखद परिणाम देगा.

3. कार्यस्थल पर विरोधियों से कैसे निपटें?
    आज आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है; आपकी कार्यशैली और सफलता ही आपके विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए काफी होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 Apr 2026 02:37 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
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