हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 12 June 2026: मकर राशि सेल्स टीम के टारगेट अचीव न होने से परेशान रहेंगे व्यापारी, ग्राउंड प्रॉब्लम सुन सेट करें लक्ष्य

Aaj ka Makar Rashifal 12 June 2026: मकर राशि सेल्स टीम के टारगेट अचीव न होने से परेशान रहेंगे व्यापारी, ग्राउंड प्रॉब्लम सुन सेट करें लक्ष्य

Capricorn Horoscope 12 June 2026: मकर राशि वालों को लेबर मतभेदों और सेल्स टारगेट विफलता से रहना होगा अलर्ट, क्या शुक्रवार को इंटरव्यू कॉल न आने से बढ़ेगा युवाओं का तनाव? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 Jun 2026 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Makar Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कड़े वित्तीय नियंत्रण रखने और लेबर मैनेजमेंट को सुद्रढ़ करने का संकेत दे रहा है. आज बाजार में आपकी 'सेल्स टीम' (बिक्री विभाग) अपने मुख्य मंथली टारगेट्स को अचीव (पूरा) नहीं कर पाएगी; जिससे बिजनेसमैन मानसिक रूप से थोड़े परेशान रहेंगे; सलाह यही है कि तुरंत एक अर्जेंट टीम मीटिंग बुलाएं और उनकी व्यावहारिक ग्राउंड प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद ही दोबारा नए सिरे से उनके टारगेट्स को सेट करें. 

बिजनेस में आज कुछ अनचाहे कारणों के चलते बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है; अपनी लेबर और श्रमिकों के साथ उचित तालमेल बनाए रखना होगा, उनकी छोटी-बड़ी बातों को ध्यान से सुनना होगा; मार्केट में किसी मुख्य पार्टी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जो बिजनेस के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन कड़े धैर्य और मानसिक मजबूती की परीक्षा का रहेगा. जो अनएंप्लॉयड पर्सन (बेरोजगार युवा) इन दिनों कंपनियों में दिए गए इंटरव्यू के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, आज फाइनल सिलेक्शन का 'कॉल न आने' के कारण भारी मानसिक टेंशन और चिंता में रहेंगे; लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आप घबराकर हार बिल्कुल न मानें, इस खाली समय में अपनी नई 'डिजिटल स्किल्स बिल्ड' करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, आगे बड़े अवसर मिलेंगे. 

दफ्तर में आज काम की अधिकता और भटकाव के कारण आप वर्कस्पेस पर अपना शत-प्रतिशत (100%) आउटपुट देने में पूरी तरह विफल रहेंगे; आपके लिए अपनी भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती को इस समय संभालना सबसे महत्वपूर्ण है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) की आज अचानक कोई 'ऑफिशियल ट्रैवलिंग' (आधिकारिक यात्रा) अचानक हो सकती है, जिसके लिए उन्हें घर का कोई बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम या उत्सव ऐन वक्त पर छोड़ना पड़ सकता है जिससे मन थोड़ा उदास रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन सेहत के प्रति विशेष सजगता बरतने का कड़ा संकेत दे रहा है. चौथा चंद्रमा पढ़ाई में अड़चन दे सकता है. आज अचानक मौसमी बीमारियों या शारीरिक 'सेहत गड़बड़ा जाने' के कारण, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपनी-अपनी फील्ड (क्षेत्र) में चाहकर भी आज कुछ खास या बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, जिससे आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है; अपनी दवाइयां समय पर लें और विश्राम करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखने का है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर परिवार का कोई सदस्य या आपका अपना 'जीवन-साथी' (लाइफ पार्टनर) आपके तीव्र मानसिक तनाव और गुस्से की एक बड़ी वजह बन सकता है; घर-परिवार के अशांत माहौल से बचने के लिए आज चुप रहना और खुद को शांत रखना ही आपके लिए सबसे बेहतर साधन है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, बर्नआउट, शारीरिक कमजोरी और ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को पूरी तरह स्वस्थ और फिट रखने के लिए रात को समय पर भरपूर नींद लें, हल्का सात्विक भोजन करें और शिव आराधना जरूर करें.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

यह भी पढ़े- Astrology: गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को करें ये काम, मिल सकते हैं शुभ फल

यह भी पढ़े- Guru Shukra Yuti Yog 2026: 10 जून से बनेगी गुरु-शुक्र युति, इन 4 राशियों को मिल सकते हैं धन, सफलता और खुशियों के संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 12 June 2026: मकर राशि सेल्स टीम के टारगेट अचीव न होने से परेशान रहेंगे व्यापारी, ग्राउंड प्रॉब्लम सुन सेट करें लक्ष्य
मकर राशिफल 12 जून 2026 सेल्स टीम के टारगेट अचीव न होने से परेशान रहेंगे व्यापारी, ग्राउंड प्रॉब्लम सुन सेट करें लक्ष्य
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 12 June 2026: धनु राशि अतिगंड योग से सोशल मीडिया पर स्पेशल व्यक्ति को बताएंगे दिल का हाल, शुरू होगा नया सफर
धनु राशिफल 12 जून 2026 अतिगंड योग से सोशल मीडिया पर स्पेशल व्यक्ति को बताएंगे दिल का हाल, शुरू होगा नया सफर
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 12 June 2026: वृश्चिक राशि विदेशी व्यापार में बड़ी डील करने में न करें देरी, आर्थिक स्थिति सुधारने को बढ़ेंगी जिम्मेदारियां
वृश्चिक राशिफल 12 जून 2026 विदेशी व्यापार में बड़ी डील करने में न करें देरी, आर्थिक स्थिति सुधारने को बढ़ेंगी जिम्मेदारियां
राशिफल
Aaj ka Tula Rashifal 12 June 2026: तुला राशि अतिगंड योग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेंगे प्रोडक्ट्स के बंपर दाम, लोन चुकाने से सुधरेगा सिबिल
तुला राशिफल 12 जून 2026 अतिगंड योग से अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलेंगे प्रोडक्ट्स के बंपर दाम, लोन चुकाने से सुधरेगा सिबिल
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्ता गई, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
सत्ता गई, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
राजस्थान
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
बॉलीवुड
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
क्रिकेट
हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?
हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
विश्व
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
इंडिया
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
बिहार
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget