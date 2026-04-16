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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rahifal 16 April 2026: मकर राशि पराक्रम और साहस से मिलेगी बड़ी जीत, जानें आज का बिजनेस व करियर फल

Aaj ka Makar Rahifal 16 April 2026: मकर राशि पराक्रम और साहस से मिलेगी बड़ी जीत, जानें आज का बिजनेस व करियर फल

Capricorn Horoscope: मकर राशिफल 16 अप्रैल 2026 आज व्यापार में मिलेगा अप्रत्याशित लाभ और ऑफिस में बढ़ेगा दबदबा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Apr 2026 02:45 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 16 April 2026: गुरुवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए सफलता की नई इबारत लिखने वाला है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत अमावस्या तिथि का आरंभ होगा. पंचांग गणना के अनुसार दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

आज ग्रहों के शुभ संयोग से वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा, जो आपके साहस में वृद्धि करेगा. हालांकि, चन्द्रमा मीन राशि में शनि के साथ 'विष दोष' का निर्माण कर रहे हैं, जो तीसरे भाव में आपको साहसी तो बनाएगा लेकिन मानसिक सतर्कता भी जरूरी है. शुभ कार्यों के लिए शाम 05.00 से 06.00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) सर्वोत्तम है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान जोखिम वाले कामों से बचें.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मकर राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी है. व्यापारिक सौदों में अप्रत्याशित लाभ होने के प्रबल योग हैं. यदि आप विस्तार के लिए धन की तलाश में हैं, तो विदेशी संस्थाओं से लोन या ग्रांट मिलने की अच्छी संभावना है. एन्सेस्ट्रल बिजनेस (पैतृक व्यापार) में आपके पुराने और नए संबंधों का मेल आपको बड़े ऑर्डर दिला सकता है. प्रोडक्शन क्षमता में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा. निवेश के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा.

 नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)
करियर के मोर्चे पर आज आपका दबदबा बना रहेगा. ऑफिस की महत्वपूर्ण मीटिंग्स में आपके सुझावों को न केवल सुना जाएगा, बल्कि प्राथमिकता भी दी जाएगी. उच्च पदों पर बैठे प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, जो भविष्य में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे. नए कर्मचारियों के लिए आप एक कुशल मार्गदर्शक (Mentor) की भूमिका निभाएंगे. विभाग की ओर से आपको किसी विशेष कार्य के लिए सम्मान या रिवॉर्ड मिलने की भी संभावना है.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)
खिलाड़ियों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. खेल के प्रति आपकी सच्ची भावना और अनुशासन आपको अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा करेगा. यही शैली आपको जीत के लिए प्रेरित करेगी. विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल है; आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप जटिल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन सुकून भरा रहेगा. विशेष रूप से माइग्रेन या पुराने सिरदर्द (Sinus/Headache) से जूझ रहे लोगों को आज बिना दवा के भी काफी राहत महसूस हो सकती है. शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. मानसिक शांति के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं, जिससे कार्यक्षमता और बढ़ेगी.

 प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने (Outing) का शानदार प्लान बन सकता है. आज आप अपने पार्टनर को कोई कीमती उपहार देकर सरप्राइज कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. सामाजिक सेवा और आपदा राहत कार्यों में आपकी त्वरित कार्यप्रणाली की चर्चा होगी. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है; विरोधी अपनी ही चालों में फंस जाएंगे और आपका कद बढ़ेगा.

आज का विशेष उपाय
मकर राशि के जातक आज शनि देव को नीला फूल अर्पित करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.
भाग्यशाली रंग: हरा (Green)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5

FAQs

1. क्या आज मकर राशि वालों को व्यापारिक ऋण (Loan) के लिए आवेदन करना चाहिए?
हाँ, आज ग्रहों की स्थिति विदेशी संस्थाओं या बैंकों से ऋण या आर्थिक सहायता मिलने के लिए बहुत अनुकूल है.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा सबसे बेहतर है?
आज के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए हर प्रकार से शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा.

3. क्या आज नया प्रोजेक्ट शुरू करना सही है?
जी हाँ, शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच का समय नए प्रोजेक्ट्स या एग्रीमेंट के लिए श्रेष्ठ है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Apr 2026 02:45 AM (IST)
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