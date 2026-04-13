हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal: मकर राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में ऑटोमेशन से बढ़ेगा मुनाफा, पुरानी कंपनी से मिल सकता है बड़ा ऑफर

Aaj ka Makar Rashifal: मकर राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में ऑटोमेशन से बढ़ेगा मुनाफा, पुरानी कंपनी से मिल सकता है बड़ा ऑफर

Capricorn Horoscope: मकर राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर पैतृक बिजनेस में लाभ होगा. पुरानी कंपनी से आकर्षक जॉब ऑफर मिल सकता है. घर का रिनोवेशन पूरा होगा और शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ाई आसान होगी.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Apr 2026 02:45 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • मकर राशि के लिए धन और वाणी स्थान में चंद्रमा सुखद प्रभाव देंगे।
  • व्यापार में तकनीक अपनाने से लेबर कॉस्ट घटेगी, कार्यक्षमता बढ़ेगी।
  • नौकरी में प्रतिभा को नई पहचान, राजनीति में भाषण का जादू चलेगा।
  • विद्यार्थी शॉर्टकट ट्रिक्स खोजेंगे, प्रभावशाली लोगों से करियर में मदद मिलेगी।

Aaj ka Makar Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी है. मकर राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन व वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. यह स्थिति आपको सत्कर्म और पुण्य कर्मों की ओर प्रेरित करेगी. ग्रहों के शुभ प्रभाव से आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तकनीक के इस्तेमाल का है. पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन अपनाने से लेबर कॉस्ट कम होगी और कार्यक्षमता (Efficiency) बढ़ेगी. पार्टनरशिप बिजनेस में आज आपके द्वारा लिया गया कैल्कुलेटेड रिस्क भविष्य में बड़े मुनाफे की नींव रखेगा. शुभ योग के कारण पुरानी संपत्तियों के लीज या रेंटल एग्रीमेंट से अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी प्रतिभा को नई पहचान मिलेगी. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष पुरस्कार या सम्मान मिल सकता है. ग्रह गोचर आपके इतने पक्ष में हैं कि आज आपको अपनी पुरानी कंपनी से दोबारा जुड़ने का कोई आकर्षक और उच्च पद वाला ऑफर मिल सकता है. राजनीति से जुड़े लोगों के भाषण का जादू जनता पर चलेगा, जिससे आपकी विचारधारा का विस्तार होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "स्मार्ट वर्क" का है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र आज ऐसी शॉर्टकट ट्रिक्स खोजने में सफल रहेंगे, जो कठिन सवालों को चुटकियों में हल कर देगी. सामाजिक जीवन में प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी, जो भविष्य के करियर के लिए नए रास्ते खोलेगी. आपकी बौद्धिक क्षमता आज चरम पर रहेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली रहेगी. घर के रिनोवेशन या सजावट का लंबे समय से रुका हुआ काम आज पूरा होगा, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी. दान-पुण्य के कार्यों में रुचि बढ़ने से मानसिक शांति मिलेगी और समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन काफी सुखद रहेगा. आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे. पुरानी किसी शारीरिक समस्या में सुधार होगा. योग और सात्विक आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें ताकि यह ऊर्जा बरकरार रहे.

  • भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (आसमान जैसा विस्तार और शांति)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं. शनि देव के मंत्र "ॐ शं शनैश्चराय नमः" का जप करें और किसी गरीब को भोजन कराएं.

(FAQs)

1. क्या आज पुरानी कंपनी में वापस जाना सही निर्णय होगा?
    हाँ, ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं. यदि ऑफर आकर्षक है और विकास की संभावनाएं हैं, तो विचार करना फायदेमंद रहेगा.

2. बिजनेस में निवेश के लिए आज का दिन कैसा है?
    पैतृक संपत्ति या रेंटल इनकम से लाभ के योग हैं. ऑटोमेशन पर किया गया खर्च भविष्य में लागत कम करेगा.

3. परीक्षा की तैयारी के लिए आज क्या विशेष करें?
     आज शॉर्टकट ट्रिक्स और नोट्स बनाने पर ध्यान दें. प्रभावशाली लोगों से मिलने वाली गाइडेंस आपके बहुत काम आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 13 Apr 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Capricorn Horoscope. Makar Rashifal

Frequently Asked Questions

क्या आज पुरानी कंपनी में वापस जाना एक अच्छा विचार है?

हाँ, ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं. यदि ऑफर आकर्षक है और विकास की संभावनाएं हैं, तो यह एक अच्छा विचार हो सकता है.

व्यापार के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

तकनीक का उपयोग व्यापार में लाभ देगा. पैतृक संपत्ति या रेंटल आय से अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?

छात्र आज शॉर्टकट ट्रिक्स से कठिन सवालों को हल कर पाएंगे. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात करियर के नए रास्ते खोलेगी.

पारिवारिक जीवन में आज क्या उम्मीद कर सकते हैं?

पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी और घर के कामों में सकारात्मकता आएगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal: मकर राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में ऑटोमेशन से बढ़ेगा मुनाफा, पुरानी कंपनी से मिल सकता है बड़ा ऑफर
मकर राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में ऑटोमेशन से बढ़ेगा मुनाफा, पुरानी कंपनी से मिल सकता है बड़ा ऑफर
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal: धनु राशिफल 13 अप्रैल 2026 साहस में होगी वृद्धि और बिजनेस में बनेंगे मार्केट लीडर, जानें आज का भाग्यफल
धनु राशिफल 13 अप्रैल 2026 साहस में होगी वृद्धि और बिजनेस में बनेंगे मार्केट लीडर, जानें आज का भाग्यफल
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर ग्रहण दोष का साया, वाद-विवाद और कागजी कार्रवाई में बरतें सावधानी
वृश्चिक राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर ग्रहण दोष का साया, वाद-विवाद और कागजी कार्रवाई में बरतें सावधानी
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal: तुला राशिफल 13 अप्रैल 2026 विदेशी व्यापार में बढ़ेगी धमक और शुभ मुहूर्त में डील से होगा बड़ा लाभ
तुला राशिफल 13 अप्रैल 2026 विदेशी व्यापार में बढ़ेगी धमक और शुभ मुहूर्त में डील से होगा बड़ा लाभ
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 को लेकर हलचल बढ़ी, वाराणसी में मंत्री ओमप्रकाश राजभर और संजय निषाद की रैली
यूपी चुनाव 2027 को लेकर हलचल बढ़ी, वाराणसी में मंत्री ओमप्रकाश राजभर और संजय निषाद की रैली
विश्व
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
आईपीएल 2026
दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, देखने वाला है वाइफ रितिका का रिएक्शन
दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, देखने वाला है वाइफ रितिका का रिएक्शन
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan: 'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
विश्व
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
ऑटो
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
टेक्नोलॉजी
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget