Aaj ka Makar Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन लाभ और पारिवारिक सुख बढ़ाने वाला है.

चंद्रमा आज आपके 5th हाउस (संतान व बुद्धि भाव) में विराजमान हैं, जिससे आज आपको अपनी संतान से भरपूर सुख और सहयोग मिलेगा. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)

बिजनेस के लिहाज से आज आपकी राशि पर शोभन और अतिगंड योग बनने से लाभ का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाएगा, जिससे आपकी नेटवर्थ में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया जाएगा. लंबे समय से चले आ रहे कानूनी मामले और लीगल मुद्दों को लेकर आज का दिन पूरी तरह आपके पक्ष में रहेगा. यहाँ तक कि आपका अपोजिशन यानी विरोधी पक्ष भी आपसे सहमति और समझौते के लिए हाथ मिला सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज कोवर्कर्स और टीम के साथ आपका तालमेल इतना शानदार रहेगा कि कठिन से कठिन प्रोजेक्ट्स भी टीम वर्क की मदद से आज संडे के दिन ही फाइनल हो जाएंगे. आईटी और सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज कोई नया अपडेट या टूल सीखना भविष्य में आपके लिए बड़े आर्थिक लाभ का द्वार खोलेगा. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आज आपके काम की बारीकियों को जमकर सराहा जाएगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. संडे की छुट्टी के दिन आज अपनी संतान के साथ समय बिताना आपके लिए किसी थेरेपी से कम नहीं होगा. संतान की तरफ से आपको पूर्ण सहयोग और आदर प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ भी आज रिश्ते मधुर बने रहेंगे और आप दोनों घर की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर विचार करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन फोकस बनाए रखने का है. रविवार का भरपूर आनंद लेते हुए भी आप अपने करियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे. परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी पुरानी पढ़ाई का अच्छा रिवीजन करने का मौका मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. घर के बुजुर्गों की पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में आज बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और वे खुद को काफी सक्रिय व ऊर्जावान महसूस करेंगे. आपका अपना मानसिक तनाव भी आज पूरी तरह शांत रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: अपनी मानसिक ऊर्जा और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आज सुबह उगते सूर्य का ध्यान करते हुए "गायत्री मंत्र" का श्रद्धापूर्वक जाप करें, मान-सम्मान बढ़ेगा.

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