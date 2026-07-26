Aaj Ka Dhanu Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन आत्मविश्वास और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. मन में किसी बात को लेकर अनचाहा डर या असमंजस रह सकता है, लेकिन यदि आप अपनी क्षमता पर भरोसा बनाए रखेंगे तो लंबे समय से रुके हुए लक्ष्य की ओर निर्णायक कदम बढ़ा पाएंगे. कारोबार से जुड़े किसी बड़े प्रोजेक्ट या नई योजना की शुरुआत करने के लिए दिन अनुकूल रहेगा.

यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, तो विदेशी उत्पादों या नई श्रेणी के प्रोडक्ट्स को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं. इससे ग्राहकों की संख्या बढ़ने और व्यापार में अच्छी ग्रोथ मिलने की संभावना बनेगी. बाजार की बदलती मांग के अनुसार खुद को अपडेट रखना भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां या नई भूमिका मिलने की संभावना बन सकती है, जो आगे चलकर आपके विकास का कारण बनेगी. ऑफिस के काम के बीच सहकर्मियों के साथ हल्का-फुल्का बातचीत और सकारात्मक माहौल बनाए रखना आपके तनाव को कम करेगा.

आज आप अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए नए विकल्पों और नई रणनीतियों पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ उठाया गया हर कदम भविष्य में सफलता दिलाने में सहायक होगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. नए निवेश या व्यापार विस्तार से पहले पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ें. सोच-समझकर लिए गए निर्णय भविष्य में लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए बचत पर भी ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को निभाने में धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में घर के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. परिवार के लोगों के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए आपको पहल करनी पड़ सकती है. शांत और संतुलित व्यवहार रिश्तों को मजबूत बनाएगा.

हेल्थ राशिफल

मानसिक रूप से अनावश्यक डर या चिंता महसूस हो सकती है. सकारात्मक सोच, ध्यान और नियमित दिनचर्या अपनाने से मन शांत रहेगा. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन आपकी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत का है. बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए पढ़ाई में अधिक एकाग्रता और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होगी. जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस समय अतिरिक्त प्रयास करने से भविष्य में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद व्यक्ति को पीली दाल, हल्दी या अध्ययन सामग्री का दान करें. यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाने, करियर में उन्नति और व्यापार में नए अवसर प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है.

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