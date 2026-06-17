Aaj ka Makar Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मिथुन राशि से निकलकर सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और व्यापारिक विस्तार का साबित होगा. ध्रुव और गजकेसरी योग बनने से आज आप अपने बिजनेस में 'क्वालिटी कंट्रोल' (गुणवत्ता सुधार) पर विशेष ध्यान देंगे; जिससे बिजनेसमैन की बाजार में कोई बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित डील अचानक कंफर्म (मंजूर) हो सकती है, नया आर्थिक निवेश करने के लिए समय पूरी तरह उपयुक्त और भाग्यशाली है.

ग्रह गोचर पूरी तरह अनुकूल होने से बिज़नेस में आज गजब की ग्राहकी रहेगी; अंतरराष्ट्रीय मंदी के भयंकर माहौल के बावजूद आपका 'घरेलू मार्केट' (Local Market) बहुत ज्यादा मजबूत व सुदृढ़ बना रहेगा. जो जातक दवाओं (Pharma) और माइनिंग (खनन) के बिजनेस से जुड़े हैं, आज उन्हें साहसिक फैसलों से अप्रत्याशित बंपर लाभ होगा. नए व्यापारियों को प्रचार-प्रसार और विज्ञापनों के लिए थोड़ा-थोड़ा करके धन निकालना आज से ही प्रारंभ कर देना चाहिए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन कार्यस्थल पर छा जाने और अपनी अनमोल प्रतिभा का लोहा मनवाने का रहेगा. बुधादित्य योग के शुभ प्रभाव से ऑफिस में समय आपके लिए पूरी तरह अनुकूल और सकारात्मक चल रहा है; दफ्तर में शीर्ष अधिकारियों के सामने अपनी असली योग्यता और 'प्रतिभा को खुलकर दिखाने' का यह सबसे अच्छा और स्वर्णिम मौका है, इसलिए पूरी लगन और ईमानदारी से कड़ा परिश्रम करते रहें, तरक्की का रास्ता साफ होगा.

वर्कप्लेस पर आप आज अपनी सूझबूझ से अपने सभी कड़े कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वियों) पर एकतरफा जीत हासिल करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. हालांकि, आज किसी तकनीकी खराबी के चलते आपके ऑफिशियल कार्यों में मामूली रुकावट आ सकती है जिससे मन थोड़ा विचलित रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई गाथा लिखने का साबित होगा. सातवां चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. स्टूडेंट्स आज अपनी कठिन स्टडी (पढ़ाई) में अपने गजब के टैलेंट (हुनर) और बड़ों से मिले सही गाइडेंस (मार्गदर्शन) के बल पर, अपने बड़े गोल्स और 'ड्रीम्स को अचीव' (सुनहरे सपनों को पूरा) करने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे, जिससे पूरे घर में उत्सव का माहौल बनेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और आनंद घोलने वाला रहेगा. सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी लव और मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में दिन बहुत ज्यादा रोमांचक, सुखद और रोमांटिक बना रहेगा, जीवनसाथी का हर मोड़ पर आपको पूरा स्नेह मिलेगा. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आज आपकी कोई लंबी यात्रा या ट्रैवलिंग की प्लानिंग अचानक बन सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. दवाओं और माइनिंग के बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ होने और दफ्तर में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और बुधादित्य व गजकेसरी योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल और सफेद चंदन अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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