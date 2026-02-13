हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka makar Rashifal 13 February 2026: मकर राशिफल कड़े संघर्ष के बाद मिलेगी बड़ी सफलता, निवेश के लिए दिन उत्तम

Capricorn Horoscope 13 February 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मकर राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Feb 2026 03:19 AM (IST)
Preferred Sources

Makar Rashifal 13 February 2026 in Hindi: मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला लेकिन अंततः परिणामकारी रहने वाला है. शनि की स्थिति आपको कड़ी मेहनत की प्रेरणा देगी, वहीं चंद्रमा का गोचर आपके मानसिक दृढ़ता को बढ़ाएगा. आज आपको अपनी रणनीतियों पर फिर से विचार करने और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. पेट दर्द या पाचन संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है. बाहर के खान-पान से बचें और हल्का, सुपाच्य भोजन लें. काम के बीच में आराम के लिए समय जरूर निकालें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक है. बिजनेस से जुड़े सभी कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे और आपको मार्केट से भी भरपूर सहयोग मिलेगा. कारोबार के विस्तार की नई योजनाएं सफल होंगी. आर्थिक रूप से यह समय लाभ का है, कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं.

जॉब और करियर (Job & Career)

वेतनभोगी (Salaried) लोगों के लिए आज का दिन सुकून भरा रहेगा. आप बिना किसी तनाव या प्रतिस्पर्धा के डर के अपना काम कर पाएंगे. वर्कस्पेस पर एक बात का ध्यान रखें—ज्यादा सोचने या योजनाएं बनाने के बजाय अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें. जैसे-जैसे आप काम खत्म करेंगे, स्थितियां स्वतः ही आपके पक्ष में होती जाएंगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. मन में कुछ अनचाही उलझनें या भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे एकाग्रता में कमी आएगी. आज नई पीढ़ी (New Generation) का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, जो उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा. घर के सदस्यों का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. प्रेम संबंधों (Love Life) की बात करें तो आज आपको अपने पार्टनर या लवर की भावनाओं का विशेष सम्मान करना चाहिए. उनकी छोटी-छोटी बातों को तवज्जो दें, इससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver) - यह आपके मन को एकाग्र रखेगा.
  • भाग्यशाली अंक: 6 (अशुभ अंक: 1)
  • अचूक उपाय: आज शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. गरीब बच्चों को सफेद रंग की मिठाई खिलाना शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. 11वें भाव का चंद्रमा मकर राशि के लिए क्यों लाभकारी है?
    11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का होता है. यहाँ चंद्रमा होने से व्यक्ति को सामाजिक सम्मान मिलता है और अटके हुए धन की प्राप्ति होती है.

2. पेट दर्द की समस्या से बचने के लिए क्या करें?
   आज शीतल और तरल पदार्थों का सेवन अधिक करें. रात का भोजन हल्का रखें और संभव हो तो आज के दिन नींबू पानी या छाछ का प्रयोग करें.

3. क्या आज किसी राजनेता से मदद मांगना सही रहेगा?
   जी हाँ, आज आपके सितारे प्रभावशाली लोगों से सहयोग दिलाने के पक्ष में हैं. यदि कोई सरकारी या कानूनी अड़चन है, तो आज प्रयास करना सफल रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 13 Feb 2026 03:19 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Capricorn Horoscope. Makar Rashifal
और पढ़ें
Embed widget