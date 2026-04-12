Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom धनिष्ठा नक्षत्र, साध्य योग और मकर राशि में चंद्रमा शुभ संकेत.

करियर में विशेष पहचान, आर्थिक लाभ और व्यापार में वृद्धि.

पारिवारिक सुख, संतान की प्रतिभा और दांपत्य जीवन में सहयोग.

स्वास्थ्य बेहतर, खेल व कला क्षेत्र में सफलता, राजनीति में उपलब्धि.

Aaj ka Makar Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. चन्द्रमा आज आपकी ही राशि यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. अपनी राशि में चन्द्रमा का होना आपके आत्म-सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा. आज ग्रहों के शुभ संयोग से साध्य योग बन रहा है, जो आपके कार्यों में सिद्धि दिलाएगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 तक का समय अनुकूल है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का है. आपकी "जरा हटके" सोचने की प्रवृत्ति किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट में नई जान फूंक देगी. ऑफिस में भाईचारे का माहौल रहेगा और कोई सहकर्मी (Co-worker) आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में भी हाथ बटाएगा. आपकी मेहनत का फल आज प्रशंसा के रूप में प्राप्त होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन दूरगामी निवेश का है. तकनीकी अपग्रेडेशन (Technological Upgradation) के लिए किया गया निवेश आपके स्टार्टअप को लॉन्ग-टर्म ग्रोथ देगा. साध्य योग के प्रभाव से आपकी नई सोच मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ाएगी. पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे फाइनेंस मैनेजमेंट में सुधार आएगा और फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. मित्रों और परिवार के साथ पार्टी या गेट-टुगेदर का योग बन रहा है, जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा. संतान की छिपी हुई प्रतिभा आज निखर कर सामने आएगी, जिससे उन्हें बड़ी पहचान मिल सकती है. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)

खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज का दिन नई तकनीक सीखने का है, जो भविष्य में फायदेमंद रहेगी. कला क्षेत्र से जुड़े आर्टिस्ट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किसी बड़े मंच पर करेंगे, जिससे उन्हें ख्याति मिलेगी. विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास होगा और वे जटिल विषयों को आसानी से समझ पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज राहत की खबर है. हृदय और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याओं के लिए करवाई गई जांच रिपोर्ट सामान्य आएगी. मानसिक रूप से आप शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे. योग और संतुलित आहार का पालन जारी रखें.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला है. पार्टी आलाकमान आपके समर्पण को देखते हुए आपको किसी बड़े राज्य या महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंप सकता है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी के कारण आज किसी सामाजिक क्लब या समूह का नेतृत्व भी आपको मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

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