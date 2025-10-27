हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: इस मूलांक के लोगों में होती है लीडरशिप क्ववालिटी, दुनिया बदलने की रखते हैं ताकत!

Numerology: इस मूलांक के लोगों में होती है लीडरशिप क्ववालिटी, दुनिया बदलने की रखते हैं ताकत!

Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का मूलांक 1 होता है. वह परिवार का ख्याल रखने वाले होते हैं. उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ ये लोग समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं.

By : निशात अंजुम | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Oct 2025 10:17 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Numerology: जिस तरह कुंडली के जरिए व्यक्ति के तकदीर और व्यक्तित्व की गणना की जाती है, उसी तरह जन्म की तारीख से भी भविष्य और व्यवहार को बताया जा सकता है. अंक ज्योतिष शास्त्र के जरिए व्यक्ति के जन्म की तारीख से मूलांक निकाला जाता है.

यह मूलांक 1-9 की संख्याओं में से कोई भी हो सकता है. जो कि किसी न किसी ग्रह से संबंधित होते हैं. ऐसे में आज हम उस मूलांक के लोगों की बात करने वाले हैं, जो रिश्ते में बहुत ईमानदार होते हैं. इसके अलावा, ये लोग समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाने की काबिलीयत रखते हैं.

रिश्ते में बहुत ईमानदार होते हैं ये लोग

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 1 होता है. इस मूलांक के लोगों का ग्रह स्वामी 1 होता है. इसलिए इन लोगों में सूर्य के समान तेज होता है. ऐसे में आइए मूलांक 1 के लोगों की खासियत के बारे में जानते हैं.

मूलांक 1 वाले लोगों की खासियत

मूलांक 1 वाले लोगों में ईमानदारी कूट-कूट के भरा होता है. इन लोगों की फितरत धोखा देने की नहीं होती है. साथ ही ये लोग अपने जीव संगिनी के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं. ये मूलांक अपने साथी को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं.

मूलांक 1 वाले लोग स्वभाव से बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं. ये लोग अपने स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचाते हैं. इस मूलांक के लोग अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं. जिसके कारण ये लोग ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार वाले लोगों के साथ बिताना पसंद करते हैं.

इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती है. इन लोगों के पास धन की कमी नहीं होती है, फिर भी सुख-सुविधाओं के लिए ज्यादा खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि इन लोगों को धन का सही इस्तेमाल करना आता है. ये लोग बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं. जिसकी वजह से किसी काम को करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 27 Oct 2025 10:17 AM (IST)
क्या मूलांक 1 वाले लोग रिश्ते में ईमानदार होते हैं?

हाँ, अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 1 वाले लोग अपने साथी के प्रति अत्यंत ईमानदार होते हैं और उन्हें खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।

