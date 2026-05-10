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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Makar Rashifal 10 May 2026: मकर राशि बिजनेस में खुलेंगे मुनाफे के द्वार और अविवाहितों के जीवन में होगी खास इंसान की एंट्री

Aaj Ka Makar Rashifal 10 May 2026: मकर राशि बिजनेस में खुलेंगे मुनाफे के द्वार और अविवाहितों के जीवन में होगी खास इंसान की एंट्री

Capricorn Horoscope 10 May 2026: मकर राशिफल वालों के लिए आज का दिन बंपर मुनाफे और करियर में प्रशंसा का है. जानिए मकर राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 May 2026 03:45 AM (IST)
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  • मकर राशि के लिए मालव्य योग सुख-साधन बढ़ाएगा, नैतिक मूल्यों का पालन करें।
  • व्यवसाय में मुनाफे के नए द्वार खुलेंगे, आर्थिक निवेश स्थिर रहेगा।
  • कार्यक्षेत्र में बुद्धिमानी से जटिल तकनीकी समस्याएँ हल होंगी, टीम भावना प्रबल रहेगी।
  • पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएँगी, विद्यार्थियों के लिए सफलता का दिन।
  • मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

Aaj ka Makar Rashifal: मकर राशि के लोगों के लिए नैतिक मूल्यों पर चलने और भविष्य की नींव मजबूत करने का है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव सुख-साधनों में वृद्धि करेगा.

चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से आपको अपने कुल की मर्यादा और नैतिक मूल्यों का पालन करने की सलाह दी जाती है. हालांकि, दोपहर बाद चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना अनिवार्य होगा.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. व्यापारियों के लिए मुनाफे के नए द्वार खुलेंगे और मार्केट में आपकी एक विशिष्ट पहचान बनेगी, जिससे नए कस्टमर आपसे जुड़ेंगे. संडे के दिन अपने सी.ए. (CA) के माध्यम से लीगल कागजी कार्रवाई पूरी करना आपके लिए हितकारी रहेगा. इससे आपके व्यवसाय का कोई रुका हुआ काम मंडे को तेजी से आगे बढ़ेगा. आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन स्थिरता प्रदान करने वाला साबित होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमानी का डंका बजेगा. विशेष रूप से आईटी (IT) और टेक एंप्लॉयड पर्सन किसी पुरानी और जटिल टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल रहेंगे, जिससे ऑफिस में हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा. वर्कप्लेस पर टीम भावना (Team Spirit) इतनी मजबूत रहेगी कि आप किसी भी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को समय से पहले और बेहतरीन गुणवत्ता के साथ पूरा कर लेंगे. आपकी लीडरशिप स्किल्स की सराहना उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों की दस्तक होगी. अविवाहित जातकों के लिए आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है, जो भविष्य में एक अटूट और सुंदर रिश्ते की शुरुआत कर सकती है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और आप अपनों के साथ संडे की छुट्टी का भरपूर आनंद लेंगे. जीवनसाथी का सहयोग आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "सफलता का परचम" लहराने वाला है. शरीर में स्फूर्ति और लचीलापन बना रहेगा, जिसके कारण किसी जिला या राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में आपका चयन हो सकता है. इससे समाज और स्कूल/कॉलेज में आपकी साख बढ़ेगी. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपनी मेहनत का उचित फल मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा भारी रह सकता है. चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण आपको डिप्रेशन और बेवजह के डर का अनुभव होगा. यह मानसिक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहें. पर्याप्त नींद लें और योग या ध्यान का सहारा लें. संतुलित आहार और सकारात्मक सोच ही आज आपकी सबसे बड़ी औषधि है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: रेड
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन भैरव चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना आपके मानसिक तनाव और ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 May 2026 03:45 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Makar Rashifal Capricorn Horoscope Today

Frequently Asked Questions

मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन नैतिक मूल्यों पर चलने और भविष्य की नींव मजबूत करने का है. मालव्य योग का प्रभाव सुख-साधनों में वृद्धि करेगा.

आज मकर राशि वालों के व्यापार और धन के लिए क्या भविष्यवाणी है?

व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन शानदार रहेगा, मुनाफे के नए द्वार खुलेंगे. लीगल कागजी कार्रवाई पूरी करना हितकारी रहेगा.

नौकरी और करियर के क्षेत्र में मकर राशि वालों के लिए क्या खास है?

कार्यक्षेत्र में बुद्धिमानी का डंका बजेगा, खासकर आईटी और टेक क्षेत्र में. टीम भावना मजबूत रहेगी और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी.

प्रेम और परिवार के मामले में मकर राशि वालों के लिए आज क्या उम्मीद है?

पारिवारिक और निजी जीवन में खुशियों की दस्तक होगी. अविवाहितों के लिए खास मुलाकात की संभावना है और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

मकर राशि के विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए यह सफलता का दिन है. शरीर में स्फूर्ति रहेगी और प्रतियोगिताओं में चयन हो सकता है.

स्वास्थ्य के संबंध में मकर राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मानसिक रूप से थोड़ा भारी रह सकता है, डिप्रेशन और डर का अनुभव हो सकता है. नकारात्मक विचारों से दूर रहें और योग-ध्यान करें.

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