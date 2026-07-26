धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 26 July 2026: बिजनेस प्लानिंग होगी सफल, वरिष्ठों की सलाह से मिलेगा बड़ा लाभ

Aaj ka Kumbh Rashifal 26 July 2026: बिजनेस प्लानिंग होगी सफल, वरिष्ठों की सलाह से मिलेगा बड़ा लाभ

Aquarius Horoscope: क्या 26 जुलाई 2026 को कुंभ राशि वालों को बिजनेस और करियर में सफलता मिलेगी? जानें व्यापार, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jul 2026 03:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kumbh Rashifal 26 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 1:58 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी. 

ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 7:35 बजे तक रहेगा, फिर मूला नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, ऐन्द्र योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा सुबह 7:35 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए रविवार का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. चंद्रमा 11वें भाव में होने और ऐन्द्र व सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से लंबे समय से बनाई गई व्यावसायिक योजनाएं अब साकार होती नजर आएंगी. यदि आपने किसी नए प्रोजेक्ट, निवेश या विस्तार की योजना बनाई थी, तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है.

बिजनेस मीटिंग में कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा होगी और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा देगा. वरिष्ठों की सलाह को महत्व देना आपके लिए लाभदायक रहेगा और व्यापार में नई उपलब्धियों के द्वार खुल सकते हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन व्यस्त लेकिन फलदायी रहेगा. कार्यस्थल पर आप पुराने प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ-साथ नई जिम्मेदारियों की शुरुआत भी कर सकते हैं. आपकी कार्यक्षमता और अनुशासन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेंगे.

करियर में आगे बढ़ने के लिए अनुभवी लोगों से सीखने का अवसर मिलेगा. यदि आप उनके सुझावों को अपनाते हैं, तो भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. नई योजनाओं और नए कार्यों को शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. आय में स्थिरता बनी रहेगी और भविष्य के लिए नई वित्तीय योजनाओं पर विचार कर सकते हैं. यदि किसी निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ना अधिक लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा. जीवनसाथी और माता के बीच बेहतर तालमेल रहने से घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा. संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने का अवसर मिलेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति और संतोष देगा.

हेल्थ राशिफल

लगातार व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. काम के साथ पर्याप्त आराम भी करें. नियमित योग, ध्यान और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेंगे. मानसिक तनाव से बचने के लिए दिनचर्या में थोड़ा विश्राम अवश्य शामिल करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

खिलाड़ियों और कलाकारों का मन कुछ विचलित रह सकता है, जिससे प्रदर्शन प्रभावित होने की आशंका है. नियमित मेडिटेशन और एकाग्रता का अभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. विद्यार्थियों को भी लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना चाहिए और अनावश्यक चिंताओं से दूरी रखनी चाहिए.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ब्लैक (काला)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान शिव को काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी बुजुर्ग या गुरु समान व्यक्ति का आशीर्वाद लें और जरूरतमंद को काला कंबल या तिल का दान करें. यह उपाय करियर में उन्नति, व्यापार में लाभ और भाग्य को मजबूत करने में सहायक माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal 26 July 2026: बिजनेस प्लानिंग होगी सफल, वरिष्ठों की सलाह से मिलेगा बड़ा लाभ
बिजनेस प्लानिंग होगी सफल, वरिष्ठों की सलाह से मिलेगा बड़ा लाभ
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal 26 July 2026: खर्चों पर रखें नियंत्रण, समझदारी से लिए फैसले दिलाएंगे सफलता
खर्चों पर रखें नियंत्रण, समझदारी से लिए फैसले दिलाएंगे सफलता
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal 26 July 2026: करियर में आएंगे सकारात्मक बदलाव, आत्मविश्वास से मिलेगी बड़ी सफलता
करियर में आएंगे सकारात्मक बदलाव, आत्मविश्वास से मिलेगी बड़ी सफलता
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal 26 July 2026: कारोबार में लें बड़े फैसले, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन सफलता भी मिलेगी
कारोबार में लें बड़े फैसले, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन सफलता भी मिलेगी
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, आधी रात को ले गई पुलिस, इस मामले में हुए अरेस्ट
तेज प्रताप यादव गिरफ्तार, आधी रात को ले गई पुलिस, इस मामले में हुए अरेस्ट
इंडिया
NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक..., CJP आंदोलन ने कैसे हिला दी हुकूमत
NEET पेपर लीक प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक..., CJP आंदोलन ने कैसे हिला दी हुकूमत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव
'तुरंत गिरफ्तारी हो...', छात्रों से गाली गलौज करते BJP नेता का वीडियो शेयर कर भड़के अखिलेश यादव
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan BO Collection: 'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत 'जन नायकन' ने सैटरडे को 10 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन
'द ओडिसी' और 'धमाल 4' समेत 'जन नायकन' ने सैटरडे को 10 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड, जानें कलेक्शन
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? दुनिया हैरान
जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में जीत के बाद क्या बोले श्रेयस अय्यर? दुनिया हैरान
इंडिया
कौन हैं प्रह्लाद जोशी, जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सौंपी गई शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी?
कौन हैं प्रह्लाद जोशी, जिन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सौंपी गई शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी?
इंडिया
Gen Z को लेकर इस राज्य के CM का बड़ा ऐलान, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने का प्रस्ताव लाएगी सरकार
Gen Z को लेकर इस राज्य के CM का बड़ा ऐलान, चुनाव लड़ने की उम्र घटाने का प्रस्ताव लाएगी सरकार
इंडिया
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
'आ गया सरकार को हटाने का वक्त', प्रधान के इस्तीफे पर हमलावर राहुल, जानें पहला रिएक्शन
ENT LIVE
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
Adarsh Baal Vidyalaya Review: स्कूल की कहानी में Kay Kay Menon का दमदार अंदाज
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब?
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया जवाब? "Jo Darr Gaya Wo Marr Gaya" पोस्ट हुई वायरल
ENT LIVE
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
Musafir Cafe Review: Vikrant Massey ने जीता दिल, लेकिन कहानी ने किया मायूस
ABP NEWS
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
Viral Video : ACP विवेक भगत पर जनसेवा हमले का वीडियो आया सामने!
ABP NEWS
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Sonam Wangchuk Ended Hunger Strike : PM Modi ने पोस्ट कर वांगचुक से की थी अनशन तोड़ने की अपील!
Embed widget