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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 17 May 2026: मकर राशि शोभन और अतिगंड योग से मकर राशि वालों की नेटवर्थ में होगा जबरदस्त इजाफा

Aaj ka Makar Rashifal 17 May 2026: मकर राशि शोभन और अतिगंड योग से मकर राशि वालों की नेटवर्थ में होगा जबरदस्त इजाफा

Capricorn Horoscope 17 May 2026: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है. क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है? जानिए मकर राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 17 May 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन लाभ और पारिवारिक सुख बढ़ाने वाला है.

चंद्रमा आज आपके 5th हाउस (संतान व बुद्धि भाव) में विराजमान हैं, जिससे आज आपको अपनी संतान से भरपूर सुख और सहयोग मिलेगा. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)
बिजनेस के लिहाज से आज आपकी राशि पर शोभन और अतिगंड योग बनने से लाभ का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाएगा, जिससे आपकी नेटवर्थ में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया जाएगा. लंबे समय से चले आ रहे कानूनी मामले और लीगल मुद्दों को लेकर आज का दिन पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा. यहाँ तक कि आपका अपोजिशन यानी विरोधी पक्ष भी आपसे सहमति और समझौते के लिए हाथ मिला सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज कोवर्कर्स और टीम के साथ आपका तालमेल इतना शानदार रहेगा कि कठिन से कठिन प्रोजेक्ट्स भी टीम वर्क की मदद से आज संडे के दिन ही फाइनल हो जाएंगे. आईटी और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज कोई नया अपडेट या टूल सीखना भविष्य में आपके लिए बड़े आर्थिक लाभ का द्वार खोलेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आज आपके काम की बारीकियों को जमकर सराहा जाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. संडे की छुट्टी के दिन आज अपनी संतान के साथ समय बिताना आपके लिए किसी थेरेपी से कम नहीं होगा. संतान की तरफ से आपको पूर्ण सहयोग और आदर प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ भी आज रिश्ते मधुर बने रहेंगे और आप दोनों घर की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विचार करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन फोकस बनाए रखने का है. रविवार का भरपूर आनंद लेते हुए भी आप अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी पुरानी पढ़ाई का अच्छा रिवीजन करने का मौका मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. घर के बुजुर्गों की पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में आज बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और वे खुद को काफी सक्रिय व ऊर्जावान महसूस करेंगे. आपका अपना मानसिक तनाव भी आज पूरी तरह शांत रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय 
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: अपनी मानसिक ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आज सुबह उगते सूर्य का ध्यान करते हुए "गायत्री मंत्र" का श्रद्धापूर्वक जाप करें, मान-सम्मान बढ़ेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 May 2026 03:45 AM (IST)
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