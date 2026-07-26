Aaj Ka Kumbh Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी.

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. चंद्रमा 11वें भाव में होने और ऐन्द्र व सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से बनाई गई व्यावसायिक योजनाएं अब साकार होती नजर आएंगी. यदि आपने किसी नए प्रोजेक्ट, निवेश या विस्तार की योजना बनाई थी, तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है.

बिजनेस मीटिंग में कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा देगा. वरिष्ठों की सलाह को महत्व देना आपके लिए लाभदायक रहेगा और व्यापार में नई उपलब्धियों के द्वार खुल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन व्यस्त लेकिन फलदायी रहेगा. कार्यस्थल पर आप पुराने प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ-साथ नई जिम्मेदारियों की शुरुआत भी कर सकते हैं. आपकी कार्यक्षमता और अनुशासन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे.

करियर में आगे बढ़ने के लिए अनुभवी लोगों से सीखने का अवसर मिलेगा. यदि आप उनके सुझावों को अपनाते हैं, तो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. नई योजनाओं और नए कार्यों को शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. आय में स्थिरता बनी रहेगी और भविष्य के लिए नई वित्तीय योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. जीवनसाथी और माता के बीच बेहतर तालमेल रहने से घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा. संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने का अवसर मिलेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और संतोष देगा.

हेल्थ राशिफल

लगातार व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. काम के साथ पर्याप्त आराम भी करें. नियमित योग, ध्यान और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेंगे. मानसिक तनाव से बचने के लिए दिनचर्या में थोड़ा विश्राम अवश्य शामिल करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खिलाड़ियों और कलाकारों का मन कुछ विचलित रह सकता है, जिससे प्रदर्शन प्रभावित होने की आशंका है. नियमित मेडिटेशन और एकाग्रता का अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. विद्यार्थियों को भी लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना चाहिए और अनावश्यक चिंताओं से दूरी रखनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्लैक (काला)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान शिव को काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी बुजुर्ग या गुरु समान व्यक्ति का आशीर्वाद लें और जरूरतमंद को काला कंबल या तिल का दान करें. यह उपाय करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ और भाग्य को मजबूत करने में सहायक माना जाता है.

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