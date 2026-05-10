Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मकर राशि के लिए मालव्य योग सुख-साधन बढ़ाएगा, नैतिक मूल्यों का पालन करें।

व्यवसाय में मुनाफे के नए द्वार खुलेंगे, आर्थिक निवेश स्थिर रहेगा।

कार्यक्षेत्र में बुद्धिमानी से जटिल तकनीकी समस्याएँ हल होंगी, टीम भावना प्रबल रहेगी।

पारिवारिक जीवन में खुशियाँ आएँगी, विद्यार्थियों के लिए सफलता का दिन।

मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

Aaj ka Makar Rashifal: मकर राशि के लोगों के लिए नैतिक मूल्यों पर चलने और भविष्य की नींव मजबूत करने का है. ज्योतिष विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव सुख-साधनों में वृद्धि करेगा.

चन्द्रमा के दूसरे भाव में होने से आपको अपने कुल की मर्यादा और नैतिक मूल्यों का पालन करने की सलाह दी जाती है. हालांकि, दोपहर बाद चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना अनिवार्य होगा.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. व्यापारियों के लिए मुनाफे के नए द्वार खुलेंगे और मार्केट में आपकी एक विशिष्ट पहचान बनेगी, जिससे नए कस्टमर आपसे जुड़ेंगे. संडे के दिन अपने सी.ए. (CA) के माध्यम से लीगल कागजी कार्रवाई पूरी करना आपके लिए हितकारी रहेगा. इससे आपके व्यवसाय का कोई रुका हुआ काम मंडे को तेजी से आगे बढ़ेगा. आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन स्थिरता प्रदान करने वाला साबित होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी बुद्धिमानी का डंका बजेगा. विशेष रूप से आईटी (IT) और टेक एंप्लॉयड पर्सन किसी पुरानी और जटिल टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल रहेंगे, जिससे ऑफिस में हर कोई आपकी प्रशंसा करेगा. वर्कप्लेस पर टीम भावना (Team Spirit) इतनी मजबूत रहेगी कि आप किसी भी चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट को समय से पहले और बेहतरीन गुणवत्ता के साथ पूरा कर लेंगे. आपकी लीडरशिप स्किल्स की सराहना उच्च अधिकारियों द्वारा की जाएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और निजी जीवन में आज खुशियों की दस्तक होगी. अविवाहित जातकों के लिए आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की प्रबल संभावना है, जो भविष्य में एक अटूट और सुंदर रिश्ते की शुरुआत कर सकती है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और आप अपनों के साथ संडे की छुट्टी का भरपूर आनंद लेंगे. जीवनसाथी का सहयोग आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "सफलता का परचम" लहराने वाला है. शरीर में स्फूर्ति और लचीलापन बना रहेगा, जिसके कारण किसी जिला या राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में आपका चयन हो सकता है. इससे समाज और स्कूल/कॉलेज में आपकी साख बढ़ेगी. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज अपनी मेहनत का उचित फल मिलने के संकेत हैं.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन मानसिक रूप से थोड़ा भारी रह सकता है. चन्द्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण आपको डिप्रेशन और बेवजह के डर का अनुभव होगा. यह मानसिक तनाव आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहें. पर्याप्त नींद लें और योग या ध्यान का सहारा लें. संतुलित आहार और सकारात्मक सोच ही आज आपकी सबसे बड़ी औषधि है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: रेड

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन भैरव चालीसा का पाठ करें और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाना आपके मानसिक तनाव और ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करेगा.

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