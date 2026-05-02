Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मकर राशि वालों को करियर में स्थिरता, सम्मान मिलेगा, बड़ों की सलाह लाभकारी.

व्यापार में सरकारी कार्यों, टेंडर में सफलता, विस्तार योजना हेतु शुभ समय.

नौकरी में पकड़ मजबूत, सीनियर्स से तालमेल, मेहनत से सम्मान वृद्धि होगी.

छात्र एकाग्र रहेंगे, नई स्किल्स सीखेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में मार्गदर्शन मिलेगा.

पारिवारिक संपत्ति विवाद सुलझेगा, रिश्तों में सामंजस्य, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे, योग, ध्यान से लाभ होगा.

Aaj ka Makar Rashifal 2 May 2026: आज प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. मकर राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 10वें भाव (कर्म और करियर स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज ग्रहों से बनने वाले बुधादित्य और सुनफा योग का साथ मिलने से आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता और सम्मान की वृद्धि होगी. विशेषकर घर के बड़े-बुजुर्गों की सलाह आज आपके लिए तरक्की के द्वार खोलेगी.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "उपलब्धियों" का है. वीकेंड होने के बावजूद, किसी दबाव के चलते ही सही, लेकिन टेंडर, लाइसेंस या सरकारी कार्यों में आपको सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं. आपकी रुकी हुई फाइलें बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेंगी. यदि आप बिजनेस विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय अत्यंत शुभ है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी पकड़ मजबूत होगी. एंप्लॉयड पर्सन को अपने फील्ड में बढ़त मिलेगी और सीनियर्स के साथ आपका तालमेल बहुत शानदार रहेगा. आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा, जिससे ऑफिस में आपका सम्मान और रुतबा बढ़ेगा. कार्य समय पर पूरे होने से आप मानसिक शांति महसूस करेंगे. नई स्किल्स सीखने के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, जो आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता और नई शुरुआत का है. नई स्किल्स या तकनीक सीखने में आपको बड़ी सफलता मिलेगी. आपका फोकस बहुत मजबूत रहेगा, जिससे जटिल विषयों को समझना आसान होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपने मेंटर्स या बड़ों से सही दिशा मिलेगी, जो भविष्य के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज का दिन "सुलह और शांति" का है. लंबे समय से चला आ रहा पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) का विवाद आज सुलझ सकता है, जिससे रिश्तों में सामंजस्य और आपसी समझदारी बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी कड़वाहट दूर करने के लिए दिन उत्तम है. जीवनसाथी का सहयोग आपको हर मोर्चे पर मजबूती देगा.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को बहुत ही ऊर्जावान और फिट महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. मानसिक दृढ़ता के लिए योग, ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें; यह आपके शरीर और मन दोनों को मजबूत बनाए रखने में मददगार साबित होगा. संतुलित आहार लें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

भाग्यशाली रंग: लाल (ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक)

लाल (ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 3

3 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. ज्येष्ठ मास के अवसर पर जल का दान करना अत्यंत फलदायी रहेगा.

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