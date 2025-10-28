हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Lucky Signs: जानें कौन सी हैं, ये 3 राशियां सफलता के मामले में होती हैं भाग्यशाली, कहलाती हैं भाग्य की तेज!

Lucky Signs: जानें कौन सी हैं, ये 3 राशियां सफलता के मामले में होती हैं भाग्यशाली, कहलाती हैं भाग्य की तेज!

Lucky Zodiac Signs: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियों में से 3 राशियों के बारे में बताया गया है जो सफलता के मामले में भाग्यशाली होती हैं. आइए जानते हैं वो 3 भाग्य की तेज राशियां कौन सी हैं?

By : निशात अंजुम | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Oct 2025 03:32 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Lucky Zodiac Signs: आपने भी अपने आस-पास कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो कुछ न करके भी वाहवाही बटोर लेते हैं. जबकि, कुछ ऐसे भी देखे होंगे जो किस्मत की धनी कहलाते हैं, जिस काम को करने की ठान लेते हैं उसमें तुरंत सफलता हासिल कर लेते हैं.

चाहे कोई सा भी काम क्यों न हो अपनी मेहनत और लग्न के साथ उसमें  आसानी सफलता हासिल कर लेते हैं. ऐसे लोगों की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत हो सकती है या फिर वो उन भाग्यशाली राशियों में से एक हो सकते हैं जिन्हें सभी कार्यों में सफलता मिल सकती है. आइए जानते हैं कि वो 3 भाग्य की तेज राशियां कौन सी हैं?

वृषभ राशि
वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो सुंदरता और धन के कारक माने जाते हैं. इस राशि के लोग धैर्यवान, व्यावहारिक और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होते हैं. अपनी सुंदरता से लोगों का मन मोह सकते हैं. धन की कमी का सामना नहीं करते हैं.

जीवन के मूल्य की खास जानकारी देते हैं. इस राशि के लोगों से बात करके अच्छा महसूस हो सकता है. हर कार्य को करना इनके लिए आसान होता है. जिस काम को करने की एक बार ठान लेते हैं तो हार नहीं मानते हैं. देर में ही सही लेकिन कार्य में सफलता जरूर हासिल करते हैं.

कन्या राशि
कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है, जो ग्रहों के राजकुमार कहलाते हैं. बुद्धि, विद्या और तर्क शक्ति के कारक ग्रह बुध कन्या राशि पर खास मेहरबान होते हैं. इस राशि के लोग बुद्धिमान होते हैं.

खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में रहते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं. हवाओं में बातें करना इस राशि के लोगों को पसंद नहीं होता है. फैसले लेने से लेकर किसी समस्या से निकलने में भी इनकी समझदारी खास काम आती है.

तुला राशि
सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है. इस राशि के लोग स्वाभाविक नेता होते हैं. ये आत्मविश्वासी, मजबूत और रचनात्मक भी होते हैं. मेहनत और लग्न के साथ जिस काम को करना चाहते हैं उसमें सफलता जरूर हासिल करते हैं.

लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनका आत्मविश्वास खास भूमिका निभाता है. कम होने पर विचार बदलने लगता है लेकिन फिर से सफलता हासिल करने की तैयारी में लग जाते हैं. इस राशि के लोगों की सोच दूर तक की होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 28 Oct 2025 03:29 PM (IST)
Zodiac Signs Lucky Signs

Frequently Asked Questions

सिंह राशि का स्वामी कौन है और यह क्यों खास है?

सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। यह राशि वाले स्वाभाविक नेता, आत्मविश्वासी, मजबूत और रचनात्मक होते हैं, जिससे वे मेहनत से सफलता पाते हैं।

Embed widget