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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh April Horoscope 2026: वृषभ अप्रैल मासिक राशिफल, नेटवर्क बढ़ेगा, नौकरी में बदलाव का शुभ समय

Vrishabh April Horoscope 2026: वृषभ अप्रैल मासिक राशिफल, नेटवर्क बढ़ेगा, नौकरी में बदलाव का शुभ समय

April Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की की जाती है. जानिए अप्रैल 2026 का महीना वृष राशि (vrishabh Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 31 Mar 2026 07:20 AM (IST)
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Vrishabh April Horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं, अप्रैल (April 2026) का महीना वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Vrishabh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

अप्रैल के उत्तरार्ध का यदि कुछ समय यदि छोड़ दिया जाए तो पूरा महीना आपके लिए अत्यंत ही शुभ और लाभप्रद रहने वाला है. इस माह आपके बड़े सपने साकार होते हुए नजर आएंगे. बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी. उच्च शिक्षा संबंधी अड़चनें दूर होंगी.

पहले से कार्यरत लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होगी और उनका नेटवर्क काफी मजबूत होगा. यदि आप लंबे समय से नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत थे तो इस माह आपकी ये मनोकामना पूरी हो सकती है. कुल मिलाकर इस माह आपको आपकी परिश्रम और आपके प्रयास का पूरा फल प्राप्त होगा.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को माह के मध्य में अपने कारोबार को लेकर सोच-समझकर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी. इस दौरान सोचे हुए कार्यों में मनचाही सफलता पाने के लिए सत्ता-सरकार से जुड़े लोगों को मिलाकर चलना उचित रहेगा. वृषभ राशि के जातकों को इस पूरे माह अपने कागजी कार्य पूरा करके रखना चाहिए. यदि आप अपने कार्य योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो आपको अपेक्षा से अधिक धन लाभ की प्राप्ति संभव है.

माह के उत्तरार्ध में लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे. यात्रा सुखद एवं लाभदायक साबित होगी. इस दौरान सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों की प्राप्ति संभव है. प्रेम संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर के साथ संवाद बनाए रखें.

उपाय: श्री सूक्त का पाठ करें.

April 2026 Vrat Tyohar: अप्रैल में अक्षय तृतीया, गंगा सप्तमी, हनुमान जंयती समेत कई प्रमुख व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 31 Mar 2026 07:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope 2026 Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026 Taurus Rashifal April 2026
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