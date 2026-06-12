Aaj ka Makar Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कड़े वित्तीय नियंत्रण रखने और लेबर मैनेजमेंट को सुद्रढ़ करने का संकेत दे रहा है. आज बाजार में आपकी 'सेल्स टीम' (बिक्री विभाग) अपने मुख्य मंथली टारगेट्स को अचीव (पूरा) नहीं कर पाएगी; जिससे बिजनेसमैन मानसिक रूप से थोड़े परेशान रहेंगे; सलाह यही है कि तुरंत एक अर्जेंट टीम मीटिंग बुलाएं और उनकी व्यावहारिक ग्राउंड प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद ही दोबारा नए सिरे से उनके टारगेट्स को सेट करें.

बिजनेस में आज कुछ अनचाहे कारणों के चलते बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है; अपनी लेबर और श्रमिकों के साथ उचित तालमेल बनाए रखना होगा, उनकी छोटी-बड़ी बातों को ध्यान से सुनना होगा; मार्केट में किसी मुख्य पार्टी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जो बिजनेस के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन कड़े धैर्य और मानसिक मजबूती की परीक्षा का रहेगा. जो अनएंप्लॉयड पर्सन (बेरोजगार युवा) इन दिनों कंपनियों में दिए गए इंटरव्यू के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, आज फाइनल सिलेक्शन का 'कॉल न आने' के कारण भारी मानसिक टेंशन और चिंता में रहेंगे; लेकिन ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आप घबराकर हार बिल्कुल न मानें, इस खाली समय में अपनी नई 'डिजिटल स्किल्स बिल्ड' करने पर पूरा ध्यान केंद्रित करें, आगे बड़े अवसर मिलेंगे.

दफ्तर में आज काम की अधिकता और भटकाव के कारण आप वर्कस्पेस पर अपना शत-प्रतिशत (100%) आउटपुट देने में पूरी तरह विफल रहेंगे; आपके लिए अपनी भावनात्मक और शारीरिक तंदुरुस्ती को इस समय संभालना सबसे महत्वपूर्ण है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) की आज अचानक कोई 'ऑफिशियल ट्रैवलिंग' (आधिकारिक यात्रा) अचानक हो सकती है, जिसके लिए उन्हें घर का कोई बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम या उत्सव ऐन वक्त पर छोड़ना पड़ सकता है जिससे मन थोड़ा उदास रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन सेहत के प्रति विशेष सजगता बरतने का कड़ा संकेत दे रहा है. चौथा चंद्रमा पढ़ाई में अड़चन दे सकता है. आज अचानक मौसमी बीमारियों या शारीरिक 'सेहत गड़बड़ा जाने' के कारण, स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपनी-अपनी फील्ड (क्षेत्र) में चाहकर भी आज कुछ खास या बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे, जिससे आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ सकती है; अपनी दवाइयां समय पर लें और विश्राम करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखने का है. चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आज घरेलू मोर्चे पर परिवार का कोई सदस्य या आपका अपना 'जीवन-साथी' (लाइफ पार्टनर) आपके तीव्र मानसिक तनाव और गुस्से की एक बड़ी वजह बन सकता है; घर-परिवार के अशांत माहौल से बचने के लिए आज चुप रहना और खुद को शांत रखना ही आपके लिए सबसे बेहतर साधन है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चौथे चंद्रमा के कारण आज अत्यधिक मानसिक तनाव, बर्नआउट, शारीरिक कमजोरी और ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है. खुद को पूरी तरह स्वस्थ और फिट रखने के लिए रात को समय पर भरपूर नींद लें, हल्का सात्विक भोजन करें और शिव आराधना जरूर करें.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज चौथे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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