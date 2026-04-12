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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 12 April 2026: पार्टी आलाकमान सौंप सकता है बड़ी जिम्मेदारी, सामाजिक क्लब के बनेंगे लीडर

Aaj ka Makar Rashifal 12 April 2026: पार्टी आलाकमान सौंप सकता है बड़ी जिम्मेदारी, सामाजिक क्लब के बनेंगे लीडर

Capricorn Horoscope: मकर राशि 12 अप्रैल 2026 तकनीकी निवेश से व्यापार में मिलेगी लॉन्ग-टर्म ग्रोथ. राजनीति में बड़े पद की जिम्मेदारी संभव. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Apr 2026 02:45 AM (IST)
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  • धनिष्ठा नक्षत्र, साध्य योग और मकर राशि में चंद्रमा शुभ संकेत.
  • करियर में विशेष पहचान, आर्थिक लाभ और व्यापार में वृद्धि.
  • पारिवारिक सुख, संतान की प्रतिभा और दांपत्य जीवन में सहयोग.
  • स्वास्थ्य बेहतर, खेल व कला क्षेत्र में सफलता, राजनीति में उपलब्धि.

Aaj ka Makar Rashifal 12 April 2026: रविवार को वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है. दोपहर 03:14 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ होगा. चन्द्रमा आज आपकी ही राशि यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. अपनी राशि में चन्द्रमा का होना आपके आत्म-सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएगा. आज ग्रहों के शुभ संयोग से साध्य योग बन रहा है, जो आपके कार्यों में सिद्धि दिलाएगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 तक का समय अनुकूल है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी विशिष्ट पहचान बनाने का है. आपकी "जरा हटके" सोचने की प्रवृत्ति किसी पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट में नई जान फूंक देगी. ऑफिस में भाईचारे का माहौल रहेगा और कोई सहकर्मी (Co-worker) आपकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने में भी हाथ बटाएगा. आपकी मेहनत का फल आज प्रशंसा के रूप में प्राप्त होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन दूरगामी निवेश का है. तकनीकी अपग्रेडेशन (Technological Upgradation) के लिए किया गया निवेश आपके स्टार्टअप को लॉन्ग-टर्म ग्रोथ देगा. साध्य योग के प्रभाव से आपकी नई सोच मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सेल बढ़ाएगी. पार्टनरशिप बिजनेस में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे फाइनेंस मैनेजमेंट में सुधार आएगा और फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा. मित्रों और परिवार के साथ पार्टी या गेट-टुगेदर का योग बन रहा है, जिससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा. संतान की छिपी हुई प्रतिभा आज निखर कर सामने आएगी, जिससे उन्हें बड़ी पहचान मिल सकती है. जीवनसाथी का हर मोड़ पर सहयोग मिलेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Students)
खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज का दिन नई तकनीक सीखने का है, जो भविष्य में फायदेमंद रहेगी. कला क्षेत्र से जुड़े आर्टिस्ट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किसी बड़े मंच पर करेंगे, जिससे उन्हें ख्याति मिलेगी. विद्यार्थियों का बौद्धिक विकास होगा और वे जटिल विषयों को आसानी से समझ पाएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज राहत की खबर है. हृदय और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी समस्याओं के लिए करवाई गई जांच रिपोर्ट सामान्य आएगी. मानसिक रूप से आप शांत और प्रसन्न महसूस करेंगे. योग और संतुलित आहार का पालन जारी रखें.

राजनीति और सामाजिक क्षेत्र
राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला है. पार्टी आलाकमान आपके समर्पण को देखते हुए आपको किसी बड़े राज्य या महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंप सकता है. आपकी लीडरशिप क्वालिटी के कारण आज किसी सामाजिक क्लब या समूह का नेतृत्व भी आपको मिल सकता है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6
आज का उपाय: आज के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Apr 2026 02:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Capricorn Horoscope. Makar Rashifal

Frequently Asked Questions

12 अप्रैल 2026 को मकर राशि का दिन कैसा रहेगा?

12 अप्रैल 2026 को मकर राशि के जातकों का आत्म-सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। साध्य योग के कारण कार्यों में सिद्धि मिलेगी।

करियर के लिहाज से 12 अप्रैल 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह दिन अपनी पहचान बनाने का है। आपकी अनूठी सोच पुराने अटके प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करेगी।

व्यापार और वित्त के क्षेत्र में 12 अप्रैल 2026 मकर राशि वालों के लिए क्या खास है?

यह दिन दूरगामी निवेश के लिए उत्तम है। तकनीकी उन्नयन में निवेश से स्टार्टअप को दीर्घकालिक वृद्धि मिलेगी।

12 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के पारिवारिक जीवन में क्या खुशियाँ आएंगी?

पारिवारिक जीवन में खुशियों का संचार होगा और मित्रों व परिवार के साथ गेट-टुगेदर का योग बन रहा है।

12 अप्रैल 2026 को मकर राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छी खबर है?

सेहत के मोर्चे पर राहत की खबर है। हृदय और कोलेस्ट्रॉल संबंधी जांच रिपोर्ट सामान्य आएगी।

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