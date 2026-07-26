Aaj Ka Makar Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मकर राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन सतर्कता और विवेक से काम लेने का रहेगा. चंद्रमा बारहवें भाव में होने के कारण अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आर्थिक संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कारोबार में गलतफहमियों के कारण साझेदारों या सहयोगियों के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. साथ ही कुछ लोग ईर्ष्या के कारण आपके काम में बाधा डालने का प्रयास भी कर सकते हैं.

यदि किसी अनुभवी व्यक्ति से व्यापार से जुड़ी सलाह मिले, तो उसे नजरअंदाज न करें. बड़े आर्थिक फैसले जल्दबाजी में लेने के बजाय पूरी जानकारी और सोच-समझ के साथ निर्णय लें. आज धैर्य और योजनाबद्ध कार्यशैली ही आपके कारोबार को स्थिर बनाए रखेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करना होगा. बेकार की चर्चाओं और गैरजरूरी गतिविधियों में समय गंवाने से बचें, क्योंकि इससे आपके महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो सकते हैं. चुनौतियां सामने आएंगी, लेकिन शांत मन और सही रणनीति से आप उनका समाधान निकालने में सफल रहेंगे.

सहकर्मियों के साथ व्यवहार संतुलित रखें. जरूरत से ज्यादा निजी बातें साझा करने या अत्यधिक मेलजोल से बचें, क्योंकि आपकी कमजोरियों का गलत फायदा उठाया जा सकता है. अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी.

फाइनेंस राशिफल

आज खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, इसलिए बजट बनाकर चलना आवश्यक होगा. धन संचय में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं. निवेश या बड़े वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. बचत की आदत भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में किसी बात को लेकर मतभेद या मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. ऐसे समय में धैर्य और संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. यदि जीवनसाथी अपने करियर या किसी नए लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो परिस्थितियां आपको पूरा सहयोग देने से रोक सकती हैं. फिर भी भावनात्मक समर्थन और सकारात्मक बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगी.

हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव और कार्यभार के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. ध्यान, योग और सकारात्मक सोच मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन का पालन करना बेहद जरूरी रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को शॉर्टकट अपनाने के बजाय नियमित अध्ययन और अनुशासन पर ध्यान देना चाहिए. सही दिशा में किया गया प्रयास भविष्य में सफलता दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

उपाय

आज शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या छाता दान करें. यह उपाय अनावश्यक खर्चों में कमी, कार्यक्षेत्र की बाधाओं से राहत और आर्थिक स्थिरता के लिए शुभ माना जाता है.

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