हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 17 June 2026: मकर राशि गजकेसरी योग से कंफर्म होगी बड़ी व्यापारिक डील, दवाओं व माइनिंग व्यापार में होगा बंपर लाभ

Aaj ka Makar Rashifal 17 June 2026: मकर राशि गजकेसरी योग से कंफर्म होगी बड़ी व्यापारिक डील, दवाओं व माइनिंग व्यापार में होगा बंपर लाभ

Capricorn Horoscope 17 June 2026: बुधादित्य योग से ऑफिस में मिलेगा प्रतिभा दिखाने का शानदार मौका, क्या बुधवार को दवाओं और माइनिंग के बिजनेस में होगा अप्रत्याशित लाभ? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 17 Jun 2026 03:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Makar Rashifal 17 June 2026: आज रात्रि 21:39 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज दोपहर 01:37 तक पुनर्वसु नक्षत्र फिर पुष्य नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मिथुन राशि से निकलकर सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और व्यापारिक विस्तार का साबित होगा. ध्रुव और गजकेसरी योग बनने से आज आप अपने बिजनेस में 'क्वालिटी कंट्रोल' (गुणवत्ता सुधार) पर विशेष ध्यान देंगे; जिससे बिजनेसमैन की बाजार में कोई बहुत बड़ी और प्रतिष्ठित डील अचानक कंफर्म (मंजूर) हो सकती है, नया आर्थिक निवेश करने के लिए समय पूरी तरह उपयुक्त और भाग्यशाली है. 

ग्रह गोचर पूरी तरह अनुकूल होने से बिज़नेस में आज गजब की ग्राहकी रहेगी; अंतरराष्ट्रीय मंदी के भयंकर माहौल के बावजूद आपका 'घरेलू मार्केट' (Local Market) बहुत ज्यादा मजबूत व सुदृढ़ बना रहेगा. जो जातक दवाओं (Pharma) और माइनिंग (खनन) के बिजनेस से जुड़े हैं, आज उन्हें साहसिक फैसलों से अप्रत्याशित बंपर लाभ होगा. नए व्यापारियों को प्रचार-प्रसार और विज्ञापनों के लिए थोड़ा-थोड़ा करके धन निकालना आज से ही प्रारंभ कर देना चाहिए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन कार्यस्थल पर छा जाने और अपनी अनमोल प्रतिभा का लोहा मनवाने का रहेगा. बुधादित्य योग के शुभ प्रभाव से ऑफिस में समय आपके लिए पूरी तरह अनुकूल और सकारात्मक चल रहा है; दफ्तर में शीर्ष अधिकारियों के सामने अपनी असली योग्यता और 'प्रतिभा को खुलकर दिखाने' का यह सबसे अच्छा और स्वर्णिम मौका है, इसलिए पूरी लगन और ईमानदारी से कड़ा परिश्रम करते रहें, तरक्की का रास्ता साफ होगा. 

वर्कप्लेस पर आप आज अपनी सूझबूझ से अपने सभी कड़े कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वियों) पर एकतरफा जीत हासिल करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. हालांकि, आज किसी तकनीकी खराबी के चलते आपके ऑफिशियल कार्यों में मामूली रुकावट आ सकती है जिससे मन थोड़ा विचलित रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई गाथा लिखने का साबित होगा. सातवां चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. स्टूडेंट्स आज अपनी कठिन स्टडी (पढ़ाई) में अपने गजब के टैलेंट (हुनर) और बड़ों से मिले सही गाइडेंस (मार्गदर्शन) के बल पर, अपने बड़े गोल्स और 'ड्रीम्स को अचीव' (सुनहरे सपनों को पूरा) करने में पूरी तरह सफल सिद्ध होंगे, जिससे पूरे घर में उत्सव का माहौल बनेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और आनंद घोलने वाला रहेगा. सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपकी लव और मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में दिन बहुत ज्यादा रोमांचक, सुखद और रोमांटिक बना रहेगा, जीवनसाथी का हर मोड़ पर आपको पूरा स्नेह मिलेगा. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आज आपकी कोई लंबी यात्रा या ट्रैवलिंग की प्लानिंग अचानक बन सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. दवाओं और माइनिंग के बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ होने और दफ्तर में प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और बुधादित्य व गजकेसरी योग की महाशुभता पाने के लिए भगवान शिव की विशेष आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल और सफेद चंदन अर्पित करें और शिव मंदिर में बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Mahabharat: जब पूरे नगर पर छाया था मौत का साया, तब अकेले भीम ने किया बकासुर का अंत

यह भी पढ़े- Astrology: करियर और व्यापार में सफलता चाहते हैं? बुधवार को करें ये आसान उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 17 June 2026: मकर राशि गजकेसरी योग से कंफर्म होगी बड़ी व्यापारिक डील, दवाओं व माइनिंग व्यापार में होगा बंपर लाभ
मकर राशिफल 17 जून 2026 गजकेसरी योग से कंफर्म होगी बड़ी व्यापारिक डील, दवाओं व माइनिंग व्यापार में होगा बंपर लाभ
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 17 June 2026: धनु राशि पैतृक व्यापार में करीबी से मिल सकता है विश्वासघात, ग्राहकों की कमी से बढ़ेगी व्यापारियों की चिंता
धनु राशिफल 17 जून 2026 पैतृक व्यापार में करीबी से मिल सकता है विश्वासघात, ग्राहकों की कमी से बढ़ेगी व्यापारियों की चिंता
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 17 June 2026: वृश्चिक राशि महीनों से अटकी हुई पुरानी डील आज होगी फाइनल, एग्रीमेंट पर बनेगी खरीदार की सहमति
वृश्चिक राशिफल 17 जून 2026 महीनों से अटकी हुई पुरानी डील आज होगी फाइनल, एग्रीमेंट पर बनेगी खरीदार की सहमति
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 17 June 2026: तुला राशि दसवें चंद्रमा के प्रभाव से कार्यस्थल पर बोलेगा आपका काम, ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह
तुला राशिफल 17 जून 2026 दसवें चंद्रमा के प्रभाव से कार्यस्थल पर बोलेगा आपका काम, ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की सलाह
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी का ऐलान- नीट परीक्षा के छात्रों को बस किराए में 50% छूट, मोहर्रम पर दिए सख्त निर्देश
CM योगी का ऐलान- नीट परीक्षा के छात्रों को बस किराए में 50% छूट, मोहर्रम पर दिए सख्त निर्देश
विश्व
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
देश की माली हालत पर संसद में क्या बोले गए ख्वाजा आसिफ, दुनियाभर में शर्मसार हुआ पाकिस्तान
क्रिकेट
ICC Women's T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का बुरा हाल, लगातार दूसरी हार; अब श्रीलंका ने चटाई धूल
न्यूज़
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
ईरान से डील पर अमेरिका में ही फूट! तेहरान में जासूसी के बाद सीआईए के अलर्ट से हड़कंप
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
16 महीने बाद आमने-सामने PM मोदी और ट्रंप, महाबैठक पर टिकी दुनिया की नजरें, फोकस में रहेगा ये एजेंडा
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget