Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने का रहेगा. चंद्रमा दूसरे भाव में और ऐन्द्र व सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से आप कारोबार से जुड़े कुछ बड़े और जरूरी फैसले ले सकते हैं. कठिन परिस्थितियों में भी आपकी निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान निकालने में सफलता मिलेगी.

व्यापार की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, लेकिन केवल मौजूदा ग्राहकों पर निर्भर रहने के बजाय नए ग्राहकों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास करें. विज्ञापन, डिजिटल प्रमोशन और ग्राहकों से नियमित संपर्क आपके कारोबार को नई गति देंगे. यदि आप सामाजिक सेवा या स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े किसी कार्य की योजना बना रहे हैं, तो सहयोगियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी की लापरवाही के कारण आपको अतिरिक्त काम संभालना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप परिस्थितियों को नियंत्रित कर लेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मानसिक तनाव कम करेगा और आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद मिलेगी.

आज आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा. इसी आशावादी सोच के कारण आप सही निर्णय लेने में सफल होंगे और वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास भी जीत सकते हैं. समय पर कार्य पूरे करने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी कार्यशैली भविष्य में नई जिम्मेदारियों का मार्ग खोल सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़े किसी आर्थिक लाभ के संकेत मिल सकते हैं. यदि कोई पुराना निवेश या संपत्ति संबंधी मामला चल रहा है, तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. धन का सही उपयोग और भविष्य की योजना बनाकर चलना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. जीवनसाथी हर परिस्थिति में आपका साथ देगा, जिससे मन हल्का रहेगा. घर में सुखद वातावरण बना रहेगा और परिवार के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. यदि पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, तो उसमें भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कार्यभार अधिक होने के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम करें. यदि आप समाजसेवा या बीमार लोगों की सेवा से जुड़े कार्यों में रुचि रखते हैं, तो इससे मानसिक संतोष और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. यदि आप अपने क्षेत्र में पूरी लगन और अनुशासन के साथ मेहनत करेंगे, तो भविष्य में बड़ी सफलता मिलने के योग बनेंगे. अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए नियमित अभ्यास जारी रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान शिव का जल और कच्चे दूध से अभिषेक करें तथा "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद जरूरतमंद रोगियों को फल, दवाइयों या सेवा के रूप में यथासंभव सहयोग दें. यह उपाय निर्णय क्षमता मजबूत करने, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक सुख-समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है.

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