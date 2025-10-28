Panchak 2025: क्यों नहीं किए जाते पंचक में शुभ कार्य? जानें पंचक के प्रकार, प्रभाव और करने योग्य उपाय

पंचक के पांच प्रकार: पंचक को पांच भागों में बांटा गया है, रोग पंचक, नृप पंचक, चोर पंचक, मृत्यु पंचक और अग्नि पंचक. रविवार से शुरू होने वाला रोग पंचक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है. सोमवार का नृप पंचक सरकारी कार्यों के लिए शुभ, जबकि निजी कार्यों के लिए अशुभ है. शुक्रवार का चोर पंचक आर्थिक नुकसान दे सकता है. शनिवार का मृत्यु पंचक जीवन में संकट लाता है, और मंगलवार का अग्नि पंचक गृह निर्माण जैसे कार्यों के लिए प्रतिकूल माना गया है.