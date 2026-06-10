Aaj ka Makar Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक बजट को बहुत ही संतुलित रखने का संकेत दे रहा है. बिजनेस में मशीनरी, रिन्यूअल और सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन की लागत अचानक इतनी ज्यादा होगी कि रिटेल बिजनेसमैन का बजट पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा; जरूरी सॉफ्टवेयर परचेजिंग के लिए आपको अन्य महत्वपूर्ण चीजों में भारी कटौती करनी पड़ेगी, यह अनचाहा टेक्नीकल एक्सपेंडिचर (तकनीकी खर्च) आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को पूरी तरह बिगाड़ सकता है; हालांकि बाजार में दिन आपके पक्ष में रहने से पार्टनर्स आपकी बातों में सहमति जताएंगे, जिससे काम सुचारू रूप से चलता रहेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और जॉब चेंज करने की प्लानिंग बना रहे लोगों के लिए बुधवार का दिन थोड़ा धैर्य रखने का कड़ा संकेत दे रहा है. ऑफिस में आज आपको सीनियर अधिकारियों से बातचीत करने का मौका बहुत कम मिलेगा; दफ्तर में आपकी अपियरेंस कम होगी और इंपॉर्टेंट डिसीजंस (महत्वपूर्ण निर्णयों) में आपको शामिल नहीं किया जाएगा, जिसका सीधा नकारात्मक असर आपके प्रमोशन (पदोन्नति) की संभावनाओं को प्रभावित करेगा और आप महत्वपूर्ण चर्चाओं से बाहर रह जाएंगे जिससे मन खिन्न रहेगा. जो कर्मचारी इन दिनों जॉब बदलने (जॉब चेंज) की प्लानिंग बना रहे हैं, वे जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें; बल्कि फेवरेबल टाइम आने तक थोड़ा इंतजार करें, उसके बाद ही कोई बड़ा डिसीजन लेवें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण चेतावनी लेकर आया है. तीसरा चंद्रमा आपके उत्साह को तो बढ़ाएगा, लेकिन रिवीजन (पुनरावृत्ति) न करने की आपकी पुरानी खराब आदत आज आपको बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है. हमेशा याद रखें यदि आप समय पर पढ़े हुए चैप्टर्स का रिवीजन नहीं करेंगे, तो मुख्य एग्जाम हॉल में बैठते ही सब कुछ भूल जाएंगे; इसलिए आज से ही अपनी रूटीन में डेली रिवीजन करने की आदत डालना आपके लिए बहुत जरूरी है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन आत्मबल को मजबूत करने का है. डे स्टार्टिंग (दिन की शुरुआत) हमेशा पॉजिटिविटी थॉट्स (सकारात्मक विचारों) से करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा; स्वयं से अच्छी बातें कहने से मन में पॉजिटिविटी आएगी और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा. छोटी बहन की संगति और उनकी कंपनी पर थोड़ी नजर रखना आपके लिए हितकर रहेगा, घरेलू माहौल शांत बना रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. तकनीकी खर्चों के बढ़ने और दफ्तर में प्रमोशन की चर्चाओं से बाहर रहने के कारण सुबह के समय थोड़ा मानसिक तनाव या सिरदर्द परेशान कर सकता है. खुद को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सुबह सकारात्मक चिंतन करें और शाम को हल्का भोजन लें.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 8

आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और आर्थिक बजट को संतुलित रखने के लिए भगवान गणेश या मां सरस्वती की आराधना करें. आज के दिन सुबह किसी मंदिर में जाकर भगवान को हरी इलायची और मिश्री का भोग लगाएं और गणेश चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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