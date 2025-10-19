तुला राशि साप्ताहिक राशिफल (19–25 अक्टूबर 2025): वाणी पर संयम रखें, घरेलू खर्च बढ़ेंगे लेकिन साथी देगा संबल
Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल.
Tula Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत मिलाजुला और चुनौतीपूर्ण रहेगी. अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. करियर, व्यवसाय और वित्तीय निर्णय जल्दबाजी में न लें, अन्यथा बाद में पछतावा हो सकता है.
व्यवसाय और धन लाभ:
करियर और बिजनेस से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. मिड वीक में होम रेनोवेशन या डेकोरेशन में अतिरिक्त खर्च की संभावना है, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. फेस्टिवल सीजन के कारण मार्केट में प्रतियोगिता बढ़ सकती है, विशेषकर व्यवसायियों को अपनी साख बनाए रखने के लिए कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है. धन का लेन-देन करते समय सावधानी आवश्यक है.
परिवार और सामाजिक जीवन:
घरेलू समस्याओं के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. कठिन समय में परिवार और मित्र आपका सहारा बने रहेंगे. परिवार के साथ संवाद बनाए रखना और सलाह लेना लाभकारी रहेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
प्रेम संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव होंगे. लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. संबंधों को मजबूत करने के लिए खुलकर संवाद करें और मामलों को सुलझाएं. विवाहित जातकों को भी जीवनसाथी के साथ समझौता और सहयोग बनाए रखना होगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
तनाव और मानसिक थकान महसूस हो सकती है. खान-पान संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें.
उपाय:
सप्ताह के दौरान शांत और संयमित रहें. घर में हनुमान जी की पूजा करें और शुक्रवार को पीले या नारंगी वस्त्र दान करें.
शुभ अंक: 4
शुभ रंग: नारंगी
शुभ दिवस: मंगलवार
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और पीले/नारंगी वस्त्र दान करें.
FAQs:
Q1. व्यवसाय और करियर कैसा रहेगा?
शुरुआत चुनौतीपूर्ण है; सोच-समझकर निर्णय लें.
Q2. धन लेन-देन में सावधानी की जरूरत है?
हाँ, विशेषकर मिड वीक में.
Q3. प्रेम जीवन में सुधार कैसे होगा?
खुलकर संवाद करें और गलतफहमियों को सुलझाएं.
Q4. परिवारिक संबंध कैसे मजबूत होंगे?
तनाव और समस्याओं में भी परिवार का सहयोग मिलेगा.
Q5. स्वास्थ्य पर ध्यान कैसे रखें?
तनाव कम करें, संतुलित खान-पान और पर्याप्त नींद लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
