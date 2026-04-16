Aaj ka Makar Rashifal 16 April 2026: गुरुवार का दिन मकर राशि के जातकों के लिए सफलता की नई इबारत लिखने वाला है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक रहेगी, जिसके उपरांत अमावस्या तिथि का आरंभ होगा. पंचांग गणना के अनुसार दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

आज ग्रहों के शुभ संयोग से वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा, जो आपके साहस में वृद्धि करेगा. हालांकि, चन्द्रमा मीन राशि में शनि के साथ 'विष दोष' का निर्माण कर रहे हैं, जो तीसरे भाव में आपको साहसी तो बनाएगा लेकिन मानसिक सतर्कता भी जरूरी है. शुभ कार्यों के लिए शाम 05.00 से 06.00 बजे तक का समय (शुभ का चौघड़िया) सर्वोत्तम है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान जोखिम वाले कामों से बचें.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मकर राशि वालों के लिए अत्यंत लाभकारी है. व्यापारिक सौदों में अप्रत्याशित लाभ होने के प्रबल योग हैं. यदि आप विस्तार के लिए धन की तलाश में हैं, तो विदेशी संस्थाओं से लोन या ग्रांट मिलने की अच्छी संभावना है. एन्सेस्ट्रल बिजनेस (पैतृक व्यापार) में आपके पुराने और नए संबंधों का मेल आपको बड़े ऑर्डर दिला सकता है. प्रोडक्शन क्षमता में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा. निवेश के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

करियर के मोर्चे पर आज आपका दबदबा बना रहेगा. ऑफिस की महत्वपूर्ण मीटिंग्स में आपके सुझावों को न केवल सुना जाएगा, बल्कि प्राथमिकता भी दी जाएगी. उच्च पदों पर बैठे प्रभावशाली लोगों से आपके संपर्क बढ़ेंगे, जो भविष्य में पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे. नए कर्मचारियों के लिए आप एक कुशल मार्गदर्शक (Mentor) की भूमिका निभाएंगे. विभाग की ओर से आपको किसी विशेष कार्य के लिए सम्मान या रिवॉर्ड मिलने की भी संभावना है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. खेल के प्रति आपकी सच्ची भावना और अनुशासन आपको अन्य खिलाड़ियों से अलग खड़ा करेगा. यही शैली आपको जीत के लिए प्रेरित करेगी. विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल है; आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप जटिल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन सुकून भरा रहेगा. विशेष रूप से माइग्रेन या पुराने सिरदर्द (Sinus/Headache) से जूझ रहे लोगों को आज बिना दवा के भी काफी राहत महसूस हो सकती है. शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. मानसिक शांति के लिए आप योग और ध्यान का सहारा ले सकते हैं, जिससे कार्यक्षमता और बढ़ेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने (Outing) का शानदार प्लान बन सकता है. आज आप अपने पार्टनर को कोई कीमती उपहार देकर सरप्राइज कर सकते हैं, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. सामाजिक सेवा और आपदा राहत कार्यों में आपकी त्वरित कार्यप्रणाली की चर्चा होगी. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है; विरोधी अपनी ही चालों में फंस जाएंगे और आपका कद बढ़ेगा.

आज का विशेष उपाय

मकर राशि के जातक आज शनि देव को नीला फूल अर्पित करें और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 5

FAQs

1. क्या आज मकर राशि वालों को व्यापारिक ऋण (Loan) के लिए आवेदन करना चाहिए?

हाँ, आज ग्रहों की स्थिति विदेशी संस्थाओं या बैंकों से ऋण या आर्थिक सहायता मिलने के लिए बहुत अनुकूल है.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा सबसे बेहतर है?

आज के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए हर प्रकार से शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा.

3. क्या आज नया प्रोजेक्ट शुरू करना सही है?

जी हाँ, शाम 05:00 से 06:00 बजे के बीच का समय नए प्रोजेक्ट्स या एग्रीमेंट के लिए श्रेष्ठ है.

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