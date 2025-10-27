Numerology: इस मूलांक के लोगों में होती है लीडरशिप क्ववालिटी, दुनिया बदलने की रखते हैं ताकत!

हाँ, अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग अपने साथी के प्रति अत्यंत ईमानदार होते हैं और उन्हें खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का मूलांक 1 होता है. वह परिवार का ख्याल रखने वाले होते हैं. उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ ये लोग समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं.
Numerology: जिस तरह कुंडली के जरिए व्यक्ति के तकदीर और व्यक्तित्व की गणना की जाती है, उसी तरह जन्म की तारीख से भी भविष्य और व्यवहार को बताया जा सकता है. अंक ज्योतिष शास्त्र के जरिए व्यक्ति के जन्म की तारीख से मूलांक निकाला जाता है.
यह मूलांक 1-9 की संख्याओं में से कोई भी हो सकता है. जो कि किसी न किसी ग्रह से संबंधित होते हैं. ऐसे में आज हम उस मूलांक के लोगों की बात करने वाले हैं, जो रिश्ते में बहुत ईमानदार होते हैं. इसके अलावा, ये लोग समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने की काबिलीयत रखते हैं.
रिश्ते में बहुत ईमानदार होते हैं ये लोग
अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होता है. इस मूलांक के लोगों का ग्रह स्वामी 1 होता है. इसलिए इन लोगों में सूर्य के समान तेज होता है. ऐसे में आइए मूलांक 1 के लोगों की खासियत के बारे में जानते हैं.
मूलांक 1 वाले लोगों की खासियत
मूलांक 1 वाले लोगों में ईमानदारी कूट-कूट के भरा होता है. इन लोगों की फितरत धोखा देने की नहीं होती है. साथ ही ये लोग अपने जीव संगिनी के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं. ये मूलांक अपने साथी को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं.
मूलांक 1 वाले लोग स्वभाव से बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं. ये लोग अपने स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचाते हैं. इस मूलांक के लोग अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. जिसके कारण ये लोग ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार वाले लोगों के साथ बिताना पसंद करते हैं.
इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती है. इन लोगों के पास धन की कमी नहीं होती है, फिर भी सुख-सुविधाओं के लिए ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों को धन का सही इस्तेमाल करना आता है. ये लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं. जिसकी वजह से किसी काम को करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं.
